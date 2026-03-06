담양군, 안부 살핌 우편 서비스 4월부터 시행

전남 담양군은 행정안전부 주관 '2026년 안부 살핌 우편서비스 사업' 공모에 최종 선정돼 4월부터 사업을 본격 시행한다고 6일 밝혔다.
'안부 살핌 우편서비스'는 우체국 집배원이 관할 구역의 1인 가구와 고립·은둔 우려 가구 등 위기 가구를 직접 방문해 생필품을 전달하고 대상자의 안부를 확인하는 사업이다.
방문 과정에서 확인된 건강 상태와 주거·위생 환경 등 위기 관련 정보는 군에 전달돼 대상자에게 필요한 맞춤형 복지서비스로 신속히 연계된다.
담양군은 정기적인 안부 확인이 필요한 위기 가구를 읍·면 현장점검을 통해 발굴해 총 50여 가구를 우선 지원할 계획이다.
총사업비는 1700만원으로 국비와 군비, 우체국공익재단 지원금을 포함해 운영되며, 우체국과의 업무협약 등 사전 준비를 마친 뒤 4월부터 사업을 추진할 예정이다.
담양군 관계자는 "행정력이 미처 닿지 못하는 복지 사각지대를 보완하는 사업이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 촘촘한 지역 돌봄 체계를 구축해 주민 안전과 복지 향상에 힘쓰겠다"고 말했다.