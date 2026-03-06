트럼프, ICE 논란 속 국토안보부 장관 경질… 집권 2기 첫 각료 인사

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 논란에 휩싸인 크리스티 노엠 국토안보부(DHS) 장관을 교체하고 후임으로 오클라호마주 공화당 상원의원 마크웨인 멀린을 지명했다.트럼프 대통령은 5일(아래 현지시간) 트루스소셜을 통해 '멀린 의원이 오는 3월 31일부터 국토안보부 장관으로 취임할 것'이라고 발표했다. 노엠 장관은 대신 '아메리카의 방패(The Shield of the Americas)' 특별특사로 임명돼 새로운 지역 안보 구상 관련 임무를 맡게 된다. 해당 구상은 이번 주말 플로리다에서 발표될 예정이다.이번 인사는 트럼프 대통령의 두 번째 임기 들어 가장 주목받는 인사 조치 중 하나로, 복귀 이후 처음으로 내각 장관을 경질한 사례다. 앞서 올해 초에는 국방 관련 민감 정보가 포함된 메신저 '시그널(Signal)' 그룹 채팅 유출 사건 이후 마이크 왈츠 국가안보보좌관이 교체된 바 있다.노엠 전 장관은 사우스다코타 주지사 출신으로, 국토안보부 장관 재임 기간 국경 관리와 이민 단속, 재난 대응 등 광범위한 안보 정책을 총괄했다. 특히 트럼프 행정부의 대규모 불법 이민 단속과 남부 국경 통제 정책을 상징하는 핵심 인물로 평가됐다.그러나 올해 초 미니애폴리스에서 연방 요원들의 총격으로 미국 시민 두 명이 사망하는 사건이 발생하면서 국토안보부의 단속 방식에 대한 논란이 커졌다. 이 사건 이후 국토안보부는 의회와 여론의 집중적인 검증과 비판에 직면했다.여기에 2월 중순 국토안보부 예산 권한이 만료되면서 교통안전청(TSA), 연방재난관리청(FEMA), 해안경비대 등 주요 기관 일부 업무가 중단되는 사태도 발생했다. 민주당은 예산 복원 조건으로 이민 단속 관행의 변화를 요구하며 압박을 강화했다.이런 가운데 트럼프 대통령이 2억2000만 달러 규모의 국경안보 광고 캠페인과 관련해 "나는 그 일을 전혀 알지 못했다"고 밝히면서 논란은 더욱 확대됐다. 해당 광고는 노엠 장관이 직접 등장해 불법 체류자들의 자발적 출국을 권고하는 내용을 담고 있다.5일 <로이터통신>은 트럼프 대통령이 전화 인터뷰에서 "해당 광고 캠페인을 승인한 적이 없다"고 말했다고 전했다. 그러나 의회 청문회에서 노엠 장관은 공화당 상원의원 존 케네디의 질문에 "올바른 법적 절차를 거쳤다"고 답한 바 있어 양측 발언이 엇갈리고 있다.또한 광고 계약이 일반적인 공개 경쟁 입찰이 아닌 제한된 방식으로 진행됐고, 공화당 정치권과 연결된 두 기업이 총 2억2000만 달러 규모 계약을 따낸 것으로 알려지면서 계약 절차의 투명성 논란도 제기되고 있다. 민주·공화 양당 의원들은 계약 과정의 적절성과 절차 문제를 두고 집중적인 추궁을 이어가고 있다.노엠 장관의 특별특사 임무 세부 내용은 아직 공개되지 않았다. 다만 그는 소셜미디어를 통해 마르코 루비오 국무장관, 피트 헤그셋 국방장관과 협력해 "마약 카르텔을 해체하고 우리 아이들과 미래 세대를 죽이는 범죄를 막겠다"고 밝혔다.노엠 전 장관은 재임 기간 성과에 대해 "국토안보부에서 미국을 다시 안전하게 만들기 위한 역사적 성과를 달성했다"며 "미국 역사상 가장 안전한 국경 확보, 300만 명 불법 체류자 출국, 14만5000명 아동 찾기, FEMA 재난 구호 100% 신속 수행, 여행 황금기 회복, 해안경비대 활성화, 130억 달러 절약 등을 이뤘다"고 강조했다.민주당은 노엠 장관의 퇴임 자체는 환영하면서도 국토안보부의 구조적 문제는 여전히 남아 있다고 지적했다. 상원 민주당 원내대표 척 슈머는 "대통령이 크리스티 노엠을 해임한 것은 잘된 일"이라면서도 "문제는 개인을 넘어 더 깊다. 대통령이 폭력을 끝내고 ICE를 통제해야 한다"고 주장했다.하원 민주당 대표 하킴 제프리스는 "법무장관 팸 본디가 다음 차례"라며 행정부 인사에 대한 추가 압박 가능성을 시사했다. 민주당 전국위원회(DNC) 의장 켄 마틴도 노엠의 국토안보부 리더십을 강하게 비판했다.후임으로 지명된 멀린 의원은 트럼프 대통령의 측근 인사로, 하원 10년과 상원 3년 경력을 갖고 있다. 트럼프 대통령은 그가 체로키 부족 출신이며 현재 상원에서 유일한 원주민 의원이라는 점을 강조했다.트럼프 대통령은 SNS에서 "멀린은 MAGA 전사이자 전직 무패 프로 종합격투기(MMA) 선수로, '미국 우선' 정책을 추진할 지혜와 용기를 갖춘 인물"이라며 "국경을 안전하게 지키고 불법 이민 범죄자와 살인범의 입국을 막으며 불법 마약 문제 해결에도 힘쓸 것"이라고 밝혔다.정치 입문 전 멀린은 배관업을 운영했으며 프로 격투기 선수로 5승 무패 기록을 남겼다. 그는 2016년 오클라호마 레슬링 명예의 전당에도 헌액됐다.멀린 의원은 발표 직후 기자들에게 "국토안보부가 미국 국민을 위해 제대로 기능하도록 할 일이 많다"며 "국토안보부는 매우 광범위한 권한을 가진 기관"이라고 말했다.그는 노엠 장관 재임 기간에 대해 "매우 어려운 임무를 수행했으며 최선을 다했다"며 "성공 사례를 기반으로 개선할 기회가 있고, 계획대로 되지 않은 부분에서도 배울 점이 있다"고 평가했다.멀린이 공식 지명을 받으면 상원 청문회를 거쳐 인준 절차를 밟게 된다. 펜실베이니아주 상원의원 존 페터맨은 이미 찬성 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.국토안보부 장관으로 확정될 경우 오클라호마주 상원 공석은 케빈 스티트 주지사가 임시로 채울 예정이다. 스티트 주지사는 "트럼프 대통령을 지지하고 오클라호마 주민들의 삶을 보호할 강력한 보수 인사를 임명하겠다"고 밝혔다.