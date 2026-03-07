정원오 "지지율 높지만, 아직 안심할 단계 아니다"

큰사진보기 ▲더불어민주당 정원오 서울시장 예비후보더불어민주당 정원오 서울시장 예비후보는 7일 오전 서울 성동구 선거사무실에서 시민단체, 노동단체, 금융단체 등에 종사한 전현직 관계자들과 간담회를 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

6.3 지방선거 서울시장 출마를 위해 지난 4일 성동구청장(3선)직을 사퇴한 정원오 더불어민주당 예비후보가 7일 선거사무실을 찾은 시민단체 관계자들을 만났다. 그는 이 자리에서 "현재 각종 여론조사에서 지지율은 높지만, 당내 경선들을 거쳐야 하기에 아직은 안심할 단계가 아니다"라고 전했다.정원오 서울시장 예비후보는 7일 오전 10시 30분부터 서울 성동구 선거사무실에서 시민단체, 노동단체, 금융단체 등에 종사한 전현직 관계자들을 만나 대화를 나눴다.정 예비후보는 "현재 민주당과 국힘의힘의 지지도 격차가 커서, 좋은 결과가 나올 수 있다고도 하지만, 누구든 현역이 출마하면 유리한 데다가, 선거는 막판에 가면 다시 결집을 하니 쉬운 선거는 없다"면서 "실수를 하지 않아야 하고, 열심히 뛰어 격차를 더 많이 나게 해야 한다"라고 피력했다.그는 또한 "지금부터 가장 왕성하게 선거 활동을 할 것"이라고 전했다. 정 예비후보는 "국민의힘의 견제 때문인지 저에 대한 관심이 더 높아지고 있는 느낌"이라며 "당내 경선부터 열심히 할 테니, 서울시를 바꾸는데 함께 하자"고 말했다.이날 간담회에 참석한 한 금융 관련 한 관계자는 정 예비후보에게 "내란 청산 문제는 기본으로 주장해야 하지만, 중산층을 끌어들이기 위해선 민생 경제 문제 해결에 집중해 달라"고 전했다.