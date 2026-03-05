서울시당위원장 복귀 배현진, 장동혁 겨냥 "지금이라도 반성하라"

큰사진보기 ▲국민의힘 윤리위 징계 가처분 신청하는 배현진 의원국민의힘 배현진 의원이 지난달 20일 서울 양천구 서울남부지방법원에 당 중앙윤리위원회가 본인에 대해 당원권 정지 1년 처분을 내린 것과 관련해 효력 정지 가처분 신청을 하며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

배현진 국민의힘 의원이 당 중앙윤리위원회(위원장 윤민우)의 징계 처분에 반발하며 제기한 징계 효력정지 가처분 신청이 5일 인용됐다.이에 따라 윤리위가 배 의원에게 내린 당원권 정지 1년의 징계는 효력이 중단되고, 배 의원은 서울특별시당위원장직에 복귀할 수 있게 됐다. 배 의원에 대한 당의 징계 처분 효력은 본안 사건 판결이 날 때까지 정지된다.배 의원은 이날 서울남부지법 민사합의51부(권성수 수석부장판사)의 가처분 인용 결정에 대해 "법원이 현명한 판단을 내렸다"며 환영의 뜻을 밝히면서도 장동혁 대표 등 지도부를 겨냥해서는 "지금이라도 반성하라"고 일침을 가했다.배 의원은 이날 법원의 가처분 인용 소식이 전해진 직후인 오후 6시께, 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "공당의 민주적인 시스템을 지켜달라는 저의 호소를 진지하게 고려해 준 법원에 감사 뜻을 표한다"라며 고개를 숙였다.이어 "국민의힘은 이제 더 이상의 퇴행을 멈추고 미래로 나아가야 한다"면서 "당의 민주적인 질서 무너뜨렸던 장동혁 지도부는 지금이라도 반성하고 지방선거 승리를 위해 당을 정상적으로 운영하라"라고 요구했다.그러면서 "한 달 가까이 멈춰 있던 국민의힘 서울시당의 시계를 다시 돌리겠다"면서 "제자리로 돌아가 최선을 다하겠다. 서울시민 여러분과 국민 여러분 고맙다"라고 말했다.배 의원은 이어진 취재진과의 질의응답에서 서울시당위원장에 복귀해 가장 먼저 할 일과 관련해 "서울시당의 공천관리위원회 구성에 대한 논의 등 시당 내 산적한 현안을 부위원장과 함께 해결하려 한다"라고 밝혔다.그는 "지금 당이 건강하게 돌아가지 않고 있다는 부분(방증)이 저의 징계가 아니었을까 싶다"며 "윤리위에 제소한다고 해서 모든 것을 곧장 즉결 심판하는 전례가 없었다. 앞서 재판부에서도 '배현진의 사안을 왜 이렇게 이례적으로 신속하게 징계했느냐'라는 내용을 굉장히 심각하게 물었다"라고 설명했다.최근 친한(친한동훈)계 인사들을 대상으로 한 당내 일각의 윤리위 제소에 대해서도 "(한동훈 전 대표의) 대구행에 참여했던 친한계 의원들이나 수도권 원외당협위원장님들에 관한 제소도 있는 것으로 아는데, 이들도 마찬가지로 제소됐다고 바로 징계할 수 없는 사안일 것"이라고 말했다.배 의원은 그러면서 "윤리위가 이제는 정상적으로, 원래 당이 해오던 건전한 모습으로 운영되길 기대한다"라고 강조했다.친한계는 반색했다. 한동훈 전 대표는 자신의 페이스북에 "상식의 승리"라고 적었다. 이어 "누가 봐도 비정상적인, 도저히 웬만하지 않은 한 줌 윤어게인(YOON AGAIN, 윤석열 정신 계승) 세력이 전통의 보수정당과 보수를, 대한민국을 망치고 있다"라며 "상식 있는 다수가 나서서 정상화하고 미래로 가야 한다"라고 썼다.박정훈 국민의힘 의원도 "법원이 이례적으로 정당 일에 회초리를 든 건 그만큼 장동혁 지도부의 폭정이 심각하다고 판단했기 때문"이라며 당 지도부를 겨냥해 "제발 정신좀 차리라"고 요구했다.국민의힘 윤리위는 지난달 13일 서울시당위원장이던 배 의원이 SNS에서 누리꾼과 설전을 벌이던 중 누리꾼의 가족으로 추정되는 아동 사진을 게재해 아동의 인권을 침해했다며 당원권 정지 1년의 중징계 처분을 내린 바 있다.