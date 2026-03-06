미국의 '계획된 이란 공습'이 불러올 파장

미국의 이란 공습은 힘을 보여준 사건이 아니라 미국이 더 이상 세계의 불안을 관리하지 못하고 있음을 드러낸 사건이다. '패권제로' 시대, 리스크 관리 실패가 불러올 파장은?

미국·이스라엘의 이란 공습은

지금 세계가 어떤 불안한 질서 위에 서 있는지를 드러낸 상징적 장면이다.

협상 국면이 완전히 정리되기도 전에 군사행동이 이어졌다는 인식은 미국의 전략적 신뢰성에 깊은 상처

미국식 위기관리의 구조적 한계도

동아시아에서 그 파장은 더욱 민감하다.

결국 지금 미국이 직면한 문제는 힘의 부족이 아니다. 더 근본적인 문제는 변화한 국제환경에 맞는 미래 리스크관리에 실패하고 있다는 점이다. 패권 제로, 곧 무극의 시대에는 힘의 과시보다 위기의 연결 구조를 읽는 능력, 일방적 압박보다 신뢰를 회복하는 능력이 더 중요하다. 그런데 미국은 여전히 과거의 패권적 습관으로 현재의 복합위기를 다루려 하고 있다. 그 결과 미국의 힘은 남아 있지만, 미국이 만들어내는 안정은 줄어들고 있다.

세계가 요구하는 것은 공포를 만드는 강대국이 아니라 신뢰를 복원하는 리더십이다.

글로벌 안보 공백을 메울 국제협력이 무엇보다 중요한 시기이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 미디어파인에도 실립니다.글쓴이 김영근은 현재 고려대학교 글로벌일본연구원 겸 인문학과동아시아문화산업과정 교수이다. 도쿄대학교에서 국제관계학 박사를 취득한 후, 현대경제연구원 연구위원 및 계명대 일본학과 조교수를 역임하였다. 『3·11 동일본대지진을 새로이 검증하다』(단역),『일본 원자력 정책의 실패』(단역),『재해 리질리언스: 사전부흥으로 안전학을 과학하자』(공저),『일본의 재해학과 지방부흥』(공저) 등 다수의 저서가 있다.

2026년 2월 28일한 차례의 군사작전으로 끝날 사건이 아니다. 그것은미국은 여전히 가장 강한 군사력을 가진 나라다. 그러나 강한 나라라고 해서 곧바로 질서를 관리할 수 있는 것은 아니다. 오히려 힘을 어떻게 쓰느냐에 따라 질서를 지키는 국가가 될 수도 있고, 불안을 키우는 국가가 될 수도 있다. 이번 사태는 미국의 자국우선주의가 세계 안보의 공백을 어떻게 확대하는지를 보여준 사건으로 읽어야 한다.이번 공습에서 더 심각한 것은 공격 그 자체보다 그 방식과 시점이다.를 남겼다. 외교와 압박이 병행되는 일은 국제정치에서 낯설지 않다. 그러나 대화의 문이 닫혔는지조차 분명하지 않은 상황에서 군사적 결단을 서두르는 방식은 상대국만이 아니라 동맹국에도 불안한 신호를 준다. 힘은 순간적으로 공포를 만들 수 있지만, 신뢰는 그렇게 만들어지지 않는다.이번 사태는드러냈다. 트럼프식 자국우선주의는 국제문제를 장기적으로 관리해야 할 질서의 문제라기보다, 즉각적인 압박과 거래로 풀 수 있는 협상의 문제로 바라보는 경향이 강하다. 하지만 지금의 세계는 그런 방식으로 다룰 수 없다. 중동의 전쟁은 에너지와 금융, 동맹과 국내 정치로 이어지고, 동아시아의 군사 긴장은 공급망과 기술 패권 문제와 맞물린다. 위기가 서로 연결된 시대에는 단기적 강경책이 문제 해결이 아니라 더 큰 불확실성의 출발점이 되기 쉽다.이란에 대한 판단도 그 한계를 보여준다. 지도부 제거가 곧 체제 붕괴로 이어질 것이라는 기대는 지나치게 단순한 계산이다. 이란은 오랜 제재와 고립, 외부 압박을 견디며 국가 운영 체계를 유지해온 나라다. 실제로 공습 직후 주변 지역의 미군 기지들에 대한 반격이 이어지면서, 미국이 구축해온 중동의 군사 네트워크는 억지력의 기반인 동시에 보복의 표적이 될 수 있음이 확인됐다. 군사적 우위가 곧 전략적 승리를 뜻하지 않는다는 사실이 다시 드러난 것이다.문제는 이런 선택이 중동에만 머물지 않는다는 점이다. 미국이 국제질서의 관리자로서 예측 가능성과 일관성을 잃을수록 세계는 더 불안정해진다. 동맹국들은 미국의 약속이 언제까지 유효한지 계산하게 되고, 경쟁국들은 미국의 개입 의지와 한계를 시험하려 든다. 패권은 단지 강한 군사력이나 압도적 경제력으로 유지되지 않는다. 상대가 미국의 행동을 예측할 수 있어야 하고, 동맹이 미국의 약속을 믿을 수 있어야 한다. 그런데 자국우선주의는 바로 그 신뢰를 갉아먹는다.미국의 전략적 일관성이 약해질수록 중국은 대만과 역내 질서 문제에서 더 넓은 공간을 확보했다고 판단할 수 있다. 일본 역시 미국의 확고한 개입만을 전제로 안보를 설계하기 어렵다고 보고 방위력 강화에 속도를 내고 있다. 한반도도 예외가 아니다. 미·중 전략경쟁, 북한의 군사적 고도화, 일본 안보정책의 변화가 동시에 진행되는 상황에서 미국의 불확실성까지 커진다면, 동북아의 균형은 빠르게 흔들릴 수 있다. 패권의 공백은 단순한 영향력 축소가 아니라, 주변국들의 오판과 군비경쟁을 부르는 구조적 위험이다.미국이 가야 할 길은 분명하다. 더 많이 개입하는 미국이 아니라 더 책임 있게 행동하는 미국이어야 한다. 군사력은 외교를 뒷받침할 수는 있어도 대체할 수는 없다.자국우선주의가 세계 안보의 공백을 키우는 지금, 미국이 미래 리스크관리의 실패를 반복한다면 그 대가는 더 이상 중동에만 머물지 않을 것이다. 세계는 미국의 힘 때문에 안정되는 것이 아니라, 미국의 불확실성 때문에 더 위험해질 수 있다.