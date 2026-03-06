금호타이어, 강기정 시장에 광주공장 부지 매각 행정 지원 요청

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장이 6일 금호타이어 곡성공장을 방문해 지역 경제 현안과 기업 건의 사항을 청취하고 있다. ⓒ 금호타이어 관련사진보기

AD

금호타이어가 광주공장 부지 매각의 원활한 진행을 위한 광주시의 지속적인 행정적 지원을 요청했다.금호타이어는 강기정 광주광역시장이 금호타이어 곡성공장을 방문해 지역 경제 현안과 기업 건의 사항을 청취했다고 6일 밝혔다.이날 자리는 최근 '전남·광주 통합 특별법' 통과에 따른 지역 산업의 발전 방향을 모색하고, 지역 대표 기업인 금호타이어 임직원들의 노고를 격려하기 위해 마련됐다.이번 간담회는 금호타이어 노사가 함께 참석해 그 의미를 더했다.광주시 측에서 강기정 시장을 비롯해 인공지능산업실장, 노동일자리정책관이 참석했으며 금호타이어 측에서는 황호길 안전생산혁신본부장, 윤선민 곡성공장장, 김옥조 커뮤니케이션 담당 상무와 노동조합 간부들이 자리를 함께했다.강 시장은 곡성공장에서 금호타이어 임직원들과 함께 점심 식사를 하고 접견실로 이동해 간담회를 진행했다.황호길 본부장은 "최근 시장님 주도로 통과된 전남광주특별법은 지역 발전에 큰 전환점이 될 것"이라며 "지난해 공장 화재 수습 과정에서 보여준 전폭적인 지원에 대해 전 임직원을 대표해 깊이 감사드린다"고 말했다.이어 "지역사회의 성원에 힘입어 최근 광주공장이 일일 생산량 1만 본을 돌파하며 경영 안정화의 기틀을 마련했다"며 "이에 멈추지 않고 2028년 가동을 목표로 함평공장 건립에 박차를 가해 지역 경제 기여와 고용 창출에 앞장서겠다"고 밝혔다.또한, 미래 성장을 위한 핵심 과제인 광주공장 부지 매각의 원활한 진행을 위해 광주시의 지속적인 행정적 지원을 요청했다.이에 대해 강기정 시장은 "금호타이어 광주공장부지 판매를 위해 행정적인 지원은 법을 넘어서까지 지원하겠다고 말해왔다"며 "매입자가 나와서 개발 계획을 제출하면 광주시는 적극적인 지원을 할 준비가 돼 있다. 금호타이어의 생산 정상화를 통해 고용안정과 더불어 지역경제 활성화를 위해서도 최선을 다할 것"이라고 말했다.