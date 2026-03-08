"나는 누구일까" 묻는 재일동포 3세대, 힙합으로 답하다

AD

큰사진보기 ▲pmkenopi 일러스트최근 한국에 바이럴된 일본 래퍼 PM Kenobi의 일러스트. ‘Haruboji & Aboji’ 재일동포 3세대의 이야기를 랩으로 보여준다. ⓒ 주환선 관련사진보기

"할아버지는 제주도 출신이다. 나는 한 번도 가본 적 없지만."

역사는 사건으로 기록되지만, 한 가족의 기억 속에도 남는다. 일제 침탈 시기 조선인들의 일본 이주는 그 대표적인 사례다.당시 수많은 사람들이 일자리와 생계를 찾아 일본으로 건너갔고, 그중 제주도 출신도 적지 않았다. 이들은 일본 각지에 정착했으며, 특히 오사카 이쿠노 일대를 중심으로 큰 공동체를 이루었다. 지금도 이곳은 일본에서 가장 대표적인 코리아타운이자 '일본 속 제주도'로 불린다.식민지와 전쟁을 겪은 1세대의 삶은 거칠고 고달팠다. 강제 동원과 가난, 차별은 일상이었다. 해방 이후에도 제주 4·3과 한국전쟁을 지나면서 한국으로 돌아가지 않은 이들이 많았다. 반대로 한국에서의 삶이 버거워 다시 오사카로 건너간 제주 출신들도 적지 않았다.그러나 이들의 이야기는 제대로 기록되지 않았다. 오히려 가족 안에서조차 금기가 되는 경우가 많았다. 강제 동원과 전쟁을 떠올리기 싫어 입을 굳게 다문 할아버지들, 잃어버린 형제와 고향에 대한 침묵은 재일동포 사회에서 낯설지 않다.그 뒤를 이은 2세대는 일본에서 태어나고 자란 세대였다. 이들은 일본어를 쓰고 일본 학교를 다니며 일본 사회에서 살아갔다. 하지만 부모 세대가 겪은 역사적 배경을 함께 짊어져야 했다. 오사카처럼 재일동포가 밀집한 지역에서는 상업 활동을 통해 생계를 이어가며, 일본 문화와 지역 문화, 방언까지 자연스럽게 받아들였다.이렇게 형성된 재일 코리안 공동체는 시간이 지날수록 새로운 세대에게 또 다른 질문을 남겼다. 바로 정체성의 문제였다. 일본에서 태어나 일본어로 살아가지만, 가족의 뿌리는 한반도에 있다. 일본에서는 외국인으로 취급되고, 한국에서는 일본 사람으로 취급받는다. 이 사이에서 태어난 세대는 스스로에게 묻는다.'나는 누구일까.'이 질문은 다양한 대중문화 속에서 여러 방식으로 표현되기 시작했다. 그중 한 장르가 힙합이다. 힙합은 자신의 삶과 경험을 랩으로 풀어내는 장르다. 많은 래퍼들이 자신의 '루츠(roots)', 즉 가족의 역사와 정체성을 노래하는 것도 이 때문이다.최근 한일 양국 SNS에서 동시에 화제가 되고 있는 곡이 일본 래퍼 PM Kenobi의 'Haruboji & Aboji'다. 제목부터 한국어 단어를 쓴 이 노래는 할아버지와 아버지 그리고 랩을 하는 자신까지, 삼대에 걸친 이야기를 담고 있다.노래는 이렇게 시작한다.이어지는 가사에서는 "아버지 출신은 오사카 이쿠노, 도망쳐 온 환경" 이라고 설명한다. 짧은 두 문장이지만 한 가족이 겪은 20세기 한일 사이 정착의 역사를 그대로 압축하고 있다. 할아버지는 전쟁의 아픈 기억을 가진 인물이며, 손주들에게는 엄격했다. 입을 굳게 다문 채 남겨진 기억은 말 대신 태도와 분위기로 다음 세대에게 전해진다.옛 여자친구의 아버지와 있었던 일화를 이야기할 때, 그는 자신을 일본인도 한국인도 아닌 존재로 묘사한다. 가사에 "일본 사회의 부스럼, 난 랩으로 '박치기 리안성'"이라고 하며, 자신이 일본 사회에서 어떻게 보이는지, 어떤 상처가 여전히 남아 있는지를 드러낸다.이 가사는 단순한 개인의 고민이 아니다. 재일 3세대가 정체성을 둘러싸고 겪는 혼란과 여전히 변하지 않은 일본 사회의 재일동포에 대한 시선을 통째로 보여준다. (영화 <박치기>는 2006년에 개봉한 일본내 재일조선인들의 이야기다.)이 곡에는 래퍼 모멘트 준(Moment Joon)도 참여한다. 그의 음악 역시 가족사와 정체성을 중요한 축으로 삼는다. 그는 자신의 할아버지가 한국전쟁 당시 포로가 되었다가 남한에서 석방된 사람이라고 말한다. 아버지는 그런 할아버지 밑에서 성장하며 깊은 트라우마를 안았고, 그는 그런 부모 곁에서 살아오며 겪은 강요와 그로부터 벗어나기까지의 과정을 노래로 풀어냈다.결국 'Haruboji & Aboji'는 한 가족의 이야기를 통해 역사를 노래한다. 식민지 시대의 이주, 전쟁의 기억, 일본 사회 속에서 버텨온 세대, 그리고 그 사이에서 태어난 새로운 세대의 질문이 한 곡 안에서 이어진다. PM Kenobi의 랩은 역사책보다 더 강렬하다. 국가의 공식 기록이 아니라, 개인의 기억과 목소리로 말하기 때문이다.이런 아티스트들이 더 많이 등장하고, 더 크게 흥행해야 사람들은 그들의 이야기에 귀를 기울이게 된다. 그들에게는 자신의 상처를 드러내는 과정 자체가 또 한 번의 아픔일 수 있다. 그럼에도 PM Kenobi라는 래퍼는 우리에게 마이크를 내밀었다. 이제는 우리가 그 목소리에 응답할 차례다.