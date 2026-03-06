박수현 출마선언에, 양승조 논평 내고 견제

큰사진보기 ▲양승조 예비후보가 박수현 국회의원의 충남도지사 출마와 관련해 "대통령 비서실의 이름이 충남도지사 경선의 정치적 간판처럼 소비되는 것은 바람직하지 않다"고 비판했다. ⓒ 양승조 관련사진보기

6일 충남도지사 출마선언을 하고 있는 박수현 국회의원.

양승조 충남도지사 예비후보가 6일 박수현 국회의원의 충남도지사 출마선언과 관련 "지금은 간판 정치가 아니라 민생을 말할 때"라고 비판했다.박수현 의원은 이날 오전 충남도청 브리핑룸에서 출마기자회견을 열고,"충남과 대전이 하나로 서는 순간, 대한민국의 균형발전은 비로소 현실이 된다. 충남·대전통합특별시를 대한민국 AI 대전환의 심장으로 만들겠다. 설계한 사람이 완성하겠다"고 밝혔다.양승조 예비후보는 박 의원이 6일 기자회견에서 강훈식 비서실장과의 관계를 묻는 질문을 받고 "이심전심이다"라고 답한 것을 문제 삼았다.현재 대통령 비서실이 중동 정세 대응, 교민 안전, 에너지 안보, 금융시장 안정 등 국가적 위기를 관리하는 가장 긴박한 상황에서 대통령 비서실의 이름이 충남도지사 경선의 정치적 간판처럼 소비되는 것이 바람직하지 않다는 것이다.양 예비후보는 "대통령 비서실이 특정 후보를 공식적으로 지지했다는 발표는 단 한 번도 없었다"며 "그럼에도 '이미 이야기가 끝났다'거나 '이심전심'이라는 표현이 반복된다면 도민에게 오해를 낳을 수밖에 없다"고 지적했다.이어 "대통령 비서실을 경선용 간판으로 쓰는 것은 국정에 대한 결례이고, 당원주권 경선에 대한 모독"이라며 박수현 후보를 향해 "대통령 비서실이 특정 후보를 지지한다는 공식 입장이 있는가, 없다면 즉각 멈추라"고 요구했다.한편, 박수현 국회의원은 이날 출마기자회견에서 "수도권 일극 체제를 넘어 다섯 개의 성장 거점과 세 개의 전략 특구로 대한민국을 재편하는 국가전략이 시작됐다. 그 전략이 가장 먼저 뿌리내릴 곳이 바로 대전과 충남이다. 설계에 참여한 사람이 현장에서 완성할 때 전략은 현실이 된다"며 자신의 장점을 부각했다.