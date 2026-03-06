알람 대신 '스팀 소리'에 눈뜨는 도시, 멜버른의 아침은 커피로 시작된다

큰사진보기 ▲자부심을 느끼는 바리스타들한 잔의 완벽한 플랫 화이트를 위해 추출 온도를 세밀하게 체크하는 멜버른 바리스타의 모습. ⓒ 조준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲커피를 즐기는 사람들쇼핑센타 안 키페에서 쇼핑카트를 옆에 놓고 여유롭게 커피를 즐기는 모습. ⓒ 조준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲플랫 화이트카페라떼보다 우유 거품이 얇고 질감이 부드러워, 커피 본연의 맛이 진하다. ⓒ 조준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲매직원래 이름은 ‘더블 리스트레토(Double Ristretto)’. 라떼보다는 우유가 적고, 플랫 화이트보다 커피 맛이 더 진하다 ⓒ 조준희 관련사진보기

큰사진보기 ▲베이비치노를 마시는 어린이들부모가 볼 일을 보거나 커피를 마시는 동안 마시멜로와 함께 베이비치노를 마시는 어린이들. ⓒ 조준희 관련사진보기

멜버른의 아침을 깨우는 것은 날카로운 스마트폰 알람 소리가 아니다. 집 앞 골목 카페에서 들려오는 '치익―' 하는 우유 스팀 소리, 에스프레소 머신이 내는 경쾌한 소음이 잠든 도시의 공기를 부드럽게 흔든다. 그 소리에 깨어난 시민은 신문과 책을 들고 동네 카페를 찾아서 커피 향과 함께 하루를 맞이한다.지구 남반구의 끝자락, 호주 멜버른에는 어느새 가을이 다가오고 있다. 서늘한 공기 속에서 커피향은 더 또렷해지고, 사람들은 자연스레 따뜻한 잔을 찾는다. 이곳 사람들에게 커피는 특별한 이벤트가 아니라 일상이지만, 계절이 바뀔 때마다 그 일상은 조금 더 깊고 풍부해진다.멜버른 사람들에게 커피는 단순한 음료가 아니다. 카페 앞에 길게 줄을 선 사람들은 서두르는 기색 없이 자신의 차례를 기다린다. 환경을 생각해 다회용 컵(KeepCup)을 건네는 모습도 자연스럽다. 주문을 받는 바리스타와는 짧지만 정감 어린 대화가 오간다.흥미로운 점은 바리스타들이 단골손님의 이름은 물론, 커피 취향과 근황까지 기억하고 있다는 사실이다. 이런 일상적인 교감 덕분에 호주에서 바리스타는 단순한 서비스직을 넘어 전문성을 인정받는 직업으로 존중받는다. 한 로컬 카페의 바리스타는 이렇게 말한다. "커피는 맛도 중요하지만, 사람을 기억하는 일이 더 중요해요. 우리는 손님의 하루를 시작하게 하는 사람들이니까요."멜버른의 카페 메뉴판에는 한국에서는 다소 낯선 메뉴들도 눈에 띈다. 대표적인 것이 호주가 종주국이라 자부하는 '플랫 화이트(Flat White)'다. 카페라떼보다 우유 거품이 얇고 질감이 부드러워, 커피 본연의 진한 맛을 느끼기에 일품이다.또한 작은 컵에 진하게 추출한 '더블 리스트레토(Double Ristretto)'는 짧지만 강렬한 휴식을 선사한다. 라떼보다는 우유가 적고, 플랫 화이트보다 커피가 더 진하다. 일부 카페에서는 이를 '매직(Magic)'이라고 부르기도 한다. 멜버른 사람들이 자주 주문하는 커피다.카페 한쪽에서는 또 다른 풍경이 펼쳐진다. 유모차를 끈 부모들이 대화를 나누는 동안, 아이들은 작은 컵에 담긴 '베이비치노(Babychino)'를 마신다. 우유 거품 위에 코코아 가루와 마시멜로를 얹어 아이들이 부모와 함께 카페 문화를 즐기도록 배려한 호주만의 독특한 메뉴이다. 그래서 아이들이 어릴 때부터 카페 문화를 자연스럽게 일상으로 스며들게 한다.멜버른의 커피 문화가 이처럼 깊게 뿌리내린 데에는 역사적 배경이 있다. 제2차 세계대전 이후 유입된 그리스·이탈리아 이민자들은 에스프레소 문화를 이 땅에 전파했다. 작은 델리와 카페에서 시작된 전통은 세대를 거치며 발전했고, 오늘날 멜버른은 세계적인 커피 도시로 자리 잡았다.최근 몇 년 사이에는 한국계 바리스타들이 호주 바리스타 챔피언십에서 우승을 차지하며 주목받고 있다. 이민자의 손에서 시작된 멜버른의 커피 문화는 이제 또 다른 이민자들의 열정과 기술로 이어지고 있는 셈이다.멜버른에서 커피를 마신다는 것은 단순히 카페인을 섭취하는 일이 아니다. 그것은 바쁜 일상 속에서 잠시 멈춰 서는 행위이며, 이웃과 인사를 나누고 생각을 정리하는 작은 의식과도 같다.오늘 아침, 당신의 잔에는 무엇이 담겨 있는가. 멜버른의 골목 카페처럼, 우리 삶에도 따뜻한 커피 한 잔이 주는 여유와 대화의 온기가 스며들기를 기대해 본다.