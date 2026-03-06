조현 장관 "인천행 UAE 민항기 오늘부터 운항 시작"

큰사진보기 ▲답변하는 조현 외교장관조현 외교부 장관이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에 출석해 중동 지역 현지 교민의 안전 문제를 포함한 현안 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

조현 외교부 장관이 중동지역에 발이 묶인 우리 국민 귀국 문제와 관련해 아랍에미리트(UAE) 민항기가 인천으로 운항할 예정이라고 밝혔다.조 장관은 6일 오전 국회 외교통일위원회 현안질의에 참석해 "어젯밤 UAE 외교장관과 통화해 UAE 민항기가 인천까지 바로 출항할 수 있도록 부탁했다"면서 "오늘부터 항공 서비스가 시작될 것으로 보인다"고 말했다.조 장관에 따르면 UAE발 인천행 민항기는 하루 한 차례 운행할 계획이며, UAE 정부는 대한항공 전세기도 받아주기로 했다. 아울러 정부는 군 수송기를 투입하는 방안에 대해서도 UAE 당국과 협의를 진행하고 있다.당초 정부는 오마 무스카트 공항으로 전세기를 보내는 방안을 검토했지만, UAE 측에서 전세기를 받아주기로 한 덕분에 계획을 수정해 UAE로 전세기를 왕복시키기로 했다는 설명이다.조 장관은 "걸프 지역 국가들은 항공편 수송을 고려할 수밖에 없어서 일단 항공편 준비를 하면서 육로를 통해 오만 수도로 (이동)해서 우리 전세기가 (오만으로)가는 방안을 준비하고 있었다"면서 "오만으로 가려던 계획이 여러 위험을 안고 있기 때문에 취소하고 오만에 있는 신속대응팀이 UAE로 이동하고 있다"라고 말했다.조 장관은 현지 교민 현황과 관련해 이란·이스라엘을 포함한 중동 지역에 체류하는 교민은 2만 명 이상이며, 두바이가 포함된 아랍에미리트(UAE)에는 약 3천명이 머물고 있다고 밝혔다.조 장관은 '전쟁을 언제 알았느냐'는 더불어민주당 윤후덕 의원의 질의에는 "(2월 28일) 아침에 뉴스를 보고 알았다"고 답변했다. 윤 의원이 '동맹국인데 미국이 전쟁을 시작하면서 한국 외교부 장관에게 알려주지 않았느냐'고 묻자 조 장관은 "사전 통보받은 바 없다"고 말했다.이날 회의에서 국민의힘은 중동지역에 대사를 비롯한 공관장들이 공석 상태여서 정부 대응에 한계가 있는 것 아니냐고 지적했다.김건 국민의힘(비례대표) 의원은 "아랍에미리트(UAE) 두바이, 바레인, 쿠웨이트 모두 대사와 총영사가 공석"이라며 "이번 사태 관련해서 불똥이 튄 튀르키예와 이집트, 알제리도 (대사 자리가) 비어있다"고 비판했다.조 장관은 "인사가 늦어지고 있는 것이 현실"이라면서 "(지적을) 매우 무겁게 받아들인다"고 고개를 숙였다.