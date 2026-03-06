이기석 과장"완도군 소통 웹센터 구축할 것"

지방자치시대, 의회의 제안은 군민의 실질적인 목소리라고 본다면, 의회의 제안에 대해 행정이 경청하고 성실히 대응하는 것은 결국 군민의 목소리에 응답하는 것과 같다. 때로는 예산이나 규제의 벽에 부딪힐 수 있지만, 그 과정에서 대안을 함께 찾아가는 것이 지방자치의 본질이다. <완도신문> 이슈파이팅에서는 완도군의회에서 제안했던 군정 정책에 대해 발의자의 의도와 방향 등을 소개하면서 행정이 이를 어느 정도 받아들이고 접근을 하고 있는지를 살펴 본다. - 편집자 주

앞서, 완도군의회 최정욱 의원은 "완도군에 필요한 것은 민원 대응을 책임 있게 총괄하고 체계적으로 분석해, 실질적인 개선을 이끄는 시스템과 조직이다"라며, '민원 처리에 관한 법률 시행령' 제22조에 따라 우수 대응 사례를 전 부서에 공유하고, 성과평가와 연계한 실질적인 보상체계를 도입해 공무원이 적극행정을 할 수 있도록 해야한다"고 말했다. 이에 의회 차원의 군정 제안을 행정에서 어떻게 실효성 있게 준비하고 있는지, 주무부서장인 완도군청 이기석 행정지원과장이 답변에 나섰다.이기석 과장은 "최정욱 의원이 제안한 민원 대응과 관련해 완도군은 민원 행정의 효율성을 제고하고 군민과의 실시간 소통을 강화하기 위해 (가칭)완도군 소통 웹센터 구축에 대해 깊이 공감하고 웹센터 운영을 위한 전담조직 구성을 향후 민선 9기에 추진하고자 계획중에 있다"고 말했다."이는 단순한 웹 센터 구축이 아니라 민원 처리 과정 전반에 대한 구조적 개선과 군민의 목소리를 군정 최우선으로 반영하겠다는 완도군의 적극적 의지의 표명이다"고 덧붙였다.이 과장은 최근 반복‧고충민원은 지속적으로 증가하고 있으며 2022년 5건이었던 고충민원은 2024년 38건으로 약 8배 이상 증가했으며, 군민들은 민원 접수 이후 처리 상황 및 민원처리 담당부서 지정현황 등의 정보를 실시간으로 안내받지 못하는 사례가 많아 불편함이 있었다고 밝혔다.또한, 현재 민원 접수는 읍면 밴드, 국민신문고, 군수에게 바란다등 여러 경로로 분산돼 처리되고 있어, 좀 더 직관적이고 편리한 서비스가 필요하다는 의견이 완도군의회 등을 통해 제기됐다고.이에, 완도군은 민원 처리 전담 웹센터 '(가칭)완도군 소통 웹센터'를 구축하고 이를 운영하기 위한 전담 조직을 신설하여 투명하고 신뢰받는 소통 행정을 구현 해나갈 예정이다고 전했다.이기석 과장은 이를 수행하기 위해서는 군정에 전담 조직을 신설해야 하는데, 전담 조직의 주요 업무로는 반복‧고충민원에 대한 체계적인 관리 시스템 구축이 있으며, 이를 통해 전담 조직에서는 현장민원 및 웹 센터를 통해 접수되는 민원을 체계적으로 관리해 나갈 것이다고 말했다.또한 "개별 민원에 대한 담당부서 지정 및 협업 총괄 조정을 통해 접수된 민원이 해결되지 못하고 부서 간 업무 이관이 계속되는 이른바 '핑퐁 행정'을 예방하기 위해 전담 조직에는 행정, 기술 분야 전반적에 대한 경력이 풍부한 직원을 배치해야 한다"고 덧붙였다.그러면서 "명확하게 민원에 대한 담당부서를 지정하고, 여러 부서에서 처리해야 하는 복합 민원은 부서 간 협업 체계를 총괄적으로 조정해 민원이 신속하게 처리될 수 있도록 할 예정이다"라고 전했다.이 과장은 "민원 발생 통계 분석으로 불합리한 제도 및 규제 발굴을 통해 반복‧지속적으로 제기되는 민원에 대해서는 웹 센터 내 데이터 및 통계자료를 분석해 불합리한 제도 및 규제를 선제적으로 발굴하고 담당 부서에 해당 내용을 제안하여 군민 불편 해소에 최선을 다할 예정이다"고 말했다.그는 "민원 접수‧처리‧결과에 대한 원스톱 안내로 그동안 민원인은 민원을 접수한 이후 민원이 처리되는 과정을 투명하게 안내받을 수 없었던 점을 개선하기 위해 전담 조직에서는 접수된 현장 민원 또는 웹 센터 민원을 체계적으로 관리하여 시기별로 민원인에게 처리 상황을 안내할 예정이다"고 밝혔다.끝으로 공직자에게 민원은 무엇이냐는 물음에 이기석 과장은 "지방자치시대, 민원인의 화난 목소리는 해결해 달라는 외침이고, 떨리는 목소리는 도와달라는 간절함이다. 무엇보다 귀를 열면 답이 보이고, 마음을 열면 사람이 보인다. 군정이 가야 할 마지막이 이것이 아니겠느냐"라고 답했다.또 "무엇보다 공감이란 예산이 들지 않는 가장 강력한 정책이라고 할 수 있다", "민원인은 서류를 들고 오지만, 공직자는 그 너머의 삶을 읽어야 한다"고 전했다.완도군은 2026년 상반기 관계부서 합동 회의 등을 통해 구체적인 추진 방향을 설정해 나갈 예정이며, 이를 통해 투명하고 신뢰받는 민원 행정 환경이 조성될 수 있도록 최선을 다할 예정이다.