150m 차량 행렬... 퇴근길 서울 최저가 주유소 '기다리다 포기'

"저기 새치기해요!"

"알고 있습니다, 손님."

"손님 이게 다 줄이에요. 이쪽으로 나가실게요. 지금 주유 못 하세요."

큰사진보기 ▲전국 평균 일별 휘발유 가격(2026년 2월 21일 ~ 3월 6일) ⓒ 백진우 관련사진보기

금요일(6일) 밤, 서울 구로구의 한 셀프 주유소 입구에 줄 선 차량 행렬에서 날카로운 목소리가 들려왔다.주유소 직원이 줄을 무시하고 들어오던 검정 차량을 향해 걸어가며 대답했다.그러자 검정 차량 운전자가 욕설을 내뱉으며 거칠게 주유소 앞에 차를 세우고 내렸다. 알고 보니 급하게 화장실에 가려던 시민이었다.중동발 전쟁으로 휘발유와 경유 가격이 연일 급등하자 시민들은 저렴한 주유소로 몰렸다. 정부는 대책 마련에 나섰다.6일 오후 8시, 서울에서 가장 싸게 휘발유를 파는 이 주유소를 찾았다. 이날 서울 평균 휘발윳값은 1927원이었지만 이보다 약 200원 저렴했다.기름값은 전쟁 이후 폭등하고 있다. 미국과 이스라엘이 이란을 공습한 지난 2월 28일 전국 평균 휘발유 가격은 1693원이었지만 매일 올라 이날 1874원을 기록했다. 같은 기간 경유는 1598원에서 1890원으로 상승세가 더 가팔랐다.더 오르기 전에 주유해야겠다는 심리로 시민들이 값싼 주유소를 찾아 나선 모습이다. 실제로 구글 트렌드에 따르면 전국 주유소 가격을 비교할 수 있는 한국석유공사 유가정보시스템 '오피넷' 검색량은 같은 기간 약 10배 증가했다.금요일 퇴근 시간이 지난 이날 밤 9시경에도 가격이 저렴하다고 소문난 이 주유소 앞에는 약 150m 길이 차량 행렬이 이어졌다. 줄이 고가차도 진출로를 막아 정체를 유발하기도 했다. 우회전 대기 줄로 오인했다 뒤늦게 빠져나오는 차량도 적지 않았다. 교통을 정리하는 사람은 찾아볼 수 없었다.주유소 안은 직접 기름을 넣기 위해 차량에서 내린 손님들과 차량 흐름을 효율적으로 관리하려는 직원들로 번잡했다. 국내 차량 대부분은 주유구 위치가 좌측이라 주유기 왼쪽 자리가 자주 비자, 직원은 차량을 돌려서라도 주유하라고 안내했다. 손님 대신 직원이 직접 주유건을 뽑아 회전율을 높이기도 했다. 이곳을 찾은 운전자는 젊은이부터 노년층까지 남녀노소를 가리지 않고 다양했다.이같은 현상은 이례적이다. 이날 화물차량을 몰고 온 택배기사 박태훈(남·46)씨는 "이곳에서 주유한 지 6개월 정도 됐는데 이렇게 줄이 있는 모습은 처음 본다"고 말했다. 1년째 단골이라는 김아무개(남·60)씨도 "버릇처럼 별생각 없이 왔는데 이런 줄은 처음이다"고 당황했다. 그는 결국 이곳에서 주유하길 포기했다.저렴한 가격 때문에 이곳을 찾은 손님이 많았다. 서울에서 경기도 시흥으로 출근하는 강아무개(여·42)씨는 "가격이 낮아 처음 와봤다"며 "30분도 대기할 수 있다"고 밝혔다. 태권도 사범인 정한나(여·33)씨는 "자가용은 이곳에서 종종 주유하는데 학원 차량은 처음이다"라며 "기름값이 너무 올랐다"고 토로했다.이날 현장에서 만난 시민들 사이에서는 이번 가격 상승이 지나치게 빠르다는 지적이 나왔다. 정씨는 "시국이 이러하니 (가격 상승이) 이해는 되지만 적정선은 지켰으면 좋겠다"고 말했다. 강씨도 "전쟁 때문에 가격이 올랐다지만 너무 빨리 오른다"며 "정작 내릴 때는 늘 천천히 내린다"고 꼬집었다.통상 국제유가 변동은 약 2주 후 국내 주유소 가격에 반영되는 것으로 알려져 있다. 중동 등 원유 이동과 정제에 시간이 걸리기 때문이다. 하지만 이번 인상은 전쟁 발발 후 즉각적이었다.일부 시민은 가격 급등 배경에 주유소들의 욕심이 자리하고 있을 거라 의심했다. 김씨는 "이렇게 가격이 빨리 오르는 것을 보니 누군가 담합한 것 같다"고 추측했다. 택배기사 김준식(남·57)씨는 "주유소 업주들이 문제 아니겠냐"며 "(그들이) 욕심을 부리지 않았으면 좋겠다"고 했다.정부도 주유소 가격 관리에 나섰다. 한국석유공사는 이날 전국 알뜰 주유소에 가격 인상을 자제하라는 문자를 보내기도 했다.하지만 주유소 업주들은 억울하다는 입장이다. 정유사로부터 기름을 떼오는 가격이 이미 올랐다는 것. 서울 구로구의 다른 주유소 관계자 A씨는 이날 통화에서 "어제 1000원짜리 물건을 사서 1100원에 팔아 100원 이윤을 남겼어도 다음 날 1200원짜리 물건을 또 사야 한다면 이윤을 남겼다고 보기 어렵다"며 "주유소 가격은 정유사가 올린 만큼 올랐다"고 해명했다.강서구 주유소 관계자 B씨는 "정유사에서 사 오는 가격이 지금 (주유소에서) 파는 것보다 비싸다"고도 했다.이날 한국주유소협회도 보도자료를 내고 "가격 상승의 1차 요인은 정유사 공급가격 인상"이라고 주장했다.다만 현재 판매되는 기름은 과거 매입한 물량이기에 공급가격 인상이 주유소 기름값 급등을 설명할 수 없다는 반론도 있다. A씨는 "주유소 보관량은 일주일 치 정도밖에 안 된다"고 밝혔다.이재명 대통령은 5일 기름값 최고 가격을 제한하라고 지시했다. 이 대통령은 이날 임시 국무회의에서 "유류 공급에 심각한 차질이 빚어진 것도 아닌데 갑자기 주유소 휘발유 가격이 폭등했다"며 "지역·유류별로 현실적인 최고 가격을 신속하게 지정하라"고 말했다.취재에서 만난 시민과 주유소 관계자는 이같은 정책을 환영했다. 김준식씨는 "지금 비싸게 팔고 있는 기름을 비싸게 사 온 것이 아니지 않냐"며 "가격 상한이 필요하다"고 말했다. 강씨도 "차를 모는 입장에서 가격 상한을 정해 준다면 고맙다"고 했다.주유소 관계자 A씨도 "시행하려면 빨리하면 좋겠다"며 "우리는 한번 사면 3만 리터씩 사다 보니 200원만 올라도 600만원이다. 주유소도 지금 같은 가격 상승은 견디기 어렵다"고 밝혔다. 이어 "주유소에 뭐라 할 게 아니라 정유사를 잡아야 한다"고 주장했다.주유소협회도 찬성 의사를 밝혔다. 협회는 이날 언론에 "알뜰 주유소 등 특정 주유소에 대한 지원 방식보다 정부가 기준을 갖고 직접 가격을 고시하는 방식이 더 예측 가능하고 공정한 규칙이 될 수 있다"고 했다. 다만 소매가격만 제한할 경우 주유소가 원가 이하 판매를 강요받을 수 있다며 공급가격 연동이나 손실 보전 등 보완 장치가 필요하다고 조건을 달았다.