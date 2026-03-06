이 대통령, 유가 급등 겨냥 "공동체 어려움으로 폭리, 반사회적 악행"

큰사진보기 ▲중동사태로 서울 휘발유 값 1800원 돌파 4일 서울 시내 한 주유소에 휘발유를 비롯한 유류 가격이 표시되어 있다. 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 3시 기준 서울 지역 휘발유 평균 판매가는 전날보다 L당 47.3원 오른 1천835.8원으로 집계됐다. 서울 휘발유 평균 가격이 1천800원을 넘어선 것은 지난해 12월 18일(1천802.7원) 이후 약 2개월 반 만이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.3.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령은 6일 '기름값 바가지' 등에 대한 엄정한 대응 등 중동의 전쟁 상황이 금융·에너지·실물경제 등 민생영역에 미칠 악영향을 최소화하기 위한 총력대응을 지시했다. 석유류 가격 급등에 대해선 "담합 가격조작은 대국민 중대범죄"라며 강력 대응을 경고했다.이날 오전 청와대에서 열린 수석·보좌관회의를 주재한 이 대통령은 모두발언에서 현재의 중동 전쟁 상황과 관련 "이처럼 중차대한 시기일수록 우리는 기민하고 세밀한 대응을 통해서 국민 삶에 가해질지도 모를 위협요소를 선제적으로 관리하고 또 차단해야 한다"면서 "중동 상황이 금융, 에너지, 실물, 경제 등의 핵심적인 민생 영역에 미칠 영향을 최소화하기 위해 가용한 정책 수단을 총동원해야 한다"고 말했다.특히 "무엇보다 기름값 바가지처럼 공동체의 어려움을 이용해서 부당한 폭리를 취하려는 반사회적인 악행에 대해서는 아주 엄정하고 단호한 대응을 해야 한다"고 강조했다.이 대통령은 "영원한 적도 영원한 친구도 없는 각자도생의 무한 경쟁 시대에, 우리를 돕고 구할 수 있는 것은 오직 우리 자신뿐이다. 남에게 기대지 않고 우리의 운명을 우리 스스로 개척해 나갈 때 국익을 지키고 또 국력을 키울 수 있다"면서 "우리 국민주권 정부는 모든 역량을 총동원해 글로벌 경제 안보 불안으로부터 국민들의 삶을 든든하게 지켜낼 것"이라고 약속했다.이 대통령은 "외부에서 몰려오는 위기의 파고를 넘어서려면 우리 사회 내부에 존재하는 비정상적인 요소들을 정상화하는 노력이 뒷받침돼야 한다"며 "이를 위해서는 사회 전반의 제도를 공정하고 투명하며 합리적으로 개선해서 규칙을 어기면 이익을 얻고, 규칙을 지키면 오히려 손해를 보는 이 비정상의 시대를 반드시 끝내야 한다"고 말했다. 이어 "그래야 사회 규범에 대한 공동체의 신뢰와 연대가 보다 단단해진다. 또 국민 삶의 대도약으로 나아가는 길도 열릴 것"이라고 덧붙였다.이 대통령이 '비정상의 시대'의 핵심으로 지목한 것은 마약 범죄, 공직 부패, 보이스피싱, 부동산 불법행위, 고액 악성 체납, 주가 조작, 중대재해 등 7가지. 이 대통령은 "7대 비정상의 정상화에 최대한 속도를 내야 한다. '부당한 이득을 취하려다 걸리면 회생이 불가능할 정도로 오히려 경제적 손실을 본다'. 또 '패가망신할 수 있다'라는 인식이 자리 잡을 수 있게 해야 한다"고 강조했다.이 대통령은 이어 "우리 제도 자체는 상당히 많이 잘 정비되어 있다. 다만 그 정비된 제도들이 제대로 작동하지 않는다. 또 충분히 작동하지 않는 경우가 많다"면서 "기존에 있는 제도들을 철저하게 제대로 잘 집행하고 또 필요하다면 제도 정비도 서둘러야 되겠다"고 주문했다.이 대통령은 전날 국무회의에서 중동에서 전쟁이 일어난 직후 휘발유·경유 등 주유소의 석유 가격이 급등하고 있는 상황에 대한 대응으로 석유류에 대한 최고가격을 지정하라고 정부에 지시했다.이 대통령은 이날 수석·보좌관회의 직전 소셜미디어 X에 <한국일보>가 6일 보도한 '닷새 만에 140원 올린 정유업계, 대통령 경고에 '멘붕' 기사를 링크하면서 "담합 가격조작은 대국민 중대범죄"라고 질타했다.이 대통령은 "일부 기업들이 범법행위로 큰 돈을 벌며 국민들에게 고통을 가하고도 정부 관리, 정치권과 유착하여 무마하던 야만의 시대가 이제 끝났다는 사실을 아직 잘 모르는 것 같다"며 "불법을 자행하며 국민경제 질서를 어지럽히는 악덕기업들에게 콩 심은데 콩 나고 팥 심은데 팥 난다는 평범한 진리를 깨우치게 하겠다"라고 경고했다.이 대통령은 곧 개막하는 동계 장애인올림픽에 관심을 많이 가져달라고도 당부했다. 그는 "패럴림픽의 경우에는 상대적으로 덜 알려진 데다가 최근의 국제정세 때문에 국민의 관심이 더욱 저조할 가능성이 높다"고 지적하면서 "우리 국민 여러분의 보다 많은 관심이 필요한 때"라고 말했다.이 대통령은 "대한민국을 대표해서 세계에 도전하는 우리 선수단 모두가 기량을 마음껏 발휘하고 국민에게 감동과 희망을 선사할 수 있기를 기원한다"며 "대한민국 선수단 여러분의 선전을 국민과 함께 응원하겠다"고 말했다.