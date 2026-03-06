서울을 떠난 지 9년, 생각보다 괜찮습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲매일이 행복한 아이들시골로 전학을 와서 행복하다는 두 아들의 모습 ⓒ 주보람 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲논두렁 교실봄에 자신들이 심었던 모를 가을에 직접 추수하는 아이들의 모습 ⓒ 주보람 관련사진보기