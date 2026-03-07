[사진] 쌍산재 홍매화에 깃든 화엄사의 붉은 빛

큰사진보기 ▲구례 쌍산재 홍매화 ⓒ 임세웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

오랜 세월의 흔적이 내려앉은 전남의 아름다운 민간 정원, 구례 쌍산재. 바람이 머물다 가는 고택의 마당에는 유독 발걸음을 오래 붙잡는 풍경이 있습니다. 반들반들 윤이 나는 항아리들이 정갈하게 모여 있는 장독대, 바로 그 곁에 오롯이 뿌리를 내린 홍매화 한 그루입니다.이 나무는 예사 매화가 아닙니다. 오랜 세월 구례의 봄을 붉게 물들여 온 천년고찰 화엄사 홍매화의 고결한 피를 이어받은 '후계목'입니다. 작은 묘목이었던 나무가 어느새 고택의 자양분을 머금고 무럭무럭 자라나, 마침내 짙고 붉은 첫 숨을 터뜨리기 시작했습니다.세월의 흔적이 역력한 잿빛 기와와 짙은 나무 기둥, 그리고 소박한 흙빛의 장독대가 만들어내는 차분한 무채색의 배경 위로 홍매화의 붉은 꽃망울이 번져갑니다. 화려함을 뽐내기보다는 고택의 단아한 정취에 스며들듯 피어나는 그 고결한 자태는, 마치 옛 선비의 곧은 지조와 깊은 우아함을 닮아 있습니다.봄볕이 따스하게 내려앉은 7일 아침, 장독대 위로 툭 하고 떨어지는 붉은 꽃잎 하나에 고택의 정적이 기분 좋게 흔들립니다. 화엄사의 장엄한 붉은빛이 이곳 쌍산재의 소박한 일상 속으로 들어와 또 다른 생명으로 이어지는 경이로운 순간입니다.세월을 품은 고택과 이제 막 붉은 생명력을 피워내는 후계목의 조화는, 구례의 봄이 우리에게 건네는 가장 깊고 그윽한 위로입니다.