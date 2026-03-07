이준석-전한길 토론에서 나온 500매 유령표, 사실 아니었다

큰사진보기 ▲개표상황표를 들어 보이는 전한길 씨전한길 씨가 토론 중에 2020년 4.15 총선 당시 전주시 완산구 삼천3동의 사전투표 개표상황표를 들어 보이며 부정선거 의혹을 제기했다. ⓒ 펜앤마이크 생중계 영상 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲박주현 변호사가 제시한 2022년 6월 1일 지방선거 일산동구 개표상황표(관내사전투표)전한길씨에 이어 박주현 변호사가 투표지 500매가 늘어난 것처럼 기재된 2022년 6월 1일 지방선거 당시 일산동구 일산2동 관내사전투표의 개표상황표 화면을 띄워 보이는 중이다. ⓒ 펜앤마이크 생중계 영상 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년 경기도지사선거 일산동구 사전투표 개표상황표정보공개청구로 받은 2022년 6월 1일 경기도지사선거 일산동구 일산2동 관내사전투표의 개표상황표. 선거인수, 투표용지 교부수, 투표수가 2,776매로 아무런 차이가 발생하지 않았다. 이 개표상황표 맨 밑에 보면 위원들이 한 명을 제외하고 모두 날인하였다. 하지만 박주현 변호사가 공개한 개표상황표에는 위원 검열 도장이 찍혀 있지 않았다. 즉 그가 공개한 개표상황표는 최종 '확정' 문서가 아니다. 이번 사례처럼 개표 과정에서 개표상황표의 명백한 오류가 발견되면 재분류를 통해 수정하는 일이 종종 벌어지곤 한다. ⓒ 일산동구선거관리위원회 관련사진보기

지난 2월 27일 열린 이준석 대표(개혁신당)와 전한길 유튜버(전 한국사 강사)의 끝장토론 "부정선거, 음모론인가"에서 박주현 변호사가 사전투표 부정선거의 근거로 500매가 늘어난 사례를 말했으나, 이는 개표사무원의 오입력에 따른 단순 실수로 개표 과정에서 바로 잡혔음이 밝혀졌다.전한길 유튜버는 이준석 대표와의 토론에서 2020년 4·15 총선 당시 전주시 완산구 삼천3동 사전투표 개표상황표를 근거로 "투표용지 교부수보다 투표수가 10매 더 많다"라며 이른바 '유령 투표' 의혹을 제기했다. 그가 제시한 자료에는 선거인수 4,674명, 투표용지 교부수 4,674매로 기재돼 있으나, 투표수는 4,684매로 10매가 더 많은 것으로 돼 있다.전씨는 이에 대해 "개표 과정에서 10매가 늘어난 것"이라며 개표 부정 가능성을 주장했다. 또 전주시선거관리위원회가 "당일 일반투표(서신동 제9투) 개표에서 10매가 부족하게 나오자 해당 투표지가 사전투표지에 혼입된 것으로 보인다"라고 설명한 데 대해서도 "사전투표와 일반투표 용지 색깔이 다른데 혼입이 가능하겠느냐"고 반박했다.이에 대해 이준석 대표는 "비례대표 선거는 통상 30만 표 이상 차이가 나야 1% 차이가 발생한다"라며 "10표 증가를 부정선거의 근거로 삼는 것은 무리"라고 지적했다. 또한 "개표장에서 여러 투표구의 투표지를 동시다발적으로 처리하다 보면 혼입 가능성도 배제할 수 없다"라고 덧붙였다.그러자 전씨측 패널 박주현 변호사는 2022년 6월 1일 지방선거 당시 경기 고양시 일산동구 일산2동 관내 사전투표 개표상황표를 영상 화면에 공개하며 또 다른 부정선거 의혹을 제기했다. 해당 자료에는 선거인수 2,776명, 투표자수 2,776명으로 기재돼 있고, 투표용지 교부수는 2,276매로 적혀 있어 교부수 대비 투표자수가 500매 많았다.이를 두고 박 변호사는 "10매가 아니라 500매가 더 나온 사례"라며 부정개표에 의한 투표수 증가한 거라고 주장했다.기자는 실제로 당시 일산동구 일산 2동 관내 사전투표에서 500매의 투표지가 증가한 사실이 있는지 선거통계시스템으로 확인해 보았다. 그 결과, 2022년 6월 1일 실시된 제8회 지방선거에서 고양시 일산동구 일산2동 관내 사전투표의 선거인수는 2,776명, 투표용지 교부수도 2,776매, 투표자수 역시 2,776명으로 집계됐다. 500매 차이는커녕 모두 2,776으로 차이가 없었다.경기도선거관리위원회 관계자에게 해당 사례에 대한 설명을 듣고 정보공개청구로 당시 최종 확정된 개표상황표를 받아 확인한 결과도 마찬가지였다.정보공개청구로 받은 2022년 6월 1일 경기도지사선거 일산동구 일산2동 관내사전투표의 개표상황표를 보면 선거인수, 투표용지 교부수, 투표수가 2,776매로 아무런 차이가 없다. 이 개표상황표 맨 밑에 보면 위원들이 한 명을 제외하고 모두 날인하였다. 하지만 박주현 변호사가 공개한 개표상황표에는 위원 검열 도장이 찍혀 있지 않았다. 그가 공개한 개표상황표는 최종 '확정' 문서가 아닌 것으로 보인다.경기도선거관리위원회 관계자의 설명에 따르면 당시 투표지분류기 운영부의 개표사무원이 투표용지 교부수를 제어용PC에 입력하는 과정에 2776매라 입력해야 하는데 2276이라 입력하는 실수를 하였다. 이 때문에 교부한 투표지보다 투표자수가 500매 많은 것처럼 기재됐고, 이런 사실을 뒤늦게 인지한 위원회가 수정한 뒤 다시 입력하게 해서 최종 확정된 개표상황표에서는 교부수와 투표자수의 차이가 없었다는 것.토론에서 박 변호사가 제시한 '500매 증가' 사례는 시청자들에게 충격을 주었다. 그러나 확인 결과 이는 개표사무원의 단순 입력 오류로 인해 발생한 착오였고, 개표 과정에서 수정되어 최종 확정된 개표상황표에는 어떠한 차이도 없는 것으로 밝혀졌다.그럼에도 박 변호사는 기자의 관련 전화 문자 질의에 오입력 사례가 아니라 '조작증거'라는 기존 주장을 굽히지 않았다. 그러나 자신이 제시한 해당 개표상황표가 실제로 최종 확정된 문서인지에 대한 질문에는 답변을 내놓지 않았다.사실과 다른 부정선거 의혹이 충분한 검증 없이 제기될 경우, 선거 불신을 낳고 공적 토론 자체를 훼손할 수 있다는 비판이 제기된다.