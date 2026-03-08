침묵 깨고 나선 대학생들 "다시는 강남역 이전으로 돌아가지 않겠다"

큰사진보기 ▲강남역을 절대 잊지 않겠습니다3월 5일 고려대학교 서울캠퍼스 민주광장에서 진행된 ‘3.8에서 5.17까지 여성폭력 해결을 위한 대학생 집중행동’ 캠페인에서 참가자들이 여성폭력 다이인 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 젠더폭력해결페미니스트연대 관련사진보기

"강남역은 우리에게 가르쳐주었습니다. 우리가 모이면 법이 바뀌고, 우리의 목소리가 커지면 사회도 두려워한다는 것을 각성한 우리가 강요당한 침묵을 깨고 결집하여 싸워나간다면, 제 아무리 거대한 성차별 사회의 벽도 우리는 막을 수 없다는 것을 지난 10년간 강남역을 잊지 않고, 모이고 행동하며 살아남은 우리가 그 증거입니다.

우리는 이제 단호히 말합니다. 다시는 강남역 이전으로 돌아가지 않을 것입니다. 더이상 여자들의 생명이 운에 내맡겨진 세상을 참아주지 않을 것입니다. 여자라서 당하는 모든 차별과 폭력을 끝내기 위해! 더 이상 성차별 사회에 침묵하지도 외면하지도 않겠습니다. 여자라는 이유로 폭력을 당하고 다르다는 이유로 차별받는 이 사회를 바꿀 것입니다."

큰사진보기 ▲강남역을 절대 잊지 않겠습니다‘3.8에서 5.17까지 여성폭력 해결을 위한 대학생 집중행동’ 캠페인에서 전해린씨가 발언하고 있다 ⓒ 젠더폭력해결페미니스트연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲3.8에서 5.17까지 여성폭력 해결을 위한 집중행동<페미연대> ‘3.8에서 5.17까지 여성폭력 해결을 위한 집중행동’ 캠페인 주요 일정 ⓒ 젠더폭력해결페미니스트연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲강남역 다시! 추모를 딛고 행동하는 여성선언강남역 여성살해사건 10주기를 맞아 페미연대는 여성선언을 모으고 있다. ⓒ 젠더폭력해결페미니스트연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | <강남역! 다시! 추모를 딛고 행동하는 여성선언> "강남역을 절대 잊지 않겠습니다" 여성선언 : https://tr.ee/remember0517

지난 5일 오후 1시, 개강의 활기로 가득해야 할 고려대학교 서울캠퍼스 민주광장이 여성폭력 종식을 외치는 대학생들의 결연한 함성으로 채워졌다. 젠더폭력해결페미니스트연대가 주최하고 서울여성회 페미니스트 대학생 연합동아리(이하 서페대연) 고려대지회가 주관한 '3.8에서 5.17까지 여성폭력 해결을 위한 대학생 집중행동' 캠페인이 그 시작을 알렸다.이번 캠페인은 오는 5월 17일 '강남역 여성살해사건' 10주기를 앞두고 대학생들이 먼저 행동에 나서 사회적 변화를 이끌어내겠다는 취지로 기획됐다. 광장 바닥에는 '강남역 여성살해 10년, 기억하고 행동하라'는 대형 현수막이 펼쳐졌고, 참가자들은 30분이라는 짧은 시간 동안 50여 명의 학생들로부터 여성선언 서명을 받아내며 뜨거운 지지를 확인했다.서페대연 회원들이 민주광장 곳곳을 돌며 진행한 '강남역! 다시! 추모를 딛고 행동하는 여성선언' 홍보 캠페인에서는 '강남역 여성살해사건'을 알고 기억하는 학생들을 만날 수 있었다. 사건을 들어본 적 없던 학생들도 설명을 들은 뒤 공감하며 서명에 참여했고, 캠페인 홍보물을 보고 바로 달려와 연서명에 동참하는 학생들도 있었다.이번 캠페인의 하이라이트는 민주광장 한복판에서 진행된 '여성폭력 다이인(Die-in)' 퍼포먼스였다. 참가자들은 차가운 보도블록 위에 몸을 던져 쓰러지는 연출을 통해 여성폭력 피해자들을 추모하고 사회적 경종을 울렸다.약 10분간 이어진 퍼포먼스 동안 서페대연 고려대지회 최수인씨는 나레이션을 통해 "우리가 결집해 싸운다면 거대한 성차별 사회의 벽도 막을 수 있다"는 단호한 의지를 전했다.여성폭력 다이인 퍼포먼스가 끝난 후 발언을 한 서페대연 고려대지회 전해린씨는 "딥페이크 성범죄가 전국 중고등학교와 대학을 휩쓸었을 때, 대학 재단은 어떠한 관심도 해결책도 내지 않은 채 방치했다"고 비판했다.전씨는 "여대에서는 교수의 성희롱 사건을 고발하는 대자보를 쓰면 학생들을 고소하고 학교는 침묵하고 있다. 여대에서 학내 민주화를 위해 싸운 학생들을 학교와 언론이 가세하여 이들을 낙인찍고, 억압하고 있다"며 학내 여성폭력의 현실을 드러냈다.이어 "수많은 여성들이 강남역에 모여 피해자를 추모하고, 여성폭력에 반대하는 행동으로, 페미니스트 선언으로 나아갔던 것은 더 이상 여자라서 겪어야 하는 모욕, 폭력, 멸시를 참지 않겠다는 선언이었다"고 강조하며, 강남역 여성살해사건이 여성들에게 남긴 의미를 설명했다.그는 "우리는 이 거대한 성차별의 벽에 맞서, 여성폭력이 사라지는 그날까지 멈추지 않고 행동하기 위해 다시 강남역을 기억하고 이어갈 것입니다. '강남역! 다시! 추모를 딛고 행동하는 여성 선언'에 함께 해달라"라며 발언을 마무리했다.대학가에서 시작된 이번 투쟁의 불꽃은 이제 전국으로 확산된다. 48개 단체와 113명 개인이 참여하고 있는 '젠더폭력해결페미니스트연대'는 3월 7일 광화문광장에서의 여성폭력 해결을 위한 집중행동 선포 기자회견을 기점으로, 5월 17일까지 릴레이 토론회와 여성폭력 다이인 캠페인을 이어갈 것이다.이들은 5월 17일 강남역 여성살해사건 10주기 추모행동 현장에서 '강남역! 다시! 추모를 딛고 행동하는 여성선언'의 결과를 발표하며 성평등 사회를 향한 진전을 발표할 예정이다.