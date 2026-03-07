진해가족센터, 예비 초등 부모를 위한 '실전 멘토링' 진행

AD

큰사진보기 ▲진해가족센터 초등입학자녀 부모교육 현장창원시 진해가족센터에서 진행된 부모교육의 한 장면 ⓒ 장진석 관련사진보기

창원시 진해가족센터(센터장 하성규)는 지난 2월 28일과 3월 7일 이틀에 걸쳐, 예비 초등학생 자녀를 둔 학부모 4명을 대상으로 '초등학교 입학 준비를 위한 부모교육'을 진행했다.이번 교육은 단순한 정보 전달형 강의를 넘어, 사전 신청된 소수 인원을 대상으로 한 심층 멘토링 방식으로 진행되었다. 특히 이번 프로그램에서는 '아이의 세상을 넓히는 부모의 한 마디'라는 주제로 초등학교 1학년 시기에 필요한 실질적인 적응 기술과 부모의 역할을 구체적으로 다루어 호응을 얻었다.장진석 강사는 초등학교 1학년에게 가장 필요한 것은 학습 선행이 아닌 '하루를 버티는 능력'임을 강조했다. 입학 초기 부모가 집중해야 할 자립 요소로 ▲수면 및 기상 루틴 고정 ▲배변 및 위생 관리 ▲자기 물건 정리 정돈 ▲감정을 말로 표현하기 ▲기본적인 또래 기술 등 5가지 영역이 제시되었다.또한, 학교에서 쉬는 시간과 급식 시간이 아이들의 사회성이 가장 극명하게 드러나는 구간임을 설명하며, 가정에서 "같이 놀자", "미안해", "그만해 줘" 등 상황별 대화 연습을 역할극으로 짧게 시도해 볼 것을 권장했다.이번 교육의 백미는 참여 부모를 대상으로 진행된 '개인별 초등입학준비도 심리검사(부모보고형)'였다. 참여자들은 자녀의 발달 특성과 심리 상태를 객관적으로 파악하고, 이에 따른 개별 피드백을 통해 막연한 걱정을 구체적인 실천 방안으로 바꾸는 시간을 가졌다.교육에 참여한 한 학부모는 "교육 내용도 알찼지만, 우리 아이의 테스트 결과를 바탕으로 하나하나 세밀하게 피드백을 해주신 점이 가장 만족스러웠다"며, "막연했던 입학 준비가 이제는 손에 잡히는 느낌"이라고 소감을 전했다.이다솜 연구원은 "알차고 실질적인 멘토링을 통해 부모님들께 실질적인 도움을 드릴 수 있어 기쁘다"며 "가정에서 실천하는 딱 한 가지의 작은 변화가 아이들의 밝은 학교 생활을 빛나게 하는 시작이 될 것"이라고 말했다. 진해가족센터 하성규 센터장은 "앞으로도 지역 내 가족들이 전환기마다 겪는 어려움을 선제적으로 지원할 수 있도록 다양한 맞춤형 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.