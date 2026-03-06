경기도 교육감 출마 평교사 박효진 "학맞통 업무 교사 완전 배제"

큰사진보기 ▲박효진 경기도 교육감 예비후보(전 전교조 경기지부장) ⓒ 이민선 관련사진보기

평교사 출신 박효진 경기도교육감 예비후보(전 전교조 경기 지부장)가 6일 경기 도의회에서 기자회견을 열어 경기도 교육청이 추진하는 '경기형 학생맞춤통합지원(아래 학맞통)정책' 전면 재설계를 촉구했다.학맞통은 학생맞춤통합지원법에 따라 기초 학력 미달, 경제·정서적 어려움, 학교 폭력 등 학생의 학습 참여를 어렵게 하는 문제를 통합적으로 지원하는 제도다. 올해 3월부터 학교와 교육청이 연계 지원하는 방식으로 추진된다.박 예비 후보는 학교 업무 분장에 학맞통이 교사 업무로 명시된 점과 책임 주체가 모호한 점, 학교 단위 예산 배정의 실효성이 부족한 점 등을 문제점으로 지적했다. 이 때문에 새학기 준비 기간에 교사 행정 업무가 가중되고, 이로 인해 수업과 생활 지도 전문성이 약화될 우려가 있다고 내다봤다.그러면서 박 예비후보는 "학맞통 업무에서 교사를 완전히 배제하고 관리자가 전적으로 책임지는 체계를 구축해야 한다"라고 주장했다. 이어 "구축할 것"이라고 공약하며 "경기도 교육청을 슬림화하고 지역교육청의 학맞통지원센터를 대폭 강화하고, 인력과 예산을 현장 중심으로 재배치하겠다"라고 밝혔다.또한 박 예비후보는 "시군과 함께하는 학맞통 지역협의체를 강화해 교육청과 지자체가 함께 책임지는 거버넌스를 구축하고, 학교 공무직과 교사에게 행정업무를 떠넘기지 않겠다" 강조했다.