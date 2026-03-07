"너무 높이 날다 태양에 가까워졌나" 놈 장관 잘렸다

큰사진보기 ▲크리스티 놈 국토안보부 장관(가운데)이 남편 브라이언 놈(오른쪽, 뒤에 앉아 있음)과 함께 2026년 3월 3일 화요일 워싱턴 D.C. 국회의사당에서 열린 상원 법사위원회 감독 청문회에 참석하고 있다. ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

5일(이하 현지 시각) 트럼프 미국 대통령은 크리스티 놈 국토안보부(DHS) 장관을 해임했다. 이는 반이민자 정책이 임기 중 트럼프 대통령의 인기가 급감시키자 이를 진두지휘했던 놈 장관을 해임하는 것으로 마무리한 것으로 보인다. 놈 장관은 트럼프 2기 행정부 기간 중 각료로서는 처음으로 사임되는 것으로 다가오는 3월 28일 노킹스(No King) 데이 3차 시위를 앞두고 나온 파격적 결정이라 ICE(이민세관 집행국)에 대한 미국인들의 반감과 저항을 진정시킬 수 있을지 관심이 집중되고 있다. 놈 장관의 후임자로는 마크웨인 멀린 상원의원(공화당, 오클라호마주)을 지명했다. 멀린 의원은 오는 3월 31일부터 미국 국토안보부 장관으로 취임하게 된다.놈 장관의 해임을 결정한 이유는 미네소타에서 ICE(이민단속국 요원)에 의해 자국민이 총격 사망한 사건과 불륜 의혹, 그리고 2억 달러가 넘는(약 2천 9백억 원)의 광고 캠페인, 리더십 부재 등으로 꼽고 있다. 놈 장관은 '아메리카의 방패(The Shield of the Americas)' 미주 안보 특사라는 새로운 직책을 맡게 된다.3월 3일과 4일에 열린 놈 장관 의회 청문회에서 미네소타 사건에 대한 질문들이 쏟아져 나왔다. 이 사건은 지난 1월 트럼프 행정부의 핵심 정책인 불법 이민자 대규모 강제 추방 정책이 국민들의 반발을 불러일으키며 전국적으로 시위가 확산되고 있는 가운데 발생한 것으로, ICE 요원에 의해 두 명의 미국인이 총격 사살된 사건이다. 사건 당시 놈 장관은 사망한 르네 굿과 알렉스 프레티에 대해 국내 테러리스트라고 발언한 바 있다. 하지만 소셜 미디어를 통해 공개된 영상은 그녀의 주장과는 달랐다.위원회 민주당 간사인 제이미 래스킨 하원의원(메릴랜드)은 개회사를 시작하며 "미네소타에서 연방 요원에 의해 사망한 사람들을 국내 테러와 연결하는 발언을 하며 그들에 대한 음해 공작을 벌였다. 이에 대해 거짓말로 사자 명예 훼손을 했고 이에 대해 뒷받침할 증거를 전혀 제시하지 않았다"라고 말했다. 그러면서 누가 진짜 국내 테러리스트인지 의문이 든다며 사건 직후 장관의 태도를 문제 삼았다.또 놈 장관이 슈퍼볼 경기 중 2억 달러가 넘는 광고 캠페인을 벌인 것에 대해 지적하며 "지금 너무 높이 날다 보니 태양에 가까워진 것 같기도 하다. 하지만 국토안보부 최고 책임자로서 마땅히 해야 할 일들에 대해서는 너무 멀리 벗어나 국민들이 생사를 건 싸움에 직면하게 만들었다"라고 말했다. 놈 장관은 이 광고 캠페인을 트럼프 대통령이 승인한 것이라고 답변했지만 백악관은 이를 전면 부인했다.위원회 소속 민주당 최고위원인 딕 더빈(일리노이주 상원의원)이 "당신은 이 희생자들을 '국내 테러리스트'라고 성급하게 규정했다. 우리는 당신의 주장이 틀렸음을 입증하는 충분한 영상 증거와 목격자의 증언을 확보하고 있다. 당신은 유가족들에게 헤아릴 수 없는 고통을 안겨 주었다"라고 말하자, 놈 장관은 사건이 발생한 것은 혼란스러운 상황 때문이라고 말하며 두 사람의 사망에 대한 조사가 계속되고 있다고 응답했다. 하지만 끝내 국내 테러리스트라고 부른 것에 대해 사과를 하지 않았다.한편 민주당 의원들은 호화판 전용기 내에 침실 사진을 보여주며 최고 보좌관인 코리 레완도프스키와의 불륜설에 대해서도 질문했다. 그러나 놈 장관은 "쓰레기 기사"라고 이를 일축했다.민주당 지도부와 시민단체는 청문회가 있기 전부터 트럼프 행정부에 놈 장관의 해임을 요구했다. 국토안보부는 국민을 보호하고 국민의 헌법적 권리를 수호해야 하는 기관인데도 그 원칙을 뒤집었다는 이유다. 또 이에 대해 책임을 지고 국민 앞에 사과할 기회가 여러 번 있었는데도 그러지 못한 것을 지도력의 부재로 봤다. 스스로 사임하거나 해임되지 않을 경우 탄핵되어야 한다는 여론이 거세게 일었다.공화당 의원들 사이에서도 놈 장관에 대한 비난은 계속 이어져 왔다. 공화당 소속 톰 틸리스 상원의원(노스캐롤라이나주)은 "놈 장관은 지난 1년 간의 재임 기간 중 자랑할 만한 점을 하나도 찾을 수 없다"라고 말했고 리사 머코스키 상원의원(공화당, 알래스카주)은 놈 장관의 사임을 촉구한 바 있다.