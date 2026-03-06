충북교육청 장학관 몰카 사건… 시민단체 "윤건영 인사 실패"

큰사진보기 ▲윤건영 충북도교육감(가운데)이 6일 집무실에서 기획회의를 주재하고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북교육청 장학관이 화장실에 몰래카메라를 설치한 혐의로 경찰 수사를 받으며 파문이 확산되는 가운데 시민단체들이 윤건영 충북교육감의 공식 사과를 촉구하고 나섰다.충북참여자치시민연대는 6일 성명을 내고 윤 교육감의 직접 사과를 요구했다. 참여자치시민연대는 "왜 충북교육에서는 이토록 참담한 사건들이 반복되는가에 대한 질문에 가장 무거운 책임으로 답해야 할 사람은 충북교육의 최고 책임자인 윤건영 교육감"이라며 "교육감은 단순한 행정 책임자가 아니라 충북교육의 공직 기강과 인권 감수성, 성평등 의식, 학생 보호 시스템 전반을 책임지는 자리"라고 지적했다.이어 최근 발생한 성폭력·인권침해 사건을 언급하며 "최근 몇 년간 낮은 청렴도 문제로 반복해서 도마 위에 올랐다. 이는 충북교육청이 가진 조직 문화의 문제이며, 교육감이 어떤 기준과 감수성으로 조직을 운영해 왔는가를 보여주는 지표다. 청렴이 흔들리고, 인권 감수성이 무너지고, 성폭력 사건이 반복된다면 이는 더 이상 우연한 사고의 나열이 아니라 조직 운영의 실패이며 리더십의 실패"라고 진단했다.같은 날 (사)새로운학교충북네트워크도 이번 사태를 단순한 개인의 일탈이 아니라 충북교육청 전반에 걸친 도덕적 해이와 윤 교육감의 '인사 실패'로 규정했다.충북 교원과 시민들로 구성된 이 단체는 보도자료를 통해 ▲경찰의 성역 없는 수사 및 청사 내 추가 범죄 여부 확인 ▲윤건영 교육감의 대도민 사과 ▲인사 시스템 전면 개편 ▲윤건영 교육감 골프 접대 의혹에 대한 즉각 재수사 등 4대 요구사항을 제시했다.윤 교육감도 장학관의 몰카 촬영 행위를 심각하게 받아들였다. 윤 교육감은 이날 기획회의 자리에서 "이번 사건은 어떠한 이유로도 용납될 수 없는 중대한 범죄 행위로 교육자에 대한 신뢰를 심각하게 훼손했다"라며 "사안을 매우 엄중하게 인식하고 있고, 충북 교육을 책임지는 교육감으로서 도민과 교육 가족에게 송구하다"라고 사과했다.윤 교육감은 "이번 일을 계기로 교육청 전반의 공직 기강과 내부 점검을 강화하고 재발 방지 대책을 마련하겠다"라고 덧붙였다.