달빛에 빼든 철퇴, 한밤 중에 발생한 쿠데타

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

AD

큰사진보기 ▲영화 <관상>에서의 수양대군.수양은 한밤 중의 쿠데타인 '계유정난'을 통해 권력을 장악했다. ⓒ 쇼박스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.