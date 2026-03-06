민주당, 전남광주특별시장 경선룰 확정…시민배심제 제외

큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래 대표가 6일 전남 영광농협에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.3.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲6.3 지방선거 전남광주특별시장 더불어민주당 후보 8인. 강기정 광주시장, 김영록 전남지사, 민형배 국회의원, 신정훈 국회의원(이상 윗줄 왼쪽부터), 이개호 국회의원, 이병훈 더불어민주당 호남발전특위 수석부위원장, 정준호 국회의원, 주철현 국회의원(이상 아랫줄 왼쪽부터). ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

더불어민주당이 6일 전남광주특별시장 후보 선출을 위한 경선 방식을 확정했다. 예비경선은 당원 100%, 본경선은 당원 50%와 일반 국민 50%가 참여하는 방식으로 치러진다. 당초 당 공관위가 공개 제안했던 시민공천배심원제는 도입하지 않기로 했다.조승래 민주당 사무총장은 이날 전남 영광 현장 최고위원회의 직후 브리핑을 통해 이 같은 내용의 경선 방침을 발표했다.민주당은 먼저 8명의 후보를 대상으로 예비 경선을 치른다. 이후 5명으로 압축된 후보를 대상으로 본경선을 실시한다. 본경선은 광주를 포함한 전남 북부, 동부, 서부 등 3개 권역으로 나눠 합동연설회와 토론회를 여는 방식으로 치러진다.조 사무총장은 "예비경선과 본경선을 진행하되 과반 득표자가 없을 경우 결선을 치르기로 했다"고 밝혔다.당초 공관위가 제안했던 시민공천배심제는 채택되지 않았다. 대신 표결권은 없지만 후보자의 정책과 비전을 검증하는 정책배심원제를 구성하기로 했다. 광주·전남 통합 단체장 후보를 선출하는 만큼, 정책 검증 기능이 필요하다는 취지다.조 사무총장은 시민공천배심제를 도입하지 않은 결정을 한데 대해 "(당에서 이전에) 몇차례 시도했으나, 여전히 불안정하다는 의견이 있었다. 표결권을 주기보다 정책검증에 주력하는 것이 적절하다는 쪽으로 정리됐다"고 밝혔다. 정책배심원제 구성에 대해선 "당 선관위와 후보 측이 협의해서 결정될 것"이라고 했다.경선은 다음주 초 공고 및 후보 등록을 시작으로 약 한 달간 진행된다. 1주일간의 예비경선과 2주간의 본경선을 거친다. 결선투표를 하게 될 경우 5~7일이 추가되므로 약 한 달간의 대장정이 펼쳐지게 되는 셈이다.이번 경선에는 모두 8명의 후보자가 참여한다. 광주에선 강기정 광주시장, 민형배 국회의원, 이병훈 민주당 호남발전특위 수석부위원장, 정준호 국회의원이, 전남지역에선 김영록 전남지사, 신정훈 국회의원, 이개호 국회의원, 주철현 국회의원이다.한편 민주당 공관위(이사장 김이수)는 앞서 지난 2일 경선 참여 후보 8명을 확정 발표하면서, 후보자 검증 강화를 위해 당 최고위에 시민공천배심원제 도입과 권역별 순회 경선 방식 등을 제안했다. 당시 공관위는 시민공천배심원 20%, 당원 40%, 일반 국민 40% 비율로 본경선을 치를 것을 제안한 것으로 파악됐으나, 당 최고위는 격론 끝에 시민공천배심제를 도입하지 않기로 결정했다.