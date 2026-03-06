경기 광주시, 중부권 광역급행철도 조기 착공 서명운동 추진

큰사진보기 ▲경기 광주시는 중부권 광역급행철도의 조기 착공을 촉구하기 위해 3월 한 달간 주민 서명운동을 한다고 6일 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

경기 광주시는 중부권 광역급행철도의 조기 착공을 촉구하기 위해 3월 한 달간 주민 서명운동을 한다고 6일 밝혔다.이번 서명운동은 '중부권 광역급행철도 조기 착공 행정협의체'가 주관하고 사업 관련 지방자치단체가 공동 취지 아래 지역별로 참여하는 방식으로 진행된다. 시는 서명에 담긴 시민 의견을 취합해 정부와 관계기관에 공식 전달할 계획이다.현재 중부권 광역급행철도 사업은 민간투자 방식 적용 여부를 판단하기 위한 민자 적격성조사가 진행되고 있다. 민자 적격성조사는 경제성·재무성, 정책적 필요성, 지역 파급효과, 사업 추진 여건 등을 종합 검토하는 절차다.이번 조사의 통과 여부는 앞으로 사업 추진의 핵심 분기점으로, 제3자 제안공고, 우선협상대상자 선정, 협상 및 실시협약 체결 등 후속 절차가 이 조사 이후에 이뤄질 수 있다. 또한, 기본 및 실시설계 과정에서 노선, 정거장 위치, 사업 규모 등 세부 사항이 확정되는 만큼, 민자 적격성 통과는 사업 구체화를 위한 필수 단계로 평가된다.시는 서명운동을 통해 확인된 시민 참여 의지와 지역 공감대를 정리해 관계부처 및 전문기관에 전달할 방침이다. 이는 정책적 필요성과 지역 수요의 실질성을 보여주는 참고 자료로 활용될 수 있으며 광역 교통망 확충에 대한 주민 요구가 높다는 점을 공식적으로 제시함으로써 사업 추진의 타당성과 시급성을 뒷받침할 수 있을 것으로 보고 있다.서명운동은 3월 31일까지 진행되며 시민 누구나 참여할 수 있다. 읍면동 행정복지센터 등 지정 장소에서 현장 서명이 가능하고 시 누리집 및 정보무늬를 통한 온라인 서명도 병행 운영된다.시 관계자는 "현재 민자 적격성 통과 여부가 사업 추진의 중요한 분기점이 되고 있다"며 "시민 여러분의 뜻을 모아 사업이 원활히 추진될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.한편, 시는 앞으로도 행정협의체 및 관계 지방자치단체와 협력을 강화해 사업 조기 추진을 위한 공동 대응을 지속할 계획이다.