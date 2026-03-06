수면마취 깬 후 운전해도 될까? 반포대교 사고가 던진 질문

복수면허의사(의사+한의사). 한국의사한의사 복수면허자협회 학술이사. 의학과 한의학을 아우르는 통합의학적 관점에서 올바른 건강 정보를 전달해 드리겠습니다.

"수면마취에서 깬 뒤 바로 운전해도 괜찮을까요?"

큰사진보기 ▲프로포폴은 중추신경계에 작용해 의식을 억제하므로, 국내에서는 향정신성 의약품으로 엄격히 분류됩니다. 의료기관과 의료인만 취급할 수 있으며 외부 반출도 철저히 제한됩니다. ⓒ pixabay.com 관련사진보기

프로포폴이란? ① 정맥으로 투여하는 마취·진정제

② 수면내시경·간단한 시술에 널리 사용

③ 빠르게 잠들고 비교적 빠르게 깨어나는 특징

④ 향정신성 의약품으로 의료기관에서 관리

수면마취 후 주의사항 ① 시술 후 일정 시간 자가 운전 절대 피하기

② 중요한 결정이나 위험한 기계 작업 자제

③ 시술 당일 가급적 보호자 동반 귀가 권장

④ 다른 진정제나 수면제 복용 시 위험 가중되므로 특히 주의

서울 반포대교에서 발생한 포르쉐 추락 사고는 진료실에서 종종 듣는 이 질문을 다시 떠올리게 합니다. 사고 차량에서 수면마취제인 프로포폴과 주사기가 다량 발견되면서 '약물 운전'의 위험성과 함께 수면마취 이후 운전 가능 여부에 대한 관심도 커지고 있습니다.경찰에 따르면 30대 여성 A씨는 지난 2월 25일 밤 서울 반포대교 북단을 주행하다 난간을 들이받고 차량이 아래 도로로 추락하는 사고를 냈습니다. 차량은 강변북로를 달리던 다른 차량 위로 떨어진 뒤 한강 둔치까지 내려갔으며, 이 사고로 운전자와 다른 차량 운전자 등 두 명이 다쳐 병원 치료를 받았습니다.사고 직후 차량 내부에서는 프로포폴 빈 병과 약물이 담긴 주사기, 의료용 관 등이 다수 발견된 것으로 전해졌습니다. 일부 주사기에는 약물이 남아 있었으며, 경찰 조사에서 A씨는 약물을 투약한 상태로 운전했다는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌습니다.사건은 이후 A씨에게 약물을 전달했다고 주장하는 병원 관계자가 경찰에 자수하면서 새로운 국면을 맞았습니다. 이 인물은 A씨와 업무상 관계가 있던 병원의 직원으로 확인되었습니다. 경찰은 현재 약물이 어떤 경로로 전달됐는지, 정상적인 처방 절차가 있었는지 등을 중심으로 수사를 진행하고 있습니다.현재 A씨에게는 도로교통법상 약물 운전 혐의와 마약류관리법 위반 혐의가 적용됐으며, 사고로 다른 운전자가 다치면서 특정범죄가중처벌법상 위험운전치상 혐의도 추가된 상태입니다.이번 사건에서 주목받는 약물은 프로포폴입니다. 프로포폴은 의료 현장에서 비교적 널리 사용되는 정맥 마취제로, 수면내시경이나 간단한 시술에서 진정 상태를 유도할 때 흔히 사용됩니다.약물을 투여하면 수분 안에 잠든 것과 비슷한 진정 상태가 나타나며 비교적 빠르게 의식을 회복하는 특징이 있습니다. 이 때문에 많은 환자들이 이를 '금방 깨는 마취' 정도로 가볍게 생각하기도 합니다.하지만 이 약물은 중추신경계에 작용해 의식을 억제하기 때문에 국내에서는 향정신성 의약품으로 분류되어 엄격하게 관리됩니다. 의료기관과 의료인만 취급할 수 있으며 외부 반출도 제한됩니다. 일반인이 소지하거나 오남용할 경우 처벌 대상이 될 수 있습니다.의료 환경에서는 환자의 호흡과 혈압 등을 모니터링하며 투여하기 때문에 비교적 안전하게 사용됩니다. 그러나 관리되지 않은 환경에서 사용될 경우 졸림, 판단력 저하, 반응 속도 감소 등이 나타날 수 있으며 심한 경우 호흡 억제나 저혈압과 같은 부작용이 발생할 수 있습니다.이번 사건을 계기로 많은 분들이 궁금해하는 질문이 있습니다. 바로 수면마취 이후 운전이 가능한지 여부입니다. 프로포폴은 작용 시간이 비교적 짧은 약물입니다. 환자가 비교적 빠르게 의식을 회복하는 경우도 많습니다. 그래서 일부 환자들은 시술 직후 일상생활이나 자가 운전이 가능하다고 생각하기도 합니다.하지만 의료 현장에서는 시술 이후 일정 시간 동안 운전을 피하도록 안내하는 경우가 많습니다.그 이유는 의식이 돌아온 것과 운전에 필요한 판단력과 반응 속도가 완전히 회복된 것이 반드시 같다고 보기는 어렵기 때문입니다. 진정 작용이 남아 있는 동안에는 집중력이나 반사 반응이 평소보다 떨어질 수 있습니다.또 다른 진정제나 중추신경계에 영향을 미치는 약물이 함께 사용된 경우에는 이러한 영향이 더 커질 수 있습니다. 개인의 신체 상태나 약물 대사 속도에 따라서도 진정 효과가 예상보다 길게 지속될 가능성이 있습니다.따라서 많은 의료기관에서는 수면마취 시술을 받은 당일에는 자가 운전을 피하고 보호자와 함께 귀가할 것을 안내하고 있습니다.최근에는 약물에 취한 상태로 운전대를 잡는 이른바 '약물 운전'이 점차 심각한 사회적 이슈로 떠오르고 있습니다.음주 운전의 위험성은 이미 널리 알려져 있지만, 약물 운전에 대한 경각심은 상대적으로 낮은 편입니다. 그러나 졸림을 유발하는 약물이나 진정제, 향정신성 의약품은 집중력을 떨어뜨리고 반응 속도를 늦춰 운전 능력에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 상태에서는 운전 중 돌발 상황이 발생했을 때 적절한 대응이 어려워질 수 있습니다.특히 문제는 이러한 약물 중 상당수가 의료기관에서 치료 목적으로 처방되는 약물이라는 점입니다. 환자 입장에서는 합법적으로 복용한 약물이 운전에 영향을 줄 수 있다는 사실을 충분히 인지하지 못하는 경우도 있습니다.이번 사건은 의료기관의 마약류 관리 체계에 대해서도 질문을 던집니다.프로포폴은 향정신성 의약품으로 의료기관에서 엄격하게 관리되는 약물입니다. 원칙적으로 병원 외부로 반출될 수 없습니다. 그러나 사고 차량에서 다량의 약물과 주사기가 발견되면서 약물 관리 과정에 문제가 있었을 가능성이 제기되고 있습니다.경찰은 현재 프로포폴 약병의 일련번호 등을 추적해 약물이 어떤 경로로 외부로 유출됐는지 확인하고 있으며, 관련 의료기관의 관리 체계에 대해서도 조사를 진행할 것으로 보입니다.프로포폴은 의료 현장에서 매일같이 쓰이는 매우 흔한 약물입니다. 건강검진을 받는 수많은 환자들이 수면내시경을 통해 이 약물을 경험할 만큼 우리에게 친숙합니다. 하지만 익숙함이 항상 안전을 담보하는 것은 아닙니다. 어떤 약물이든 쓰이는 상황과 관리 방식에 따라 약이 되기도 하고 독이 되기도 합니다.이번 반포대교 사고는 무심코 넘겼던 '약물 운전'의 가공할 위험성과, 우리가 익숙하게 사용하는 의료용 마약류 관리에 대해 다시 한번 깊은 생각거리를 남기고 있습니다. 수면마취 이후 운전이 가능한지에 대한 가벼운 질문 앞에서도, 이제는 스스로의 안전과 타인의 생명을 지키기 위한 무거운 책임감을 떠올려야 할 때입니다.