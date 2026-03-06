전남대병원, 신임 화순전남대병원장에 이완식 교수 임명

큰사진보기 ▲왼쪽부터 이완식 제12대 화순전남대학교병원장(소화기내과 교수), 임현필 제9대 전남대학교치과병원장(치과보철과 교수), 김형록 제8대 화순군립요양병원장(대장항문외과 교수). ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

전남대학교병원은 화순전남대학교병원 제12대 병원장에 이완식 소화기내과 교수, 전남대학교치과병원 제9대 병원장에 임현필 치과보철과 교수, 화순군립요양병원 제8대 병원장에 김형록 대장항문외과 교수를 임명했다고 6일 밝혔다.이들이 임기는 2026년 3월 1일부터 2028년 2월 29일까지 2년이다.이완식 신임 화순전남대병원장은 1994년 전남대학교 의과대학을 졸업하고 2001년 전남대학교 대학원에서 의학박사 학위를 받았다. 전남대병원과 화순전남대병원에서 소화기내과 교수로 재직하며 소화기암 및 내시경 분야를 중심으로 진료와 연구 활동을 이어왔다. 2020년부터 2025년까지 전남대병원 소화기내과 과장을 역임했다.또 지난해부터 현재까지 대한상부위장관학회 이사, 대한소화기내시경학회 이사 등으로 활동하며 학술 분야에서도 다양한 역할을 이어가고 있다.임현필 신임 전남대치과병원장은 2000년 전남대학교 치과대학을 졸업하고 2010년 동 대학원에서 치의학박사 학위를 받았다. 2009년 전남대 치의학전문대학원 교수로 부임한 후, 전남대치과병원 교육연구부장·기획부장·진료부장을 역임했다.김형록 신임 화순군립요양병원장은 지난 1987년 전남대학교 의과대학을 졸업하고, 1992년 동 대학원에서 박사학위를 받았다. 2002년 전남대 의과대학 조교수로 부임한 후, 화순전남대병원 기획실장·진료처장, 대한대장항문학회 회장·광주전남 외과지회 회장 등을 역임했다.