용인 기업 수 40% 늘었지만 고용 증가는 6%

용인시 기업 수가 최근 몇 년 사이 크게 늘었지만 고용 증가로 이어지는 효과는 상대적으로 제한적이라는 분석이 나왔다. 기업 성장 성과가 지역 내부 경제로 충분히 연결되지 못하고 있어 이를 개선할 구조적 대책이 필요하다는 지적이다.용인시정연구원은 'YRI Brief 제4호'를 통해 용인시 산업 성장을 지역 경제 발전으로 이어가기 위한 '데이터 기반 스마트 연결 인프라' 구축 필요성을 제안했다.연구원 분석에 따르면 최근 3년 동안 용인시 기업 수는 40.3% 증가했다. 같은 기간 종사자 수 증가율은 6.5%에 머물렀다. 기업 수 증가에 비해 고용 창출 효과는 상대적으로 크지 않았다는 의미다.연구원은 이러한 현상이 기업 활동에서 발생한 성과가 지역 고용이나 소비로 충분히 이어지지 않고 외부로 빠져나가는 구조적 문제와 관련 있다고 분석했다. 지역경제 선순환 구조를 새롭게 설계할 필요성이 제기되는 이유다.구별 산업 구조와 종사자 생활 여건을 함께 분석한 결과 지역별 경제 구조 차이도 뚜렷하게 나타났다. 연구원은 각 지역 산업 생태계 특성을 고려한 맞춤형 성장 전략이 필요하다고 밝혔다.연구진은 해결 방안으로 '용인시 통합 상생 플랫폼' 구축을 제시했다.이 플랫폼은 인공지능 기반 수요 예측을 활용해 기업 성장 단계에 맞는 인력 공급 체계를 마련하는 역할을 한다. 근로자의 직무 특성과 주거, 교통, 복지 등 정주 환경 데이터를 함께 연결해 기업과 인력을 효율적으로 이어주는 구조다.연구진은 이러한 체계가 기업 생산성 향상을 지역 경제 전반의 활력으로 연결하는 핵심 기반이 될 것으로 전망했다.보고서를 작성한 유현지·이유경 부연구위원은 "단순한 기업 유치를 넘어 데이터와 기술을 활용해 기업 성장이 지역경제 활력으로 이어지는 통합 협력 구조를 만들어야 한다"라며 "경제 성과가 지역 안에서 축적되고 다시 투자되는 구조를 만드는 것이 목표"라고 말했다.보고서 전문은 용인시정연구원 누리집에서 확인할 수 있다.