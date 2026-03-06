[사진] "드디어!" 화엄사 홍매화, 첫 꽃망울 터트렸다

큰사진보기 ▲구례 화엄사 홍매화구례 화엄사 홍매화 ⓒ 임세웅 관련사진보기

겨울을 지나, 마침내 지리산 자락에 진정한 봄이 도착했습니다. 전국에서 수많은 상춘객이 애타게 기다리던 구례 화엄사의 명물, 홍매화가 드디어 첫 꽃잎을 틔웠습니다.6일 오전 11시 30분경, 화엄사 각황전 옆에 자리한 홍매화 앞은 묘한 긴장감이 감돌았습니다. 나뭇가지 끝마다 금방이라도 터질 듯 검붉은 빛의 꽃몽우리들이 맺혀 있었지만, 아직 완전히 입을 벌린 꽃은 찾아볼 수 없었습니다.해마다 이맘때면 개화 소식을 묻는 문의가 빗발칠 정도로 화엄사 홍매화의 인기는 뜨겁습니다. 현장을 찾은 관람객들과 사진작가들은 "오늘일까, 내일일까" 숨을 죽이며 가지 끝을 응시했고, 붉게 달아오른 몽우리들은 사람들의 애간장을 태우듯 좀처럼 꽃을 틔우지 않았습니다.반전은 나른한 오후에 찾아왔습니다. 쌀쌀했던 오전 날씨와 달리 오후에는 아래 따스한 봄 햇살이 경내를 비추기 시작하자, 마법 같은 순간이 연출됐습니다. 햇볕의 온기를 잔뜩 머금은 몽우리 중 하나가 기지개를 켜듯 붉은 꽃잎 한 송이를 활짝 펼쳐낸 것입니다.붉디붉은 붉은빛을 뿜어내는 첫 송이가 자태를 드러내자, 나무 주변에서는 낮은 탄성이 흘러나왔습니다. 매서운 겨울바람을 이겨내고 가장 먼저 피어난 생명이기에 그 붉은빛은 더욱 짙고 경이롭게 느껴졌습니다.화엄사 홍매화의 첫 개화는 본격적인 봄 시즌의 시작을 알리는 신호탄과 같습니다. 이 작고 귀한 첫 송이를 시작으로, 며칠 내 각황전 옆 고목은 수많은 붉은 꽃송이들로 뒤덮여 붉은 물결의 장관을 이룰 전망입니다.홍매화의 개화 소식만 애타게 기다리며 답답함을 느꼈을 많은 분들에게, 오늘 피어난 한 송이의 홍매화는 더없이 반가운 전령사입니다. 다가오는 주말, 붉게 타오를 구례 화엄사로 봄 마중을 떠나보는 것은 어떨까요? 지리산의 봄은 이미 우리 곁에 성큼 다가와 있습니다.