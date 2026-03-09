불완전한 1인 1표의 민주주의, 다시 생각해 볼 때다

큰사진보기 ▲세계인권선언 제1조남산 일본군 '위안부' 기억의터 주변에 설치된 세계인권선언문 ⓒ 홍석환 관련사진보기

AD

"모든 사람은 태어날 때부터 자유롭고 존엄성과 권리에 있어서 평등하다."

바야흐로 '선거철'이다. 하긴 평생이 선거철이니 무덤덤해질 법도 하다. 그럼에도 본격적인 선거철이라는 것이 있다. 선거철의 시작을 알릴 즈음, 더불어민주당 정청래 대표가 던진 '1인 1표' 논란의 여진이 여전히 이어지고 있다.그는 "동네 산악회부터 초등학교 반장 선거까지 1인 1표는 상식"이라며 정당 내부에서도 당원 한 사람 한 사람의 평등한 권리를 강조했다. 너무나 당연한 말처럼 들린다. 그러나 이 '상식'의 이면을 들여다보는 순간 논쟁은 격화된다.비슷한 시기 국민의힘 장동혁 대표는 '미래세대 주권 보장과 정치 참여 장벽 완화'를 내세우며 선거연령 하향을 주장했다. 두 거대 정당 대표의 발언은 공교롭게도 민주주의의 핵심 원리인 '평등'과 '대표성'을 다시 생각하게 만든다. 그래서 정당과 정치권, 그리고 투표권을 가진 모든 성인에게 질문을 던진다.'우리 선거제도는 평등한가?'세계인권선언을 펼쳐 보자. 멀리 갈 것도 없이 제1조다.'평등'이라는 단어가 눈에 들어온다. 대상은 '모든 사람'이고, 권리를 갖는 시점은 '태어날 때부터'다. 그렇다면 다시 묻지 않을 수 없다. 우리 선거제도는 이 원칙에 부합하는가. 인권의 관점에서 과연 평등한가.단언컨대 그렇지 않다. 지금 대한민국은 합계출산율 0.8명(2025년 기준) 수준이라는 전례 없는 인구절벽 앞에 서 있다. 전쟁도, 역병도 없이 한 국가가 스스로 소멸의 방향으로 향하는 사례는 세계적으로도 드물다. 동시에 국토의 0.6%에 불과한 서울로 자원과 기회가 집중되면서 지방은 빠르게 '텅 빈 미래'를 향해 가고 있다.그럼에도 모든 뉴스의 핵심은 선거라는 이벤트에 집중된다. 때문에 정치인은 늘 공허하게 비장하다. '이대로면 나라가 위태롭다', '저출산을 극복하겠다', '지방을 살리겠다', '사회적 약자를 보호하겠다'고 말한다. 그러나 정작 구체적인 해법은 좀처럼 보이지 않는다.청년과 부모, 아이를 위한 정책은 선언적 구호에 그치고, 당장 표가 되는 현금성 정책이나 지역 개발 공약이 반복된다. 이용객이 거의 없는 공항이나 수익성이 불투명한 관광 사업조차 '우리 지역 예산을 많이 따왔다'는 말 한마디면 정치적 성과로 포장된다.이 현상을 정치인의 도덕성 문제로만 돌리는 것은 본질을 놓치는 일이다. 정치인은 본질적으로 계산적이다. 선거라는 게임에서 승리해야 정치적 생존이 가능하기 때문이다. 그 계산의 기준은 결국 '표'다. 미래세대는 그들이 원하는 바로 그 '표'를 갖고 있지 않다.우리는 '성인 1인 1표'를 민주주의의 절대적 원칙처럼 받아들인다. 그러나 그 전제는 과연 무엇인가. 현재의 구조는 역설적으로 '모든 국민은 평등하다'는 민주주의 원칙과 충돌한다. 미래세대의 의사결정 권리가 제도적으로 완전히 배제되어 있기 때문이다.문제는 인구 구조에서도 분명하게 드러난다. 통계청 인구 구조를 보면 이미 한국은 고령 인구가 유소년 인구를 크게 앞지른 사회다. 2022년 기준 65세 이상 인구는 0~14세 인구의 약 1.9배에 달한다. 앞으로 저출산과 고령화가 계속될 경우, 이 격차는 더욱 빠르게 확대될 것으로 전망된다. 통계청의 2025 고령자 통계에 따르면 2050년에는 전체 인구의 40% 이상이 65세 이상이 될 것으로 예상된다.이 구조에서 정치의 선택은 예측하기 어렵지 않다. 투표권을 가진 고령층의 영향력이 점점 커질수록 정치권은 자연스럽게 그들의 요구에 더 민감하게 반응하게 된다. 이는 특정 세대를 비난하기 위한 지적이 아니다. 인구 구조가 만들어낸 정치적 현실을 직시하자는 것이다.이 상황에서 우리는 '데메니 투표(Demeny voting)'라는 제안을 진지하게 고민해볼 필요가 있다. 헝가리 출신 인구학자 폴 데메니가 제안한 이 제도는 간단하다. 모든 인간에게 태어나는 순간부터 투표권을 부여하되, 미성년 기간 동안에는 부모가 그 권리를 대리 행사하는 방식이다.반론은 예상할 수 있다. "아이들이 정치 판단을 할 수 있느냐", "부모가 표를 악용할 수 있다"는 주장이다. 그러나 냉정하게 생각해 보자. 현재의 민주주의 역시 유권자의 정치적 이해도나 판단 능력을 기준으로 투표권을 제한하지 않는다. 투표는 지능이나 정보 수준을 평가하는 시험이 아니기 때문이다.더구나 우리 사회는 부모에게 미성년 자녀의 다양한 권리를 대리할 권한을 부여하고 있다. 부모는 자녀 명의의 재산을 관리하고 의료 결정에 동의할 권한도 가진다. 자녀의 생명과 재산에 대한 중요한 권한은 인정하면서, 국회의원이나 시장을 선출하는 권한은 부모가 악용할 수 있다는 이유로 막는다.최근 자동차 뒷유리에 붙이는 스티커 가운데 '초보운전'보다 더 자주 보이는 문구가 있다. 위급 상황에서 '아이를 먼저 구해 달라'는 메시지다. 대부분의 부모는 자신의 생존보다 아이의 생존을 먼저 생각한다. 그런 부모들의 대리 투표가 아이의 이익과 정면으로 충돌할 것이라고 단정하는 논리는 현실의 부모 역할과도 거리가 있다.민주주의의 역사는 투표권 확대의 역사이기도 하다. 여성 참정권과 인종 차별 철폐 역시 처음에는 강한 반대에 부딪혔지만 결국 민주주의의 폭을 넓혔다.오늘 태어난 아이는 앞으로 수십 년 동안 이 사회의 구성원으로 살아갈 것이다. 그러나 현재의 제도에서 그 아이는 자신의 미래를 결정하는 정치 과정에 아무런 지분을 갖지 못한다. 나이라는 이유만으로 특정 세대를 정치적 의사결정에서 완전히 배제하는 구조는 다시 한 번 생각해 볼 필요가 있다.만약 미성년자의 표가 정치에 반영된다면 정치의 의제도 달라질 수 있다. 교육, 환경, 장기적 재정 구조, 그리고 미래세대를 위한 정책이 더 중요한 정치 의제로 등장할 가능성이 크다.정청래 대표의 말처럼 '1인 1표'는 민주주의의 기본 원칙이다. 그러나 그 원칙은 정당 내부나 특정 연령 집단에만 머물러서는 안 된다. '모든 사람'이라는 민주주의의 출발점으로 다시 확장될 필요가 있다. 어쩌면 진정한 의미의 '1인 1표'는 요람에 있는 아이의 권리를 인정하는 순간부터 시작될지도 모른다.