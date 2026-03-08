학교의 주인은 교장일까? 아이들과 헌법으로 찾아본 답

"우리나라의 주인은 누구일까요?"

"국민이요."

AD

"그럼 우리 학교의 주인은 누구일까요?"

"교장선생님이요."

큰사진보기 ▲초등교실에서 살펴보는 헌법제1조 1항의 의미를 함께 알아보는 장면을 인공지능의 도움으로 생성된 그림 ⓒ ChatGPT 관련사진보기

"대한민국은 민주공화국이다."

"대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다."

"그럼 우리도 우리 반을 하나의 민주공화국으로 만들어 볼까? 우리 반의 헌법을 같이 만들어 보자."

"회장은 어떤 역할을 하는 사람일까요? 친구들보다 위에 있는 사람일까요?"

덧붙이는 글 | 저는 한국민주시민교육노동조합의 조합원입니다.

아이들은 망설임 없이 말했다.그래서 다시 물었다.19명 아이들 가운데 5명이 이렇게 말했다.나머지 아이들은 쉽게 말하지 못하고 머뭇거렸다.올해 5학년인 우리 반 아이들과 매일 헌법 한 조항씩 읽으며 그 의미를 함께 생각해 보기로 했다. 헌법은 총 130조이니 1년 동안 천천히 우리 사회의 약속을 하나씩 살펴볼 수 있을 것 같다. 5학년 1학기 사회 교과서의 법과 인권에 관한 단원과 연관이 있다. 사실 나 역시 헌법 전체를 차분히 읽어본 적이 거의 없기에 이번 공부는 교사와 아이들이 함께하는 공동의 학습이기도 하다.새 학년 초 우리는 헌법 제1조 1항과 2항을 읽었다.헌법을 읽고 나서 아이들에게 던진 질문이 바로 "우리 학교의 주인은 누구일까요"였다. 작년 3학년 아이들에게 같은 질문을 했을 때도 비슷한 수의 학생들이 학교의 주인은 교장선생님이라고 답했던 기억이 난다.아이들의 머릿속에는 여전히 '위에서 다스리는 사람'이 공동체의 주인일 것이라는 생각이 남아 있는 듯했다. 이 짧은 대화를 통해 우리는 헌법 또는 교과서 속 개념과 아이들이 실제로 이해하고 있는 공동체의 모습 사이에 적지 않은 간극이 있음을 확인하게 된다.헌법 제1조에서 말하는 '민주공화국'의 의미는 분명하다. '민주'는 나라의 주인이 국민이라는 뜻이고, '공화'는 공동체가 특정 개인이 아니라 법과 규칙에 의해 운영된다는 뜻이다. 이 의미를 아이들과 함께 이야기한 뒤 나는 이렇게 제안했다.아이들과 이야기를 나눈 끝에 우리 반이 함께 지켜야 할 규칙을 정했다. 규칙을 정하는 과정에서 나는 아이들이 어떤 방향의 규칙을 제안할지 조금 궁금했다. 그런데 다행스럽게도 아이들이 스스로 꺼낸 내용은 내가 바라고 있던 방향과 크게 다르지 않았다.욕설 하지 않기, 큰 소리로 시끄럽게 하지 않기처럼 서로를 존중하고 공동체를 배려하는 규칙들이 자연스럽게 제안되었다. 이렇게 만들어진 규칙은 교사가 일방적으로 정한 통제가 아니라 공동체 구성원들이 함께 만든 약속이다. 이러한 약속은 학교생활 속에서 각자의 마음에 규범으로 자리 잡아 자신의 말과 행동을 돌아보게 하는 기준이 될 것이다.학교에서는 전교회장과 학급회장을 민주적 절차에 따라 선출한다. 아이들은 투표를 통해 공동체의 대표를 선택하는 경험을 한다. 민주공화국에서 대표는 권력을 가진 사람이 아니라 공동체를 위해 책임을 맡은 사람이듯, 학교의 회장 역시 학교와 학급이라는 공동체를 위해 역할을 맡은 사람이다. 그래서 아이들에게 이런 질문을 던졌다.다행히 아이들은 모범답안을 내놓았다. 회장은 친구들 위에 있는 사람이 아니라 공동체를 위해 역할을 맡은 사람이며, 그 역할에 따른 책임을 다해야 한다고 말했다.또한 공동체의 구성원인 모든 아이들 역시 서로를 존중하고 공동체를 지켜 나갈 책임을 지닌 미래의 시민이다. 결국 민주공화국은 '누가 위에 있는가'를 묻는 체제가 아니라, 공동체 구성원들이 서로를 존중하고 책임과 공동체 의식을 바탕으로 함께 공동체를 만들어 가는 방식이라고 할 수 있다.이탈리아 정치철학자 모리치오 비롤리(Maurizio Viroli)는 공화주의를 특정한 정치 제도라기보다 하나의 시민적 정신으로 설명한다. 그에 따르면 공화주의의 핵심은 타인의 자의적인 지배 없이 살아가는 자유이며, 시민들이 공공선을 위해 책임을 나누는 공동체적 삶의 태도에 있다.이러한 시민적 정신은 제도만으로 형성되는 것이 아니라 교육과 일상의 경험 속에서 길러진다. 하지만 학교 교육에서는 이러한 공화주의의 의미가 충분히 다루어지지 않고 있다. 우리는 민주주의에 대해서는 자주 이야기하지만, 공화국이라는 공동체의 의미와 시민의 책임에 대해서는 깊이 생각해 볼 기회를 충분히 갖지 못한다.그래서 나는 아이들과 헌법을 읽는 것에서 한 걸음 더 나아가려 한다. 교실이라는 공동체 안에서 공동체의 구성원으로서 각자가 주인이라는 감각과 책임을 실제 경험 속에서 만들어 가는 것이다. 그 시작이 바로 헌법을 토대로 아이들과 함께 만든 우리 반의 규칙이다.또한 그렇게 정한 규칙이 단순한 약속에 머물지 않도록, 아이들이 그 의미를 떠올리며 스스로 지켜 나가도록 수시로 함께 상기할 필요가 있다. 규칙은 정해 놓는 것만으로 작동하는 것이 아니라 각자의 마음속에 스며들 때 비로소 힘을 갖는다. 이러한 경험이 시민 정신의 기초가 된다.학교생활 속에서 민주공화국의 가치가 흔들리는 장면이 나타난다면 우리는 잠시 멈추어 다시 생각해 볼 것이다. 교실은 민주공화국의 가치를 가장 가까이에서 경험해 볼 수 있는 작은 공동체이기 때문이다. 시민성은 어른이 되었다고 어느 날 갑자기 생겨나는 것이 아니다. 학교에서부터 형성되고 일상의 생활 속에서 경험될 때 비로소 자라난다.