"미납금 배송 지연" 우체국 사칭 메일 절대 클릭 금지

우정사업본부는 6일 인터넷우체국 '헬프(Help) 메일'을 사칭한 이메일이 유포되고 있어 고객들에게 링크 클릭이나 첨부파일 실행을 하지 말 것을 당부하고 나섰다.

최근 인터넷우체국 고객 지원을 사칭한 피싱(phishing, 사기) 이메일 발송 사례가 확인됨에 따라 정부가 국민들에게 각별한 주의를 당부하고 나섰다.6일 과학기술정보통신부 우정사업본부에 따르면 인터넷우체국 '헬프(Help) 메일'을 사칭한 이메일이 유포되고 있다. 확인된 피싱 이메일은 인터넷우체국 고객지원센터 공식 메일 주소를 발송자로 돼 있다. 메일에는 "미납금이 있어 배송이 지연되고 있다, 배송완료를 위해 미납금을 최대한 빨리 결제하라"면서 이용자의 결제를 유도하는 링크도 포함돼 있다.하지만 우체국은 이메일로 미납금 납부나 개인정보 및 비밀번호 입력을 요청하지 않는다. 이에 우정사업본부는 고객들에게 링크를 클릭하거나 첨부파일 실행을 하지 말 것을 당부했다. 만약 이용자가 메일에 포함된 링크를 클릭하거나 첨부파일을 실행할 경우 개인정보 탈취나 악성코드 감염 등 피해가 발생할 수 있다고 각별한 주의를 요구했다.우정사업본부는 피해 예방을 위해 인터넷우체국 홈페이지와 모바일 앱에 사칭 이메일 주의 안내 알림창(팝업)을 게시했다. 이용자들에게 주의 사항으로 ▲의심스러운 메일을 받았다면 메일 안의 링크 클릭 금지 ▲첨부파일의 다운로드, 실행 금지 ▲개인정보 입력 금지 ▲즉시 삭제 및 인터넷우체국 또는 우편고객센터(☎1588-1300)를 통해 확인할 것 등을 안내하고 있다.박인환 우정사업본부장은 "최근 공공기관을 사칭한 피싱 이메일이 증가하고 있다"며 "우체국을 사칭한 의심메일을 받을 경우 링크 클릭이나 첨부파일 실행을 하지 말고 즉시 삭제해 주시기 바란다"고한편 우정사업본부는 앞으로도 유사한 사례에 대한 모니터링(감시)을 강화하고, 고객 피해예방을 위한 안내를 지속적으로 실시할 계획이다.