서두르지 않으면 보이는 것들

김지민 수필가/신춘문예 당선자

아파트 단지를 두르고 있는 숲으로 들어가 느리게 걷는 것을 좋아한다. 그곳에서는 어떤 오솔길을 걸을지, 어디까지 갈지 정하지 않아도 된다. 걷다가 조금 숨차다 싶으면 적당한 자리에 앉아 가방에 넣어 온 책을 펼쳐 몇 페이지쯤 읽어도 좋다. 멍하게 도시의 뒤편을 상상해도 좋고, 숲의 빈틈을 채우고 있는 새소리에 잠시 마음을 얹어도 좋다.도착해야 할 곳이 있을 때보다, 도착하지 않아도 되는 이곳에서 나는 더 오래 걷는 것 같기도 하다. 길은 나를 재촉하지 않고, 나는 굳이 앞을 내다보지 않는다. 발은 느려지지만, 대신 시선이 한걸음 먼저 걸으며 보지 못한 것들을 보게 된다.내가 젊었다고 생각했던 한때, 등산을 좋아했다. 정상 표지판 앞에서 숨을 고르며 사진을 찍고, 목표 달성의 증거물처럼 앨범에 꽂아 두었다. 사진 속의 나는 늘 같은 표정이었다.숨이 찬 얼굴, 땀에 젖은 머리카락, 병풍처럼 뒤로 펼쳐진 풍경. 정상은 언제나 비슷한 감격을 가져다주었다. 오르는 동안의 수고가 잊히고, 내가 정상에 도착했다는 결과만이 남았다.이제는 목적지보다 앞의 굽이들이 궁금하다. 오르막을 지나 완만해진 길에서 잠시 숨을 고르며 올려다본 참나무, 갑자기 환해진 길에서 겨울을 밀어내고 있는 찔레 순, 누군가 잠시 배낭을 내려놓고 쉬었을 법한 벤치. 먼저 앉았던 사람의 체온은 이미 사라졌을 테지만, 그 자리에 남은 공기는 이상하게도 따뜻하게 느껴진다.며칠 전, 계단을 오르고 있는 아이를 본 적이 있었다. 걸음이 아직 서툰 아이에게 계단은 낮은 턱이 아니라 거의 장벽처럼 보였다.발을 올리려다 멈추고, 다시 올려보려다가 무릎이 흔들렸다.그때 한 계단 위에 서 있던 아빠가 손가락 하나를 내밀었다. 손바닥도, 팔도 아닌, 겨우 손가락 하나.아이의 작은 손이 그 끝을 붙잡았다. 온 힘을 다해 쥐고 있는 모습에 손보다 마음이 먼저 보였다. 두려움과 망설임이 모두 그 손가락으로 건너가는 것 같았다. 아빠는 끌어올리지 않았다. 다만 버텨 주었다. 아이가 스스로 올라올 시간을 기다리면서.아이의 발이 계단 모서리를 더듬고, 발끝이 미끄러질 듯 흔들리고, 무릎이 잠깐 꺾였다가, 결국 한 뼘씩 위로 올라섰다.그 짧은 거리 사이에 아이는 온몸을 다 썼다. 아빠는 손가락 하나로 아이가 포기하지 않도록 서 있었다.그날의 모습이 며칠을 맴돌며 떠나질 않았다. 아이에게 계단은 변함없이 가파르겠지만 다음에 오를 때는 조금 낮아졌을 거란 생각을 했다. 손가락 하나가 난간이 되고 다리가 되고 세상이 되었던 순간이 있어서다.서두르지 않았던 아빠의 손가락은 속도는 세상에서 중요하지 않다는 걸 이미 알고 있는 듯했다.나는 요즘 숲에서 자주 멈춘다. 나무 앞에서, 계단 앞에서, 이유 없이 멈춰서 주변을 둘러보면 마치 모든 게 나를 기다려 준다는 기분이 든다. 속도를 늦추자, 길도 넓어졌다.돌 옆에 붙은 이끼가 보였고, 누군가 흘리고 간 장갑 한 짝이 보였고, 햇빛을 받아 투명해진 거미줄이 보였다.서두를 때 보이지 않던 것들이 멈춘 자리에는 있었다.들리던 것들이 사라지고, 들리지 않던 것들이 가까워진다. 급한 발소리가 줄어들고 대신 여러 겹의 숨이 겹친다. 어린아이의 짧은 호흡, 혼자 온 사람의 길고 고른 숨, 누군가를 기다리는 듯한 느린 걸음. 같은 길 위에서도 사람들은 각자의 시간을 걷고 있다는 것을 알게 된다.요즘 숲길에서는 바뀌고 있는 계절이 보인다. 나무들이 아직 잎을 달지 않았는데, 가지 끝이 환해져 있다. 색이라기보다 기척이다. 겨울 동안 단단히 오므렸던 것들이 풀리면서 숲의 공기도 달라진다.흙에서는 마른 냄새 대신 물기 서린 냄새가 올라온다. 봄도 한꺼번에 오지 않는다. 낮은 곳에서부터, 보이지 않는 곳에서부터 조금씩 아주 조금씩 느리게 온다.우리가 알아차릴 즈음에는 이미 오래전부터 시작되어 있던 것처럼.우리는 어디에 이르렀는지로 하루를 설명하지만, 어쩌면 하루는 어디에서 잠시 서 있었는지로 만들어지는지도 모른다. 누군가의 손가락 하나가 필요했던 순간, 혹은 누군가에게 손가락 하나를 내밀어 주었던 순간들로.오늘도 나는 숲으로 들어간다. 조금 늦어도 괜찮은 곳, 늦어서 더 많은 것이 보이는 곳으로.이곳에서는 속도가 나를 앞서지 않는다.나는 다만 걷고, 가끔 멈춘다.그 사이로 계절이 지나가고, 속도가 중요하지 않은 하루가 완성된다.