상주 외국인보호소 건립 추진에 시민단체 반발

큰사진보기 ▲법무부 여수출입국 외국인사무소법무부 여수출입국 외국인사무소의 건물 옆면. 창문에 가로로 쇠창살이 쳐 있는 곳이 보호 외국인이 구금돼 있는 보호실이다. ⓒ 정병진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲상주 외국인보호소 건립 철회를 요구하는 시민단체 관계자들지난 2월 10일 이주노동자인권 노동권 실현을 위한 대구경북 연대회의가 상주시청 앞에서 "이주구금 정책 폐기와 상주 보호소 건립 철회 촉구"를 요구하며 기자회견을 열고 있다. ⓒ 이주노동자인권노동권실현위한대구경북연대회의 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

법무부가 화성·청주·여수·울산에 이어 경북 상주에도 2029년 준공을 목표로 '외국인보호소' 건립을 추진 중인 것으로 확인됐다. 법무부는 "상주 외국인보호소 신축 사업은 상주시의 적극적인 유치 요청에 따라 국회 증액 사업으로 확정됐다"며, 신설 보호소는 철창을 제거하고 운동장을 상시 개방한 형태의 '개방형 보호시설'로 설계해 건립할 계획이라고 밝혔다.그러나 이주구금대응네트워크를 비롯한 시민단체들은 "미등록 이주민 범죄화를 중단하고 구금이 아닌 대안을 적극적으로 모색해야 한다"며 상주 외국인보호소 신설에 반대하고 있어 향후 건립 과정에서 갈등이 예상된다.대구MBC와 경북도민일보 등 대구·경북 지역 일부 언론은 지난해 말 상주시가 외국인보호소 유치에 적극 나섰으며, 임이자 의원(국민의힘·국회 기획재정위원장)이 "당초 정부 안에서 제외돼 중단 위기에 놓였던 상주 외국인보호소 건립 사업"의 예산 4억 8700만 원을 확보해 사업이 추진 중이라고 보도했다. 기자는 상주 외국인보호소 건립의 구체적인 추진 상황을 확인하기 위해 법무부에 질의서를 보냈고, 6일 회신을 받았다.법무부는 회신에서 상주에 건립을 추진 중인 외국인보호소에 대해 "영남 지역 외국인 보호시설의 운영 여건을 개선하고, 개방형 보호시설을 확대함으로써 보호 외국인의 처우 개선 효과를 기대할 수 있다"며 시설 신설 추진 배경을 설명했다. 또한 지난해 화성·청주 외국인보호소와 여수·울산 출입국·외국인사무소의 평균 보호율이 82%에 달한다며 기존 시설의 수용 능력이 부족하다는 점을 근거로 제시했다.상주 외국인보호소의 시설 규모에 대해 법무부는 "부지 면적은 2만 5000㎡, 건물 연면적은 4945㎡이며 2029년 준공을 목표로 하고 있다"라고 밝혔다. 다만 "수용 예정 인원 등 세부 사항은 아직 확정되지 않았다"라고 덧붙였다.또한 법무부는 "2022년 4월 화성외국인보호소 일부를 시작으로 2024년 1월 청주외국인보호소, 같은 해 11월 여수출입국·외국인사무소 일부를 개방형 보호시설로 전환했다"며 상주에 신설되는 보호소 역시 개방형으로 설계해 조성할 계획이라고 설명했다. 개방형 보호시설은 기존 폐쇄형 시설과 달리 철장이 없고 운동장을 상시 개방하며, 지정된 구역에서 보호 외국인의 자유로운 이동이 가능하다. 또한 휴대전화와 인터넷 PC 사용 시간도 확대된다.하지만 법무부의 상주 외국인보호소 신설 추진에 대해 이주구금대응네트워크는 강하게 반발하며 건립 계획 철회를 요구하고 있다. 이 단체는 지난 2월 11일 성명을 통해 "구금을 더 많이 할 것이 아니라면 보호소를 더 만드는 일부터 중단해야 한다"라며 "윤석열 정부가 추진한 '불법체류 감축 5개년 계획'을 폐기하고 미등록 이주민 범죄화를 중단해야 한다"라고 주장했다. 이어 "구금이 아닌 대안을 적극적으로 모색해야 한다"라고 덧붙였다.화성외국인보호소를 10년 넘게 격주로 방문해 보호 외국인을 면회·상담해 온 정지윤 활동가는 "단지 체류 비자에 문제가 있다는 이유만으로 폭력적이고 위압적인 단속을 당하고 감옥과 같은 외국인보호소에 수용되는 것은 정의롭지도 합리적이지도 않다"라고 지적했다.그는 또 "외국인보호소는 단절과 배제에 기반한 구조적 폭력이 현실에서 작동할 수밖에 없는 공간"이라며 "이주민과 선주민의 관계를 '갇힌 자와 가둔 자', '감시받는 자와 감시하는 자'의 관계로 만들게 되는 시설을 상주에 세워서는 안 된다"라고 주장했다.이주인권 단체들은 3월 중순경 상주 시민들과 상주 외국인보호소 건립 반대 관련 간담회를 개최할 계획이다.이처럼 이주구금대응네트워크를 비롯한 시민단체들이 상주 외국인보호소 건립에 반대하고 나서면서, 법무부와 상주시가 추진하는 시설 건립 과정에서 갈등이 불가피할 것으로 전망된다.