여성과 남성 백만 명이 거리로 나오면서 만들어진 이 날

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.

[여성과 인권]

"1911년 오스트리아, 덴마크, 독일, 스위스에서 열린 국제 여성의 날 집회에 100만 명이 넘는 여성과 남성이 참가했다."

유엔여성기구의 국제 여성의 날 역사 소개 페이지 화면.

[여성과 경제]

"수 천 년 동안 인류는 문서라는 형태로 모든 인류 자산들을 남겨왔고, 이 문서를 읽는다는 거는 인류의 축적된 지식에 접근할 수 있는 통로가 열리는 길이라고 저는 생각해요. 우리가 인공지능한테 글을 읽혀서 사람만이 감당해야 했던 의무를 덜어갈 수 있다면, 그건 '이 세상이 움직이는 시스템이나 제도 자체에 대한 개혁이 일어날 수 있을 거다'라는 확신을 가지고 일을 하고 있고요. 그래서 이 모든 사회 시스템과 제도에 대한 변혁을 이끌어내는 것, 그게 저희의 궁극적인 미션이에요."

[여성과 세계]

"어느 순간, 일본 드라마사의 흐름을 바꾸는 선구적인 작품이 등장했다. <파견의 품격>이다. 일하는 여성과 비정규직이라는 사회적 약자의 시선에 주목하며 보다 사회적인 주제로 과감히 방향을 전환한 이 작품은 큰 반향을 일으켰다."

"실제 파견 여성들 가운데에는 회식 자리를 거절하지 못하거나, 하고 싶은 말을 삼킨 채 조직에 순응해야 하는 경우도 많을 겁니다. 그러나 마음속에는 분명히 말하고 싶은 생각이 있었고, 저는 그 목소리를 대신 전하고 싶었어요. 어떤 작품을 쓰든 제 기준은 변하지 않습니다. '이 드라마를 보고 누군가가 내일 조금이라도 힘을 얻을 수 있을까', 그것이 늘 제 판단의 기준입니다."

[원문] 시선을 바꾸는 힘, 사회에 말을 거는 드라마 (http://ktrwawebzine.kr/page/vol240/02.html)

일본 방송작가 나카조노 미호가 집필한 아사히TV 드라마 <닥터X: 외과의 다이몬 미치코>

"성평등은 선언이 아니라 행정과 예산의 문제다."

3월 8일은 '국제 여성의 날'입니다. 네이버 사전에는 이렇게 나옵니다. "열악한 작업장에서 화재로 숨진 여성들을 기리며 미국 노동자들이 궐기한 것을 기념하는 날"이라고요.UN 산하 유엔여성기구(UN 3Women) 홈페이지에서는 좀 더 자세한 설명을 접할 수 있었는데요. 1909년 미국에서 최초로 '전국 여성의 날' 기념행사가 만들어졌다고 합니다. 이런 움직임이 세계적으로 확산된 계기는 1910년 덴마크 코펜하겐에서 열린 국제사회주의여성회의였습니다. 17개국 100명 이상이 참여한 그 회의에서 국제 여성의 날을 만들자는 제안이 나왔고, 다음 해인 1911년 국제 여성의 날을 기념하는 집회가 처음으로 열렸다고 합니다. 여기서 눈에 띄는 문장이 하나, 있었습니다.고정 관념을 깨는 사실들이었습니다. 먼저, 무려 115년 전, 100만 명이었습니다. 그 당시 전 세계 인구는 17억 명에서 18억 명으로 추정됩니다. 현재 인구(2025년 기준 82억 명)를 감안하면 그야말로 엄청난 규모였던 것이죠.또 하나 눈에 띈 사실은 여성만이 아니라 남성도 참가했다는 점이었습니다. '국제 여성의 날' 하면, 왠지 여성들의 날인 것 같잖아요. 그런데 그 시작점에, 여성의 참정권 보장과 노동권 신장을 요구하는 남성들의 목소리가 함께 있었던 것입니다.그 이유에 대해 영국 역사학자 셰일라 로보덤은 <여성, 저항 그리고 혁명>에서 노동자 여성과 그 가족의 생활 조건을 개선하려는 운동이었기 때문으로 해석합니다. 미국 역사학자 템마 카플란 역시 '국제 여성의 날의 사회주의적 기원'이란 논문을 통해 "여성 노동자의 권리 요구는 단순히 개인의 문제가 아니라 노동자 가정의 생존과 연결된 문제였다"라고 인식했습니다.유엔여성기구는 국제 여성의 날을 한 마디로 "평범한 여성들의 이야기"로 정의합니다. 평범한 여성들의 권리는 곧 '나의 가족'의 권리이기도 합니다. 이 평범한 진실을 보여주는 날이 바로 국제 여성의 날 아닐까요.김지현 한국딥러닝 대표(27세)가 포브스코리아가 선정한 '30세 미만 리더 30인(딥·엔터프라이즈 테크 부문)'에 이름을 올렸다고 합니다.'딥·엔터프라이즈 테크' 부문은 인공지능 등 기업 시장에서 활용되는 첨단 기술 분야로, 포브스코리아는 한국에서 활동하는 30세 미만 혁신 리더 중 한 사람으로 김 대표를 선정했습니다. 포브스코리아는 그 이유에 대해 김 대표 회사가 개발한 문서 AI 솔루션을 높게 평가한 것으로 알려졌습니다. 단순하게 문자를 인식해서 변환하는 기술(OCR)이 아니라, 표의 계층이나 문단 구조 등 의미 연결을 읽어낼 수 있는 VLM(보고, 읽고, 이해하는 AI 모델) 기반의 종합적인 솔루션이란 평가입니다.김 대표는 22세에 한국딥러닝을 창업한 것으로 알려져 그동안 주목을 받았습니다. YTN 사이언스가 그의 일상을 전한 적이 있는데요. 2025년 9월 22일 올라온 유튜브 영상 인터뷰에서 최종 목표를 묻는 질문에 그의 입에서 나온 단어는 '개혁'이었습니다. 김 대표는 "글을 읽는 인공지능을 만들고 싶다"라며 이렇게 말했습니다.그의 포부를 어떻게 생각하시나요. 이른바 전문가 집단만이 읽을 수 있는 문서는 그 자체가 '힘'입니다. 김 대표 입에서 나온 '개혁과 변혁'이란 말이 의미심장하게 들리는 것도 그래서입니다.월간 <방송작가> 3월호에 실린 일본 방송작가 나카조노 미호 인터뷰를 흥미롭게 읽었습니다. '파견의 품격을 쓴 작가로 올해 10월 SBS에서 방영 예정인 '닥터 X : 하얀 마피아의 시대(원작명, 닥터 X : 외과의 다이몬 미치코)'의 작가이기도 합니다. 그는 '파견의 품격' 대본 집필 과정에서 파견직으로 일하는 여성 약 100명을 만났다고 하는데요. 자신의 집필 기준을 이렇게 말했습니다.6.3 지방선거를 앞두고 성평등 공약 발표가 많이 나오고 있습니다.최초의 여성 서울시장에 도전하고 있는 전현희 더불어민주당 의원도 '서울 여성 8대 핵심추진 정책'을 지난 4일 발표했는데요. '서울형 공공산후조리원 설치', '만 9세에서 18세 여성청소년 대상 생리용품 무상지급', '서울형 여성 경력은행' 등을 내걸었습니다. 피해자 지원센터와 연계해 불법 영상물에 대한 탐지와 삭제 지원을 강화하겠다는 계획도 눈에 띄었는데요.선거 때마다 '여성 공약'은 정말, 많이 등장합니다. 그러나 선거 후에는 '유야무야'되는 경우가 많은데요. 여러 이유가 있겠지만, 지방자치 30년 역사에서 여성 광역단체장이 0명이라는 구조적인 현실도 한몫하는 것으로 보입니다. 전체 지자체장 중 여성 비율은 약 3%로 이는 22대 국회 여성 의원 비율(21.3%)과 비교해도 한참 못 미치는 수준입니다.김태원 (사)세종여성 대표는 최근 <오마이뉴스> 기고글을 통해 "성평등 정책은 중앙정부의 선언만으로 실현되지 않는다"라면서 "지방정부의 조례 제정, 예산 편성, 공공기관 운영 지침 속에서 실질적 변화가 만들어진다"라고 강조했습니다. "생활정치를 바꾸는 힘"으로서의 여성단체 역할을 주문한 이 글에서 가장 인상적인 문장은 이것이었습니다.