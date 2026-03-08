운동회, 수학여행, 봄소풍... 학교 행사는 단순한 이벤트가 아니다

AD

찬 바람이 한풀 꺾이면 우리는 봄을 떠올립니다. 봄은 시작입니다. 가정도, 회사도 새해가 되면 새 출발을 다짐하지만, 가장 선명한 시작은 역시 학교에서 이루어집니다. 교문을 들어서는 새내기들의 얼굴에는 설렘과 긴장이 함께 묻어 있습니다. 새로운 교실, 새로운 친구, 새로운 시간. 봄은 그렇게 시작됩니다.하지만 요즘 학생들에게 학교생활이 어떠냐고 물으면 대답은 의외로 건조합니다. 입학의 설렘은 잠시, 몇 달이 지나지 않아 지루함이 찾아온다고 합니다. 반복되는 수업과 시험, 수행평가와 입시 준비 속에서 학교는 배움의 공간이기보다 더 버텨야 할 공간처럼 느껴진다는 것입니다.40여 년 전을 떠올려 보면 학교의 풍경은 지금과 달랐습니다. 학기가 조금 느슨해질 즈음이면 봄소풍이 있었습니다. 가을이면 운동회가 열려 온 교정이 들썩였습니다. 수학여행은 학창 시절의 가장 큰 행사였습니다.스승의 날, 어버이날, 식목일 같은 기념일마다 교내 행사가 이어졌습니다. 수업이 끝난 뒤 운동장은 오히려 더 시끄러웠습니다. 두세 팀이 한 골대를 나눠 축구하고, 한쪽에서는 고무줄놀이하던 아이들이 있었습니다. 학교는 수업만 하는 공간이 아니라 함께 시간을 보내는 공간이었습니다.지금은 왜 달라졌을까요. 학생 수는 눈에 띄게 줄었고, 안전에 대한 기준은 훨씬 엄격해졌습니다. 학교는 작은 사고에도 큰 책임을 져야 합니다. 학사 일정은 촘촘해졌고, 기록과 평가 중심의 교육과정은 교사와 학생 모두를 바쁘게 만듭니다.학부모의 기대 역시 학업 성취에 더 무게를 둡니다. 이런 조건 속에서 대규모 행사는 조심스러워지고, 체험 활동은 축소됩니다. 수학여행마저 비용과 안전 문제로 예전만 못하다는 이야기가 나옵니다.시대가 변한 것은 분명합니다. 과거를 그대로 되돌릴 수는 없습니다. 그러나 한 가지는 분명히 짚어야 합니다. 교육 행정을 효율과 성과 중심으로만 운영될 때, 아이들의 시간은 줄어듭니다. 공동체 속에서 부딪히며 배우는 경험이 줄어들면 학교는 단지 학업 기관으로만 남게 됩니다.이 문제를 학생의 불만, 학부모의 요구, 교사의 부담으로 따로 떼어 볼 수는 없습니다. 모두가 각자의 이유로 옳습니다. 그러나 학교는 이해관계의 집합체가 아니라 대한민국 청년의 꿈을 준비하는 공간입니다. 성적과 진학만으로는 꿈을 완성할 수 없습니다. 친구와 협력하고, 갈등을 조정하고, 함께 성취를 경험하는 과정이 필요합니다.운동회 한 번, 체험학습 한 번이 단순한 행사가 아닙니다. 그 안에서 아이들은 사회를 미리 경험합니다. 역할을 나누고, 책임을 지고, 실패를 겪고, 다시 일어서는 법을 배웁니다. 이러한 시간은 교과서 밖의 교육입니다. 성적표에는 남지 않지만 기억에는 오래 남습니다.학생과 학부모, 교사는 서로 다른 편이 아닙니다. 모두가 청년의 미래를 함께 설계하는 동반자입니다. 안전을 확보하면서도 체험을 설계할 수 있고, 학업을 유지하면서도 추억을 만들 수 있습니다. 중요한 것은 균형과 협의입니다. 학교 행사를 부담이 아니라 미래를 위한 투자로 인식하는 전환이 필요합니다.학생 수가 줄어드는 시대일수록 공동체 경험은 더 소중합니다. 관계를 배우는 시간이 줄어들면 아이들은 각자의 세계로 흩어지기 쉽습니다. 학교는 그 틈을 메워주는 공간이어야 합니다.봄은 다시 시작을 뜻합니다. 교문을 들어서는 아이들의 눈빛이 오래도록 설렘으로 남기를 바랍니다. 학교에서 사라진 것들을 모두 되찾을 수는 없겠지만, 아이들의 시간을 조금 더 풍성하게 만들 수는 있습니다. 공부만이 아니라 사람을 배우는 곳, 성적뿐 아니라 기억이 남는 곳. 학교가 다시 아이들의 기다림으로 채워지기를 바랍니다. 그 웃음 속에서 대한민국 청년의 꿈도 함께 자라날 것입니다.우리는 종종 "요즘 아이들은"이라는 말로 책임을 넘기곤 합니다. 그러나 아이들의 변화는 어른들이 만든 환경의 반영일지도 모릅니다. 경쟁을 강화하고, 안전을 이유로 활동을 줄이고, 효율을 앞세워 시간을 압축한 결과라면, 그 책임 역시 어른들의 몫입니다.봄은 다시 오고, 새 학년은 시작됩니다. 아이들이 교문을 통과하며 기대를 품을 수 있는 학교를 만들어야 하지 않을까요.