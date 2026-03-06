'배현진 징계 정지'에 국힘 개혁파 "'당권파 사냥개' 윤리위원장 사퇴하라"

▲국민의힘 중앙윤리위원회로부터 당원권 정지 1년의 중징계를 받은 배현진 의원이 지난 2월 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 장동혁 대표를 바라보고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기