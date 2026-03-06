'보수 텃밭' 부산 지상파 여론조사, 모두 전재수 '우위'

큰사진보기 ▲KNN이 지난 3일~4일 양일간 여론조사업체인 서던포스트에 의뢰해 진행한 부산시장 선거 가상대결 여론조사 결과. 전재수 더불어민주당 의원과 박형준 부산시장은 각각 40.2%, 26.7%를 받았다. 부산시민 만 18세 이상 1013명을 대상으로 한 모바일웹조사 방식으로 응답률은 3.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1P이다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위 누리집 참조. ⓒ KNN뉴스 유튜브 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산MBC-한국사회여론연구소(KSOI)가 지난 20일~21일 만 18세 이상 부산시민 1001명에서 무선 ARS 자동응답 조사(응답률 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트)로 여야 가상 양자대결을 붙여본 결과, 전재수 더불어민주당 의원이 43.3%, 박형준 부산시장이 34.6%를 기록했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집에서 확인 가능. ⓒ 부산MBC뉴스 유튜브 관련사진보기

큰사진보기 ▲KBS와 케이스탯리서치가 설날 전인 2월 10일~12일 3일 동안 만 18세 이상 부산시민 800명에게 무선 전화면접 방식(응답률 15.5%)으로 조사한 결과를 보면, 가상 양자대결에서 전재수 더불어민주당 국회의원은 40%, 박형준 부산시장은 30%를 기록했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5P이며, 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위 누리집 참조. ⓒ KBS 뉴스 유튜브 관련사진보기

6.3지방선거가 석 달 앞으로 다가온 가운데, 설날 전후로 살펴본 부산시장 선거 민심은 일단 더불어민주당이 오차범위 밖에서 앞서가고 있다. 지역 민영방송인 KNN을 포함해 KBS와 부산MBC 등 지상파들이 나란히 여론조사를 진행했는데, 부산시장 가상 양자대결 모두 전재수(부산 북구갑) 더불어민주당 국회의원이 우세했다. '절윤' 논란 속에 보수텃밭을 지키려는 국민의힘의 고민이 깊어질 것으로 보인다.KNN이 지난 3일~4일 양일간 여론조사업체인 서던포스트에 의뢰해 부산시장 선거 가상 양자대결을 붙여보니 응답자의 40.2%는 전재수 민주당 의원을 선택했다. 국민의힘 소속으로 현역인 박형준 부산시장의 지지율은 26.7%로, 두 사람 사이의 격차는 오차범위 밖인 13.5%p이었다. KNN은 이같은 조사결과를 5일자 저녁 뉴스에 보도했다.'누가 부산시장에 적합하느냐'를 묻는 다자 적합도도 조사했는데 전 의원 29%, 박 시장 17.5%, 주진우(해운대갑) 국민의힘 의원 13.7%, 조국 조국혁신당 대표 5.0%, 이재성 민주당 전 부산시당위원장 4.5% 순으로 나타났다. 진보당의 윤택근 전 민주노총 위원장 권한대행과 개혁신당의 정이한 대변인은 각각 0.4%, 0.7%를 받았다.이번 조사는 통신3사 등 피앰아이의 자체 구축패널에서 표본을 추출해 만 18세 이상 부산시민 1013명을 대상으로 했다. 방식은 모바일 웹조사 형태로, 응답률은 3.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p이다.앞서 진행된 KBS, 부산MBC의 가상대결 조사에서도 이러한 양상은 크게 다르지 않다. KBS와 케이스탯리서치가 설날 전인 2월 10일~12일 3일 동안 만 18세 이상 부산시민 800명에게 무선 전화면접 방식(응답률 15.5%)으로 조사한 결과를 보면, 양자대결에서 전 의원(40%)은 박 시장(30%)을 오차범위 밖으로 따돌렸다.부산MBC와 한국사회여론연구소(KSOI)가 설날 이후인 2월 20일~21일 만 18세 이상 부산시민 1001명에게 무선 ARS 자동응답 조사(응답률 5.9%)로 가상 양자대결 의견을 물었을 때도 전 의원은 43.3%, 박 시장은 34.6%를 기록했다. 이 역시 8.7%p 차이로 오차범위 밖이다.부산은 지난 지방선거에서 국민의힘이 부산시장과 모든 기초단체장을 석권한 보수 강세 지역이다. 이런 지역에서 '통일교 의혹' 리스크를 안고도 민주당 주자가 국민의힘 현역 시장을 제치는 결과가 나온 건 이례적이다. 12.3 내란 사태, 박 시장 재임 평가, 해양수산부 부산 이전 등의 효과가 여론에 종합적으로 반영돼 벌어진 현상으로 풀이한다.실제 KBS-케이스탯리서치 조사 항목에서 '국정 안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다'는 응답은 49%로, '정부 견제를 위해 야당을 지지해야 한다(40%)'에 비해 9%p 높았다. 박 시장에 대한 평가는 '잘하고 있다(부정)'가 42%, '잘못하고 있다(긍정)' 48%로 나뉘었다. 부산MBC-한국사회여론연구소(KSOI) 조사 역시 박 시장 부정 평가가 49.4%, 긍정 평가가 39.9%로 크게 엇갈렸다.서로 다른 방식의 조사 전부 여당 주자가 야당을 앞지르는 구도에 국민의힘은 긴장하는 분위기다. 본선과 막판 결집 등이 남아있어 실제 투표 결과를 예측할 순 없지만, 숫자상 민심의 요동은 부정할 수 없는 사실인 탓이다. 그러자 박 시장 측은 일찌감치 선거모드에 돌입했고, 주진우 의원 등이 경쟁을 예고하면서 당내 경선이 펼쳐질 모양새다.통일교 논란과 북구갑 등의 상황으로 고심해왔던 전재수 의원도 지난 2일 출판기념회를 개최하는 등 사실상 선거전에 뛰어들었다. 민주당 공관위는 부산시장 후보자 추가 공모로 자연스럽게 출마의 길을 열었다. 전 의원은 다음 주 서류를 접수한 뒤 본격 도전장을 내밀 것으로 알려졌다.이번 기사에 인용한 KBS-케이스탯리서치, 부산MBC-KSOI 여론조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 각각 ±3.1%p, ±3.5%p이다. KNN-서던포스트를 포함한 여론조사의 자세한 내용은 각 방송사나 중앙여론조사심의위원회 누리집을 참조하면 된다.