'서울 너무 비싸!' 탄핵광장 이끌었던 김형남 예비후보 "당신을 닮은 시장이 되겠다"

큰사진보기 ▲김형남 더불어민주당 서울시장 예비후보는 6일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

큰사진보기 ▲김형남 전 군인권센터 사무국장이 2일 오전 서울 중구 숭례문 앞에서 오는 6월 3일 실시되는 서울시장 선거에 더불어민주당 예비후보로 출마를 공식 선언하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

더불어민주당 서울시장 경선에 뛰어든 김형남 예비후보가 "서울은 너무 비싸다"는 시민들의 위기 의식을 정면으로 파고들며, '자살률 0%'와 '월세 인상률 0%'라는 파격적인 공약을 내걸고 출사표를 던졌다. 군인권센터 사무국장 출신이자 이른바 '광장의 사회자'로 알려진 김 후보는 6일 오마이TV '박정호의 핫스팟'에 출연해 서울시의 새로운 리더십과 비전을 제시했다.김 후보는 자신의 제1번 시정 목표로 '서울시 자살률 0%'를 꼽았다. 그는 "지난 10년 동안 서울에서만 2만 명 넘는 시민이 스스로 목숨을 끊었다"며 "생활비와 빚, 주거 문제 등 경제적 부담 때문에 삶을 포기하는 비극이 더 이상 반복되어서는 안 된다"고 강조했다. 이를 위해 주거 안정과 소상공인 지원을 시정의 최우선 과제로 삼겠다는 계획이다.청년 세대를 대변하는 30대 기수로서 주거 정책에 대한 구체적인 로드맵도 내놨다. 김 후보는 "서울시장의 권한으로 향후 4년간 월세 인상률을 0%로 고정하겠다"고 공약했다. 급등하는 월세 부담을 차단해 서민들의 가처분 소득을 늘리겠다는 취지다. 또한, 빌라와 다가구 주택 10만 호를 서울시가 직접 매입해 임대 시장의 주도권을 공공이 쥐는 '매입 임대 확대'를 통해 "집은 투자 상품이 아닌 전기·가스 같은 기본 인프라"라는 인식을 정착시키겠다고 밝혔다.현직 오세훈 시장에 대해서는 날 선 비판을 쏟아냈다. 김 후보는 한강 버스와 달리기 시합을 했던 사례를 언급하며 "달리는 사람보다 느린 대중교통이 어디 있느냐. 이것이 오 시장식 전시 행정의 민낯"이라고 꼬집었다. 또한, 최근 '강북 전성시대' 광고를 두고 "서울교통공사 광고판을 공짜로 사용하는 사실상의 사전 선거 운동이자 배임 혐의가 적용될 수 있는 사안"이라고 지적했다.민주당에 다소 비판적인 2030 세대의 마음을 얻는 전략에 대해서도 김 후보는 자신감을 보였다. 그는 "2030이 느끼는 미래에 대한 불안을 구체적인 사회 구조와 비전으로 대비해 주는 정치를 보여주겠다"며 "지난 대선에서 개혁신당 지지세가 강했던 지역을 중심으로 매일 선거 운동을 벌여 민주당이 더 매력적인 선택지임을 입증하겠다"고 말했다.김 후보는 "단순히 얼굴을 알리기 위해 나온 것이 아니라, 미래가 불안한 시민들의 목소리를 투표장으로 옮기기 위해 나왔다"며 "공직 경험은 없지만 10년 동안 군대라는 거대 조직의 제도를 바꿔온 실천력을 서울 시정에서 증명하겠다"고 지지를 호소했다. 젊은 감각과 선명한 정책으로 무장한 김형남 후보가 서울시장 경선판에 어떤 바람을 일으킬지 귀추가 주목된다.* 자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.진행 : 박정호분장 : 정미선구성 : 이미지, 최승혜편집 : 공민식스튜디오 제작 및 연출 : 방태윤