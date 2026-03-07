평화라는 이름의 학살, 175개의 우주가 꺼지던 날

AD

누군가는 이를 '핵무기 개발을 막기 위한 불가피한 선택'이라 말한다. 또 누군가는 '정밀 타격'이라는 차가운 군사 용어로 상황을 정리한다. 하지만 그들이 말하는 숫자 너머에는 175명의 아이들이 있었다(폭격 피해를 입은 이란 초등학교의 3월 7일 현재까지 알려진 사망자 수 기준). 가방을 메고, 미래를 꿈꾸며, 내일의 숙제를 걱정하던 175개의 우주가 한순간에 재가 되어버렸다. 핵무기가 인류를 멸망 시킬 괴물이라면, 그 괴물을 막겠다는 명분으로 아이들의 생명을 짓밟는 첨단 무기는 과연 무엇이 다른가.오늘날의 무기는 AI라는 이름을 입고 '첨단'이라는 가면을 썼다. 사람이 방석 위에 앉아 버튼을 누르면, 기계가 좌표를 계산하고 살상을 실행한다. 방아쇠를 당길 때 느껴지는 손가락의 떨림도, 희생자의 눈망울을 마주하는 공포도 그들에게는 없다. 핵무기가 광범위한 파괴력으로 우리를 위협한다면, AI 무기는 살상에서 '죄책감'을 거세했다는 점에서 더 잔인하다. 기계의 알고리즘에 아이들의 생명은 그저 제거해야 할 '오류' 혹은 '부수적 피해'로 기록될 뿐이다. 한마디로 영혼 없는 살인 무기이다.세계 평화, 국가 안보, 정의의 실현. 그럴듯한 명분들이 쏟아지지만 그 기저를 흐르는 것은 결국 하나다. '내가 너보다 우위에 있어야 한다'는 원시적인 지배욕이다. 남을 굴복 시키고 내가 최고가 되어야만 안심하는 이 비뚤어진 마음은, 평화가 아니라 더 큰 증오의 씨앗을 뿌릴 뿐이다. 진정한 강함은 파괴력이 아니라 공존의 능력에서 나온다는 사실을, 총을 든 권력자들은 왜 잊고 있는가.우리는 물어야 한다. 무고한 아이들의 피로 지켜낸 평화가 과연 누구를 위한 평화인지. 175명의 생명보다 소중한 국익이 세상에 존재하는지. 평화라는 이름으로 자행 되는 이 비극적인 모순을 멈추지 않는다면, 우리 인류는 첨단 기술을 가졌으나 영혼은 가장 원시적인 어둠 속에 갇히고 말 것이다. 멈춰야 한다. 그 어떤 거창한 명분도 아이들의 웃음소리보다 앞설 수는 없기 때문이다.