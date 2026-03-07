중학생 킥보드 사고가 던진 질문... 호주도 규제 나섰다

큰사진보기 ▲인천 연수구 송도동 연송고등학교 앞에서 학생들이 '전동킥보드 안전수칙 캠페인'을 벌이고 있다. 이에 앞서 지난 18일 인천 연수구 송도동의 한 인도에서 중학생 2명이 타고 달리던 전동킥보드에 30대 여성이 치여 중태에 빠진 사실이 뒤늦게 알려졌다. 2025.10.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

얼마 전 한국에서 많은 사람의 마음을 무겁게 한 사고가 있었다. 인천 송도에서 중학생 두 명이 함께 타던 전동 킥보드가 인도를 걷던 30대 여성을 들이받았다. 여성은 어린 딸을 보호하려 몸을 던졌고, 그 충격으로 머리를 심하게 다쳐 중태에 빠졌다.사고 당시 킥보드를 운전한 학생은 16세 미만이었고 면허도 없었다. 헬멧도 쓰지 않았고 전동킥보드의 2인 탑승 금지 규정 역시 지키지 않았다.딸을 감싸 안은 덕분에 아이는 크게 다치지 않았지만, 엄마는 다발성 두개골 골절로 중환자실에 실려 갔다. 가족은 병원과 집을 오가며 긴 시간을 버텨야 했다.이 사건은 단순한 교통사고 이상의 질문을 던졌다. 도시 곳곳에서 빠르게 늘어난 전동 이동수단이 과연 안전하게 관리되고 있는가 하는 문제이다.흥미로운 것은 비슷한 논쟁이 호주에서도 동시에 벌어지고 있다는 점이다. 최근 호주 공영방송 ABC(Australian Broadcasting Corporation)는 퀸즐랜드 의회가 전기자전거와 전동킥보드 안전 문제를 조사한 보고서를 발표했다고 보도했다. 보고서에는 비교적 강도 높은 규제 권고가 담겼다.• 전동 이동수단 최소 이용 연령 16세 제한• 이용자 면허 또는 교통교육 의무화 검토• 불법 개조 전기자전거 즉시 압수 가능• 보도 주행 속도 시속 10km 제한보고서의 문제 의식은 분명하다. 겉보기에는 자전거처럼 보이지만 실제로는 작은 오토바이에 가까운 속도와 위험성을 지닌 이동수단이라는 점이다.조사 보고서가 나오게 된 이유는 최근 몇 년 사이 사고가 급격히 늘어났기 때문이다. 퀸즐랜드 지역 병원에는 전기 자전거와 전동 킥보드 사고로 수천 건의 응급실 방문이 이어졌고, 사망 사고도 꾸준히 발생하고 있다.특히 고출력 전기 자전거가 가장 큰 문제로 지적되고 있다. 일부 제품은 시속 50km에 가까운 속도를 낼 수 있지만 법적으로는 여전히 자전거로 분류된다. 페달 없이 스로틀만으로 달리는 모델도 쉽게 구입할 수 있다. 온라인 쇼핑몰에서 비교적 간단히 구매할 수 있기 때문에 사용자 중에는 10대 청소년도 적지 않다.이 때문에 조사위원회는 16세 미만 이용 금지와 최소한 학습운전면허 수준의 교통 지식을 갖추도록 하는 방안을 제안했다.논쟁의 핵심은 결국 하나의 질문으로 모인다. 이것은 자전거인가 아니면 작은 오토바이인가. 현재 많은 전동 이동수단은 자동차 규제도, 오토바이 규제도 받지 않는 중간 영역에 놓여 있다. 그 사이에서 도시의 거리에는 새로운 풍경이 생겼다. 자전거처럼 보이지만 오토바이만큼 빠른 이동수단, 면허 없이도 탈 수 있는 소형 전기 차량, 그리고 10대 청소년들이 쉽게 접근할 수 있는 도심 속 고속 이동수단이다.한국 인도 위에서 벌어진 사고와 호주의 규제 논의는 사실 같은 질문을 향하고 있다. 기술은 빨리 왔고 규제는 아직 숙제로 남아있다.전동킥보드와 전기자전거는 도시 교통을 빠르게 바꿔 놓았다. 지하철역에서 집까지, 버스 정류장에서 직장까지 이어지는 이른바에서 자동차를 대신하는 편리한 수단이 되었다. 친환경 교통수단으로 평가받으며 많은 나라와 도시가 도입을 장려하기도 했다.전동 이동수단은 몇 년 사이 거리 곳곳으로 퍼졌지만 면허, 보험, 속도 기준 같은 제도는 그 속도를 따라가지 못했다. 그 결과 위험은 가장 약한 사람에게 먼저 닿기 시작했다. 아이 손을 잡고 걷던 부모, 보도를 이용하는 노인, 자전거 도로를 함께 쓰는 보행자들이다.전동 이동수단은 앞으로도 사라지지 않을 것이다. 도시는 이미 그 편리함을 경험했다. 다만 한 가지 분명한 사실이 있다. 편리함이 규칙보다 앞서가면 그 위험은 결국 사회 전체가 나눠서 감당하게 된다는 점이다. 한국의 한 가족이 겪은 사고와 호주의 규제 논쟁은 같은 메시지를 남긴다. 새로운 교통수단이 등장할 때 도시가 고민해야 할 것은 속도의 문제가 아니라 책임의 속도라는 사실이다.