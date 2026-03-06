박수현 "충남·대전 통합 불발 시 충남지사 돼 통합 이룰 것"

큰사진보기 ▲박수현 국회의원이 6일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 대전충남특별시장에 출마할 뜻을 밝혔다. ⓒ 이재환 관련사진보기

박수현 더불어민주당 국회의원이 충남도지사 출마를 공식화했다. 박수현 의원은 6일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 충남·대전통합특별시 시장에 출마하겠다고 선언했다.더불어민주당 소속으로 충남도지사에 도전하는 인물은 양승조 전 충남 지사와 박수현 국회의원, 박정현 전 부여군수, 나소열 전 충남 정무부지사로 압축되고 있다. 민주당 소식통에 따르면 이들 4인방은 최근 중앙당에서 충남도지사 출마 후보자 면접을 본 것으로 전해졌다.이날 기자회견은 충남·대전 행정통합에 대한 이야기가 주를 이뤘다. 충남·대전 행정통합은 오는 3월 12일 국회 본회의에서 처리되지 못할 경우 사실상 불발 된다.이날 박 의원은 이날 모두 발언에서 "(이번 선거가) 대전·충남특별시 시장 경선이 되길 바란다. 이것이 충남도지사 출마 선언으로 귀결 되길 바라지 않는다"라며 " 다시 한 번 간곡히 부탁드린다. 대한민국의 미래 후손의 장래가 걸린 길이다. 며칠 남지 않았지만 국민의힘이 충남대전행정통합에 찬성할 것을 호소하고 촉구한다"라고 밝혔다.박 의원은 기자회견문을 통해서도 "충남의 통합은 지역의 선택이 아니라 대한민국의 미래 전략이다. 청와대에는 행정의 달인 이재명 대통령이 있다"라며 "충남·대전 행정통합을 처음 제안한 것은 국민의힘이었다. 그러나 그들을 그 통합을 선거 공학의 도구로 사용하고 있다"라고 비판했다.이어 "통합이 확정된다면 초대 통합시장으로서 반드시 이를 완성하겠다. 만약 정치적 계산으로 통합이 가로막힌다면 충남도지사가 돼 대전시장과 손을 맞잡고 끝까지 통합을 이루어내겠다"라고 포부를 밝혔다.일각에서는 대전·충남 행정통합이 현실적으로 어렵다는 전망이 나오고 있다. 이에 대해서도 박 의원은 "통합은 오늘이라도 가능하다. (국민의힘이) 이견 없는 찬성 당론을 결정하면 민주당은 준비돼 있다"라고 말했다.충남도지사 민주당 경선과정에서 경쟁자로 떠오른 박정현 전 부여군수에 대해서도 박 의원은 "박정현 전 군수와는 지난 8년간 힘든 지역에서 군민과 함께 호흡했다. 부여가 낙후된 지역이 아닌 희망의 지역으로 바뀌었다. 박정현 군수와 저는 힘든 지역에서 지역위원장과 군수로 함께해 왔다. 동반자이자 동지이다. 우리 둘 사이에는 협력이 우선이다. 경쟁은 그 다음이다"라고 했다.한편, 박수현 의원의 충남도지사 도전은 이번이 두 번째다. 박 의원은 지난 2018년 제7회 전국 동시지방선거에서 양승조 전 충남지사, 복기왕 전 아산시장과 함께 민주당 경선에 나섰다. 당시 경선은 양승조 전 지사가의 승리로 끝났다.이후 박 의원은 지난 2024년 총선에서 국민의힘 정진석 의원을 누르고 충남 공주·부여·청양 지역구 국회의원 배지를 달았다.