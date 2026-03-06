나는 정작 어머니 앞에선 도망쳤다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"돌봄은 국가와 사회의 책임이다."

큰사진보기 ▲어머니는 치매 4등급 판정을 받으셨다. 혼자 식사하기 어렵고, 걸음은 금방이라도 넘어질 듯 위태롭다. AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"나는 괜찮다. 요양원 가면 되지 뭐. 너희 힘들게 하기 싫다."

"후회는 하지 말자. 우리가 할 수 있는 만큼은 해보고, 정 안 되면 그때 결정하자."

나는 무연고 독거노인 두 분을 돌보고 있다. 병원 보호자란에 서슴없이 내 이름을 적고, 아무도 찾지 않는 병실을 수시로 드나든다. 링거줄을 확인하고, 기저귀를 갈아드리고, 식어버린 죽을 숟가락으로 떠드리면서 나는 그분들의 눈빛이 조금씩 살아나는 것을 보아왔다. 그때마다 나는 당당하게 말해왔다.그 말은 지금도 틀리지 않다. 하지만 정작 내 어머니의 노화 앞에 서니, 그동안 내가 휘둘렀던 정의로운 언어들이 얼마나 가벼웠는지 뼈아프게 실감한다.어머니는 평생 집안을 지켰다. 아버지의 술과 폭력, 도박의 그늘 아래서도 어머니는 살림을 놓지 않았고, 우리 형제들을 온몸으로 감싸안았다.어머니의 하루는 늘 새벽 첫차에서 시작됐다. 서울 잠실 야구장의 빈 스탠드를 청소하고 남의 집 살림을 돌보며 우리를 먹이고 공부시켰다. 어머니의 손은 늘 거칠었다. 설거지물이 채 마르기도 전에 다음 집으로 떠나야 했던 손, 빈 도시락을 싸 들고 새벽 버스에 오르던 손. 그 손이 우리를 키웠다. 우리는 자랐고, 어머니는 늙어갔다.그 시절 나는 노동운동을 했다. 광장에서 혁명을 말했고 세상을 바꾸겠다고 외쳤다. 정의와 연대라는 거창한 언어를 구사하며 살았다.그러나 집으로 돌아오면 어머니의 굽은 등과 지친 어깨를 오래 바라보지 못했다. 어머니의 고단한 노동은 내가 말하던 '거대한 정의' 안에 들어 있지 않았다. 어쩌면 나는 도망치고 있었는지도 모른다. 구체적이고 끈적한 가족의 책임보다, 추상적이고 깨끗한 정의 뒤에 서 있는 일이 훨씬 쉬웠으니까.동생들은 달랐다. 묵묵히 어머니 곁을 지키며 삶을 보조했다. 그러다 결국 일이 터졌다. 치매에 걸린 어머니를 모시던 막내 동생이 뇌경색으로 쓰러졌다. 그제야 나는 목격했다. 돌봄이란 말로 하는 일이 아니라, 사람이 사람을 태워 가며 버티는 일이라는 것을.현재 어머니는 치매 4등급 판정을 받으셨다. 혼자 식사하기 어렵고, 걸음은 금방이라도 넘어질 듯 위태롭다. 숟가락을 들었다가 내려놓고, 다시 들었다가 허공을 짚는다. 어디로 가려다 멈춰 서서 한참 동안 벽을 바라보신다. 그 뒷모습 앞에서 나는 말을 잃는다. 저 등을 수십 년 전에 제대로 바라봤더라면, 하는 생각이 밀려온다.어머니는 담담하게 말씀하신다.나는 아무 말도 하지 못했다. 어머니는 또 괜찮다고 하셨고, 나는 또 그 말을 받아버렸다. 어머니는 평생 그렇게 사셨다. 괜찮지 않은 날에도, 괜찮다고 하시면서.동생들은 요양원에 모시자고 한다. 그들의 지친 몸과 마음을 알기에 나는 쉽게 반대할 수 없었다. 그때 아내가 내 손을 잡았다.그 말은 고집이 아니었다. 내 두려움과 죄책감을 함께 짊어지겠다는 약속처럼 들렸다. 두 딸도 조용히 고개를 끄덕였다. 방은 부족하고, 생활은 달라질 것이다. 어려움이 적지 않다는 걸 알면서도, 할머니와 함께 이 시간을 건너가겠다고 했다. 나는 그 순간 처음으로 생각했다. 내가 세상을 바꾸겠다고 외치는 동안, 세상은 이 사람들이 지켜왔구나.나는 여전히 두렵다. 어머니의 낙상이 두렵고, 새벽마다 깨야 할 밤이 두렵고, 결국 가족이 지쳐 서로를 원망하게 될까 봐 두렵다.어머니는 아버지의 폭력 속에서 밤을 건넜고, 빚과 가난 속에서 낮을 버텼다. 나는 단 한 번도 그 시간을 충분히 마주한 적이 없다. 그래서 이번에는 물러서지 않으려 한다. 확신이 있어서가 아니다. 준비가 다 끝나서도 아니다. 어머니가 나를 낳던 날도 두려우셨을 것이다. 그래도 안으셨을 것이다.두려운 채로, 오늘 나는 엄마 앞에 선다.