"지방선거 기초의회, 3인 선거구제 도입하라"

큰사진보기 ▲국회 의사당 앞 계단 기자회견시민사회단체-6개 원·내외 정당은 5일 오후서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 ‘6.3지방선거, 정치개혁 촉구 기자회견'을 열고 선언문을 낭독했다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민대행진시민단체들과 6개 정당 관계자들이 5일 오전 11시부터 영등포역부터 국회의사당까지 지방선거 정치개혁 촉구 시민대행진을 했다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

시민사회단체-6개 원·내외 정당이 5일 시민대행진을 마친 후, 국회를 향해 "2026년 지방선거 제도개혁"을 촉구했다.시민사회단체-6개 원·내외 정당은 5일 오후 12시 30분부터 국회 본청 앞 계단에서 '2026년 지방선거, 정치개혁 촉구 기자회견'을 열고 선언문을 낭독했다.선언문을 통해 "더불어민주당과 국민의힘 중심의 정치 구조 속에서 시민의 다양한 목소리는 제대로 반영되지 못하고 있다"며 "이제는 다양한 시민을 대변할 정당이 등장할 수 있도록, 주권자의 한 표에 담긴 민심이 왜곡 없이 반영되는 선거제도로 바뀌어야 한다"고 주장했다.이어 "그동안 시민사회와 원내외 정당들은 표의 등가성을 확보하고 비례성과 대표성을 강화하는 지방선거제도 개혁을 지속적으로 요구해 왔다"며 "국회는 거대 양당의 이해관계에 갇힌 채 이를 외면하고 있다. 비례성·다양성·대표성을 강화하는 지방선거제도 개혁은 선택이 아니라 민주주의를 지키는 필수이자 최소한의 요구"라고 강조했다.특히 ▲거대 양당 독점 기초의회 2인 선거구 폐지 및 3인 이상 선거구제 전면 도입 ▲비례성 강화 위해 현행 약 10% 수준의 광역의회 비례대표 의석 비율 최소 20% 이상 확대 ▲대표성 강화 위한 시·도지사 등 광역자치단체장 결선투표제 도입 ▲정치 다양성 확대 위해 후보 공천 시 특정 성별 10분의 6을 초과하지 않도록 성평등 공천 제도화 등을 촉구했다.발언을 한 김재하 전국민중행동 공동대표는 "지난 지방선거에서 313개 선거구 508명의 의원이 무투표로 당선되었다"며 "2인 선거구제는 민심을 왜곡하는 선거구제도이며 진보정치 시민정치를 압살하는 선거제도일 뿐"이라고 비판했다.진영종 시민사회단체연대회의 공동대표는 "오는 6.3선거에서는 빛의 광장에서 시민들이 명령했던 다양한 목소리를 담아내는 민주주의를 실현해야만 한다"며 "이를 위해서 다양성과 비례성에 기초하여 지방의회가 구성될 수 있게 지방선거제도를 당장 바꾸어야 한다"고 강조했다.최순영 전국시국회의 상임공동대표는 "거대 양당은 기득권을 내려놓고 선거제도 개혁에 즉각 나서라"며 "시민들과 함께 정치개혁의 깃발을 들고, 진정한 풀뿌리 민주주의가 뿌리 내릴 때까지 멈추지 않고 행진하겠다"고 피력했다.장지혁 대구시민단체연대회의 운영위원장은 "대구지역은 지팡이를 후보로 세워도, 강아지를 후보로 내세워도 당선되는 지역"이라며 "주민들의 권리가 침해당해도, 시장이 언론자유를 탄압해도, 예산을 마음대로 칼질해도, 시청이 약속을 어겨도, 심지어 의회에 나오지 않아도 아무런 문제가 되지 않는다"고 비판했다.이어 "이런 일들이 계속해서 일어날 수 있는 이유는 지금의 선거제도가 그렇게 해도 된다고 보장해주기 때문"이라며 "국회는 지금 이러한 작금의 상황을 방치하지 말고 적극 해결할 수 있도록 즉각적인 지방선거제도개혁에 나설 것"을 촉구했다.양이현경 한국여성단체연합 상임대표는 "민의를 제대로 반영하기 위해서는 선거제도를 개혁하여 비례성·다양성·대표성을 높여야 한다"며 "기초의회 3-5인 이상 선거구제 전면 도입, 비례대표 확대 및 광역단체장 결선투표제 도입이 필요하다"고 밝혔다.특히 "성평등 공천 실현을 위해 특정 성별이 전체 후보자의 60% 초과 금지 의무화가 절실하다"며 "지방선거가 100일도 남지 않았는데 국회 정개특위의 논의는 진척이 없는 상황이다. 정개특위는 이번 지방선거에 적용할 수 있는 실질적인 제도 개선방안을 조속히 마련해야 한다"고 밝혔다.한편 이날 오전 11시부터 시민사회단체들과 정당들은 영등포역 광장에서 국회 본청 앞까지 시민대행진을 진행했고, 12시 30분경 국회 본청 앞 계단에서 기자회견 선언문 낭독으로 행사를 마무리했다.2026년 지방선거, 정치개혁 촉구 시민대행에는 시민사회단체 대표자들과 회원들, 조국 조국혁신당 대표, 김재연 진보당 상임대표, 신지혜 기본소득당 최고위원, 한창민 사회민주당 대표, 권영국 정의당, 김찬휘 녹색당 공동대표를 비롯해 원내 4당 국회의원과 당직자 등 약 200여 명이 참여했다.앞서 시민단체들과 6개 정당은 오는 6월 지방선거를 맞아 기초의회 2인 선거구 폐지, 광역의회 비례대표 확대, 광역자치단체장 결선투표제 도입, 성평등 공천 등 정치개혁 과제를 합의했고, 국회 입법을 촉구하기 위해 공동 기자회견과 토론회 등을 열기도 했다.특히 지방선거 제도개혁을 위해 광주, 대구, 제주를 비롯한 8개 광역시도 지방의회 등이 처한 현실과 문제점, 대안을 제시하는 입법의견서를 국회에 전달했고, 국회 정치개혁특별위원회 송기헌 위원장을 면담하는 등 정치개혁을 위한 활동을 진행했다.이날 기자회견에 참여한 시민단체는 시민사회단체연대회의, 전국민중행동, 전국시국회의, 광주참여자치21, 대구시민단체연대회의, 민주사회를 위한 변호사모임, 빈민해방실천연대, 자주연합, 전국여성연대, 참여연대, 통합학생연대, 한국여성단체연합 등이다. 6개 원내외 정당은 조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당, 정의당, 녹색당이다.