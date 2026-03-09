경희궁, 도심 속 시간 여행

AD

큰사진보기 ▲자정전 행각에 깔려 있던 원래 전돌 ⓒ 홍인표 관련사진보기

큰사진보기 ▲행각에 설치된 격자살 창호 ⓒ 홍인표 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울역사박물관내 도시모형영상관에 설치된 '서울, 오늘 그리고 내일...' ⓒ 홍인표 관련사진보기

큰사진보기 ▲숭정전 옆 행각에서 멀리 숭정문이 보인다. ⓒ 홍인표 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

서울의 궁(宮)을 돌아보는 것은 꽤나 흥미로운 일이다. 각박한 도심 속에 작은 숨을 쉴 수 있는 피난처가 되기도 하고, 조선 500년 역사의 숨결을 느껴볼 수 있다는 의미에서 가치가 있다. 봄이 오고 기온이 올라가니 여유롭게 고궁을 걷고 싶어진다. 그래서 내디딘 곳이 경희궁이다.자정전 옆에 전시된 깨진 전돌 앞에 한참 서 있었다. 궁궐의 벽돌 하나가 이렇게 남아 있다는 사실이 마음을 묘하게 붙잡는다. 5대 궁 중 가장 철저히 파괴된 경희궁(慶熙宮)은 흥선대원군이 경복궁 중건 때 전각을 철거해 자재로 사용했고, 일제강점기에는 조선왕실의 흔적을 지우려 나머지 전각마저 훼철했다. 몇 채를 제외하곤 모두 사라져, 남은 것마저 측은하게 느껴진다.경희궁은 광해군 8년(1616)에 창건되어 조선 후기에는 임시 정궁 역할을 하기도 했다. 한때 전각이 100여 동이었다는 사실에 당시 크기를 가늠해 볼 수 있다. 어릴 때 창경궁과 덕수궁, 경복궁은 많이 다녀봤지만 경희궁이 생소하게 느껴지는 것은, 2002년이 되어서야 복원사업 후 공원형 궁궐로 비로소 시민에게 개방되었기 때문이다.완전한 복원 대신 '공원'이라는 이름을 덧붙인 정비 사업은 시민들에게 휴식처를 내주었지만, 한편으로는 궁궐 본연의 위용을 땅속에 묻어버렸다는 아쉬운 목소리도 들린다.숭정전(崇政殿) 뒤로 자정전(資政殿)과 태령전(泰寧殿)이 이어진다. 경사지를 이용한 배치 덕분에 행각은 자연스럽게 계단처럼 감아 돈다. 격자살 창호를 따라 걸어 올라가면, 햇빛은 차단하면서 통풍과 산란광을 확보한 조선 건축의 지혜를 느낄 수 있다. 전통 창호의 투박함 속에서 얻는 운치와 공간감은, 현대 건축에서 쉽게 찾아볼 수 없는 경험이다.우리 집은 거실이 동남쪽을 향하고 있다. 아침에 해 뜨는 장면을 거실에서 매일 볼 수 있다는 것은 행복이다. 강한 햇살이 거실 깊숙이 들어오면 삶의 우울은 사라지게 마련이다. 그래도 얄궂게도 책이나 가구는 햇빛을 싫어한다.그래서 도서관은 창이 없거나 깊은 루버를 설치하는 것처럼, 나중에 내 집을 짓게 되면 통풍만 필요한 곳에 전통 격자살 창호로 적용해 봄직도 하다. 물론 신소재나 제품은 옛것과 비교할 수 없을 정도로 훌륭하겠지만 투박한 전통 창틀이 운치를 가져다줄 수도 있으니까.산에 둘러싸인 다른 궁과 달리 경희궁은 도심 속에 있다. 서쪽에 위치하고 있다고 서궐(西闕)이라고도 불렸다. 경희궁을 한 바퀴 돌고 난 후, 서울역사박물관에 들어서니 서울의 역사가 한 편의 드라마처럼 전시되어 있다. 조선시대 한양을 아예 통째로 모형을 만들어 놓았다. 광화문 앞 육조거리(六曹街)도 실감이 난다.십수 년 전 중국어로 언어교환을 했던 중국 친구로부터 오랜만에 WeChat(薇信)을 통해 문자를 받았다. 한동안 안부를 묻다가 서울에 여행을 오게 되면 내가 한국의 궁궐을 안내해 주겠노라고 괜히 의기양양한 마음이 되어 한 마디 보탰다. 그나저나 진짜로 오면 안 된다. 사실 나조차 우리 궁궐에 대해 잘 모르니까. 그래도 이 모형이라도 보여주면 되겠다는 생각에 마음은 놓인다.최근 천만 관객을 돌파하며 '단종앓이'를 일으킨 영화 <왕과 사는 남자>의 영향으로 유배지 청령포에 관광객이 몰린다는 소식도 들린다. 우리 역사가 다시 관심을 받는 것은 반갑다. 역사 속 인물의 시간을 잠시 몸으로 느끼며 걷는 궁궐 산책은, 단순한 여행을 넘어 삶과 역사, 그리고 기억을 잇는 체험이 된다.궁궐을 거닐다 보면 어느새 내가 역사 속 한 인물이 된다. 그들의 시간에 잠시 몸을 맡기고 걷다 보면, 궁궐 산책의 묘미는 한층 깊어지고 풍성해진다. 창덕궁 안에 동궁이 너무 예뻐서 꽃이 만개할 때 다시 오겠노라고 SNS에 공언한 것도 지난주다. 경사지에 높은 기단으로 앉힌 경희궁도 도심 속의 멋진 나들이 장소다. 그때가 되면 중국에서 친구가 와도 '서궐'의 아픔과 격자 창살의 미학을 당당히 설명해 줄 수 있을 것 같다.