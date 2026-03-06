조현 "미국, 이란공습 관련 한국에 군사·비군사 지원 요청 없어"

큰사진보기 ▲조현 외교부 장관이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에 출석해 외교부 관계자로부터 자료를 전달받고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

조현 외교부 장관은 6일 이란 공습과 관련해 미국 정부가 한국에 지원 요청을 하지 않았다고 밝혔다.조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 현안질의에 참석해 "분쟁이 발생했을 때 동맹국의 도움을 받겠다는 미군이 대한민국에 군사적 또는 비군사적 지원이나 협력을 요청한 게 있느냐"는 김상욱 더불어민주당 의원 질문에 "없다"고 답변했다.이란 공격에 따른 주한미군의 병력·장비 차출 가능성에 대해서 조 장관은 "한미 간에는 긴밀히 소통해 오고 있다. 특히 국방부에서 그때그때 필요에 따라 협의해 오고 있다"면서도 "다만 주한미군의 전력 운용에 대해서는 이 자리에서 확인해 드리기는 곤란하다"고 말을 아꼈다.그러면서 조 장관은 "한미연합방위태세는 문제가 없도록 한다는 것을 분명히 하고 있다"고 강조했다.윤후덕 민주당 의원이 '주한미군 병력이 중동으로 이동할 가능성이 있느냐'고 묻자 조 장관은 "그런 것은 아닌 것으로 알고 있다"고 답했다.호르무즈 해협 봉쇄 장기화에 대비해 원유 수입선 다변화 노력이 필요하다는 지적에는 "실무적으로 현지 공관을 통해 노력하고 있고, 어제도 호르무즈 해협까지 들어가지 않는 아랍에미리트의 다른 항구를 통해 수입하는 방안을 아랍에미리트(UAE) 측과 협의했다"고 설명했다.한편, 조 장관은 한미원자력협정 조정 등 한미 안보 분야 협상을 위한 미국 대표단 방한이 늦어지는 것과 관련해 "일정 문제로 지연되다가 전쟁이 터지는 바람에 또 지연이 불가피해졌다"고 밝혔다. 그러면서 조 장관은 "미국 측과 협의해 우리 협상팀이 미국에 먼저 가기로 했다"고 밝혔다.당초 한미는 지난해 양국 정상이 합의한 내용을 정리한 조인트 팩트시트(공동 설명자료)의 안보 분야 이행을 위해 올해 초 미국 측 협상단 방한을 통해 협의를 개시할 계획이었다. 하지만 미 측 협상단 방한 일정이 계속 늦어져왔다.정부는 현재 핵추진 잠수함과 관련해서는 국방부 주도로, 원자력 협력 등에 대해선 외교부 주도로 각각 TF를 꾸렸으며, 미국 대표단은 조선 협력 등 안보 분야를 포괄해 구성된 것으로 알려졌다.