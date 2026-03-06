시각 장애인도 '왕사남'을 관람했습니다, 그런데요

큰사진보기 ▲2월 22일 서울의 한 영화관에 영화 '왕과 사는 남자' 홍보물이 게시돼 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[영화 관람 전]

큰사진보기 ▲2월 22일 서울의 한 영화관에서 시민이 영화를 예매하고 있다. 2026.2.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[영화 관람]

AD

큰사진보기 ▲화면 해설 앱 '싱크로' 화면. 3월 6일 기준 '왕과 사는 남자' 화면 해설은 제공되지 않고 있었다. ⓒ 조현대 관련사진보기

시각 장애인인 기자는 최근 많은 관심을 받는 <왕과 사는 남자>를 관람하기 위해 지난주 오전 영등포에 있는 한 멀티플렉스 영화관에 방문했다. 활동지원사와 동행했고, 영화 좌석을 미리 예매했기에 큰 번거로움은 없었다. 하지만 만약 이날 혼자 영화관에 방문했다면, 상황은 좀 달랐을 것 같다.영화를 보기 전부터 난관이 있기 때문이다. 우선 요즘 영화관엔 티켓 출력을 돕는 직원이 없다. 내가 영화관을 방문했을 때도 마찬가지였다. 매점을 관리하는 직원들이 있긴 했지만 이들이 현장 발권 업무까지 수행했기에 영화관에 사람이 몰리는 경우, 사실상 호출이 불가능했다.시각 장애인이 혼자 영화관에 방문한다면 영화 좌석까지 안내해줄 인력이 필요한데, 이를 담당할 충분한 인력이 없는 것이 지금 영화관의 현실이다. 상황이 이렇다면, 홀로 영화관을 찾은 시각 장애인은 영화를 관람하기 힘들다. 코로나19 이후 극장이 관람객 감소에 따른 경영 악화로 직원들을 대폭 줄였다고 하는데, 그 피해가 취약 계층과 중증 시각 장애인에게 고스란히 전가됐다고 볼 수 있는 지점이다.이날 기자는 활동지원사와의 동행으로, 영화관 좌석까지 무사히 앉을 수 있었다. 하지만 그 이후에도 어려움은 계속됐다. 시각 장애인들이 원활히 영화를 관람하기 위해선 음성으로 듣는 '화면 해설'이 필수적이다. 화면 해설의 경우 폐쇄형과 개방형이 있는데, 개방형은 모든 관객이 화면 해설을 들을 수 있는 방식이고, 폐쇄형은 이어폰을 이용해 개별 이용자만 음성을 듣는 방식이다.보통 기자는 영화를 볼 때 영화진흥위원회와 한국농아인협회, 시각장애인연합회 등이 협업해 제작한 폐쇄형 화면 해설 어플인 '싱크로'를 사용한다. 영화가 시작할 때, 싱크로 앱에 등재된 화면 해설을 켜면 이어폰으로 음성 해설을 들으며 관람할 수 있다. 하지만 안타깝게도 <왕과 사는 남자> 화면 해설은 이날까지 제공되지 않았다. 결국, 기자는 활동지원사의 설명을 간간이 들으며 영화 관람을 이어갈 수 있었다. 6일 기준, 다시 확인해 보니 아직까지도 싱크로 앱에는 <왕과 사는 남자>의 화면 해설이 업로드돼 있지 않았다. 아쉬운 일이다.기자는 6일 시각장애인연합회 미디어부에 연락해, 화면 해설에 대해 문의했다. 담당자는 예산 부족 및 여러 가지 사정을 말하며 <왕과 사는 남자> 화면 해설 제공은 특정 시간 및 요일에 한해 개방형으로 이뤄진다고 답변했다. 일종의 행사처럼, 특정한 날짜와 시간에 정해진 영화관을 찾아야 상영관 자체에서 화면 해설을 들으며 관람을 할 수 있다는 설명이다.한국농아인협회 측은 예산 상의 이유로 개봉 중인 모든 영화에 화면 해설을 제공하기 어렵다고 말했다. 통화 내용을 종합해 보면, <왕과 사는 남자>의 화면 해설이 싱크로에 업로드 될지 현재로선 알 수가 없는 상황이었다.한국 영화가 위기라고들 하는데, 간만에 관객 수 천 만을 넘긴 영화의 등장에 여기저기 축제 분위기다. 기자도 <왕과 사는 남자>를 관람해, 이제 이 영화에 대해 얘기할 수 있게 되었지만 한편으로는 씁쓸한 마음을 감출 수가 없다. 만약 활동지원사가 없었다면, 모두가 <왕과 사는 남자>에 대해 이야기하는 분위기 속에서 무슨 말을 해야 할지 모른 채 침묵해야 했을 것이다.천만 관객 영화들이 나온 지도 20년이 넘었지만 여전히 시각 장애인은 상영관에서 소외되고 있는 현실이다. 영화관에서 다른 관람객들에게 크게 영향을 주지 않으면서, 시각 장애인도 편히 영화를 관람하려면 폐쇄형 화면 해설 제공이 제도적으로 정착되어야 한다고 생각한다. 이런 부분이 제때 마련되지 않으면 문화적인 측면에서 시각 장애인은 점점 더 소외될 수밖에 없다.앞으로도 극장엔 많은 영화들이 상영될 것이다. 그때에도 재정적인 문제 등으로 인해 화면 해설이 어렵다고 한다면, 시각 장애인의 영화 관람은 계속 요원할 것이다. 이제라도 변화가 필요하다. 극장 산업 관계자는 중증 장애인 및 취약 계층들의 원활한 영화 관람을 위해 인프라를 더 적극적으로 마련해야 하고, 문화체육관광부 역시 이를 뒷받침해 줘야 한다고 생각한다.하루빨리 시각 장애인도 자신이 원하는 시간에 영화관에 방문해, 어떤 영화든 이어폰을 꽂고 해설을 들으며 마음껏 즐길 수 있는 세상이 오길 바란다.