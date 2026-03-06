당분간 한우 가격 높다...왜?

큰사진보기 ▲한우와 돼지고기, 닭고기 가격이 모두 1년 전보다 10% 넘게 오르면서 축산물이 전반적으로 급등세를 보이고 있다. 쌀과 일부 과일 가격도 지난해보다 오르면서 밥상 물가 부담이 커지고 있다. 5일 축산물품질평가원의 품목별가격 정보에 따르면 한우 안심은 지난 4일 기준 평균 소비자가격이 1+ 등급 기준 100ｇ당 1만5247원, 등심은 1만2361원으로 각각 1년 전보다 10.8%와 13% 상승했다. 돼지고기도 삼겹살 가격이 100g당 2천637원으로 1년 전보다 13.5% 상승했다. 닭고기(육계)는 ㎏당 6263원으로 11.1% 올랐다. 사진은 이날 서울의 한 대형마트 축산물 판매대 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 쌀값이 1년 전보다 10% 넘게 오르면서 밥상 물가 부담이 커지고 있는 5일 서울의 한 대형마트에 쌀이 진열되어 있다. 쌀값 평균 소매가격은 20kg당 6만3000원을 웃돌며 작년보다 15% 비싼 것으로 나타났다. 농림축산식품부는 지난주 쌀 가격 안정을 위해 정부양곡을 15만t(톤) 이내에서 단계적으로 공급하기로 했지만, 가격은 아직 큰 변동이 없다 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

지난달 축산물 가격이 전년 같은 기간과 비교해 6.0% 올랐다. 이는 지난해 8월 이후 6개월 만에 가장 높은 수준으로, 생산량 감소와 가축전염병 확산 등이 영향을 끼쳤다는 분석이다.농림축산식품부는 6일 국가데이터처가 발표한 2026년 2월 소비자물가지수를 분석한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다. 다만 농축산물 가격은 전체 물가 상승률(2.0%)보다 낮은 수준인 1.4%를 기록해 "인정된 수준을 보이고 있다"고 평가했다.농식품부에 따르면 세부적으로 축산물 중 한우 가격은 당분간 높은 가격이 지속될 전망이다. 한우 가격이 낮았던 2023~2024년에 농업인이 입식을 줄이면서 올해 3월 현재 사육마릿수는 지난해보다 4.1% 감소한 324만7000마리 수준에 그치고 있어 도축가능한 물량이 줄었다. 여기에 수입소고기도 미국 등 수출국의 생산감소, 환율 등의 영향으로 가격이 오른 상황이라고 한다.돼지는 아프리카돼지열병이 산발적으로 발생하는 가운데 명절 수요가 늘어나면서 2월 가격이 상승했지만, 이달 이후에는 도축 물량이 다소 증가할 것으로 보고 있다. 닭고기와 계란은 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생으로 살처분 규모가 확대되고, 이동 제한 등이 반복되면서 가격이 상승한 것으로 파악됐다.이에 따라 농식품부는 자조금과 할인지원 예산을 활용해 돼지고기(20% 내외)와 계란(1천 원/30구) 할인을 통해 소비자의 부담을 완화할 방침이다. 또 유통과정에서 불합리한 요소는 없는지 중점적으로 점검해 나갈 예정이다.농산물의 경우 쌀·사과를 제외한 대부분 품목의 가격이 지난해보다 낮은 가격을 유지하면서 전년 대비 1.4% 하락했다. 특히 배추·무·당근·양배추 등 노지채소는 재배면적이 증가해 공급이 원활한 상황이다. 청양고추·상추·파프리카 등 시설채소는 기온이 급격히 떨어진 2월에 가격이 소폭 올랐지만, 최근 작황을 회복해 가격도 하락세를 보이고 있다.쌀 가격은 지난달 17.7%, 사과 가격은 4.9% 올랐다. 농식품부는 쌀 수급 안정을 위해 정부양곡 15만 톤을 단계적으로 공급하고, 사과는 계약재배(1만5000톤) 및 지정출하(3500톤) 물량을 시장 상황에 따라 적절히 공급할 계획이다. 아울러 햇과일 수확(7월) 전까지 시중 유통물량을 안정적으로 관리해 나가기로 했다.반면 양파는 저장량이 증가해 가격이 크게 하락했다. 조생양파 출하 전까지 자조금과 할인지원 예산을 투입해 소비를 촉진한다.수입과일인 바나나·파인애플·망고 등은 수출국의 작황 부진과 고환율 등으로 가격이 올랐다. 농식품부는 수입과일에 대해 지난달 12일부터 기존 관세율(12~30%) 대신 5% 할당관세를 적용하고 있다.지난달 식품·외식 물가는 전년 대비 각각 2.1%, 2.9% 상승했다. 가공식품은 고환율 영향 등으로 인한 가격 인상 요인이 있으나, 설탕·밀가루 등 원재료 가격 인하로 추가 인상 움직임은 제한적일 것이란 예측이다. 이처럼 원재료 가격이 인하되면서 파리바게뜨와 뚜레쥬르가 제품 가격을 내리기로 했다.박정훈 농식품부 식량정책실장은 "주요 품목에 대한 수급 및 가격 동향 상시 모니터링, 비축·계약 물량 확보 등 수급 관리 강화와 함께 농축산물의 가격 결정 구조에서 불합리한 요소를 발굴해 적극 개선해 나갈 계획"이라고 말했다.한편 농식품부는 앞으로도 주요 원재료 가격 하락분이 가공식품의 소비자가격에 반영될 수 있도록 업계와 협력을 강화하고, 원재료 구매자금 지원 등 지원도 지속해 나간다는 계획이다.