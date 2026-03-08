인천공항서 시작된 새로운 세상, 내가 한국을 좋아하는 7가지 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다. 글쓴이는 카자흐국립대학교 극동학과 한국학 전공 3학년입니다.

처음으로 해외에 나가서 인천국제공항에 발을 내디뎠을 때, 그동안 내가 성장했던 환경과는 전혀 다른 곳에 있다는 사실을 나는 믿을 수가 없었다. 그때 나는 새로운 세상을 경험할 시작점에 있다는 사실을 인식하고 가슴이 부풀어 올랐고, 앞으로 펼쳐질 미래에 대하여 긍정적으로 상상했다. 그날 나는 세상은 넓고 꿈은 준비된 사람에게만 기회가 온다는 사실을 깨닫았다.나는 경기도 용인시에 위치한 강남대학교에서 한 학기 동안 수학했다. 강남대학교는 나에게 새로운 환경과 다양한 문화를 경험할 기회를 제공해 주었다. 지난 다섯 달 동안 한국에서 경험한 잊을 수 없는 순간들과 나를 진심으로 놀라게 했던 장면들, 그리고 내가 한국을 좋아하게 된 일곱 가지 이유를 여기에 이야기하고자 한다.한국에서 유학하며 내게 가장 인상 깊었던 점은 안전과 질서, 배려의 문화였다. 카페나 도서관에서 개인 소지의 물건을 두고 자리를 비워도 그대로 남아 있었고, 거리 곳곳에 설치된 CCTV와 낮은 범죄 율 덕분에 밤에도 낮처럼 안심할 수 있었다.또한 버스와 지하철에서 자연스럽게 줄을 서고, 노약자와 임산부를 위한 배려석을 마련해 놓은 것을 보고 질서와 배려의 문화를 실감할 수 있었다. 이러한 환경 덕분에 나는 학업에 집중할 수 있었고, 한국에서의 일상생활을 더 편안하게 즐길 수 있었다.한국에 도착한 이후부터 나는 자연스럽게 한국의 역사에 관심을 가지게 되었다. 서울에 있는 경복궁과 덕수궁에서 조선 시대의 숨결과 전통 의례를 체험할 수 있었다. 수원에 있는 화성은 한국 건축 기술의 정교함을 보여 주었고, 용인에 있는 한국민속촌에서는 한국인들의 전통적인 생활 환경을 체험할 수 있었다. 부산의 해동용궁사는 사찰이 바다와 조화롭게 어우러진 아름다운 풍경으로 나의 기억에 남아 있다.한국 음식은 나에게 정말 매력적이었다. 김치, 불고기, 비빔밥 같은 전통 요리는 각각의 맛과 향으로 나를 놀라게 했고, 길거리 음식 역시 또 다른 즐거움을 선사했다. 이런 음식들을 맛볼 때 한 입 한 입마다 한국의 깊은 맛과 문화를 느낄 수 있었다.이번 교환학생 기간 동안 처음으로 바다를 가까이에서 바라보게 되었다. 인천의 해안가, 부산의 광안리해수욕장과 해운대해수욕장, 그리고 제주도의 수많은 해변은 단순한 관광지가 아니라 마음을 쉬게 해 주는 휴식의 공간이었다. 저녁이 되면 광안리 해변에서 드론 쇼를 관람하며 바다를 바라보는 시간이 나에게는 큰 위로가 되었다. 바다는 나에게 새로운 세계를 보여 주는 상징과도 같았다.제주도에서는 해녀들을 직접 만나 보며 눈시울이 붉어졌다. 10~20미터 깊이의 바다로 잠수해 해산물을 채취하는 모습을 통해 세대를 이어 온 섬 지역 아주머니들의 삶을 고스란히 느낄 수 있었. 감귤이 무르익은 과수원과 검은 현무암 바위, 말들이 초원을 달리는 섬의 자연 환경은 한국의 근원적 아름다움을 보여 주었다.서울은 서로 다른 색과 속도가 겹친 거대한 무대 같았다. 강남은 경제적 자신감을, 홍대는 젊음과 예술적 감성을, 명동은 국제적 활기를, 이태원은 다문화적 다양성을, 북촌 한옥마을은 전통적 고요함을 보여주었다.남산서울타워에서 바라본 야경은 끝없이 펼쳐지는 빛의 물결 같았다. 서울과 맞닿아 있는 인천은 또 다른 분위기를 지닌 도시였다. 특히 인천 차이나타운은 붉은 등불과 이국적인 건축 양식이 어우러져 마치 다른 나라에 들어선 듯한 인상을 주었다. 그 이후에 방문한 수원은 마치 한 편의 한국 드라마 속 장면처럼 느껴졌고, 반면에 용인은 한층 여유롭고 평온한 인상을 주는 도시였다.한국의 대학 시스템은 자율성과 긴장감이 공존하는 구조였다. 중간고사와 기말고사를 중심으로 한 학사 일정은 학업의 밀도를 높였으며, 수업은 토론과 참여 중심으로 이루어졌다. 도서관에서 아이스 아메리카노를 들고 밤늦게까지 공부하던 시간은 어느새 나에게 익숙한 일상이 되었다.학업 외에도 동아리 활동과 국제 교류 프로그램을 통해 다양한 국적의 학생들과 교류하며 시야를 넓힐 수 있었다. 이 모든 경험은 단순한 유학 생활이 아니라, 나를 한층 성숙하게 만든 과정이었다.다섯 달이라는 시간은 짧았지만, 대학에서 얻은 경험 속에는 깊은 사색과 성장이 담겨 있었다. 서울의 속도, 인천의 역사성, 수원의 드라마 같은 정취, 용인의 여유, 제주도의 자연은 각기 다른 색깔을 지녔지만, 모두 하나의 한국이라는 이야기로 이어졌다.그 시간 동안 나는 세상을 바라보는 시야를 넓힐 수 있었고, 스스로의 가능성에 대해 새롭게 정의하게 되었다. 강남대학교에 유학하며 체득한 경험을 통해서 나는 이전보다 훨씬 더 큰 꿈을 꾸게 되었고, 보다 더 단단해졌다. 마지막으로 지도교수인 자리빠 세릭바예바 선생님에게도 감사드린다.