8년 만에 김지은의 두번째 말하기 "평범한 하루 침범당하지 않길"

3.8세계여성의날 기념 전남여성대회 김지은씨 발언3.8세계여성의날 기념 전남여성대회 '빛의 혁명을 완수하라!'에서 '김지은입니다'의 저자 김지은씨의 발언 순서를 나타내는 행사 사진이다

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.권력형 성폭력 가해자에 대한 논란이 가득한 뉴스만 가득할수록 당사자의 발언이 중요하다 생각됩니다. 당사자의 발언이 사회에 의미있는 발언이 되길 바랍니다.

'안희정 권력형 성폭력 범죄' 피해자 김지은씨의 두 번째 말하기가 5일 '전일빌딩 245'에서 진행된 <3.8 세계여성의날 기념 광주전남여성대회>에서 진행되었다. 2018년 3월 5일 미투(Me Too)라 불렸던 '첫 번째 말하기' 이후, 정확히 8년 만의 말하기이다.김지은 씨는 "3.8 세계여성의날 기념식에서 생존자로서 목소리를 낼 수 있게 되어 감사드린다. 아직 어려움이 있지만 광주·전남에서 보내주신 연대와 지지를 기억하여 이 자리에 서게 되었다."는 서문과 함께 발언을 이어나갔다.김지은씨는 "가해자는 대법원에서 유죄 판결받았고 위력에 의한 성폭력과 2차 가해에 대한 사법적 선례가 만들어졌으며 충남도청의 법적 책임도 인정받았다. 기관장 성폭력에 의한 산업재해도 국가기관으로부터 인정받았다. 이 결과를 얻기까지 싸움은 단 하루도 멈추지 않았고, 매일 전쟁과도 같았다."라며 미투 말하기를 통해 이뤄낸 성과에 대해 언급함과 동시에 이를 얻기 위해 겪어야 했던 고난과 그 심정에 대해 말했다.이어 "많은 변화가 있었지만, 여전히 변하지 않는 것은 '정치권의 성폭력 사건'이다. 정치권 성폭력 사건은 반복되고 있으며 가해자는 복역 후에도 쉽게 복귀를 시도하고 있다."며 비판의 목소리를 이어갔다. '안희정 권력형 성폭력 범죄'가 세상에 알려진 8년 뒤, 최근 안희정 전 충남도지사가 보이는 정치권 행보에 대한 시사점을 던지는 발언이다.안희정 전 충남도지사는 미투 성폭력 고발 이후 1년 6개월 동안의 법적 공방 끝에 유죄 선고를 받고 3년 6개월 형을 선고받았다. 2022년 8월 만기 출소 후 안 전 지사는 사건이 지난 8년 후, 지난달 7일 충남 부여 국민체육센터에서 열린 박정현 부여군수 저서 출판 기념식에서 모습을 드러내 논란이 되고 있다.안 전 지사의 행보에 대한 논란은 둘로 나뉜다. 하태경 보험연수원장은 지난 달 12일 안 전 지사의 행보에 대해 "사건이 발생한 지 8년, 대법원판결이 나온 지 7년이 지났지만 안희정이 언론에 등장하자 여성단체가 비난하고 있다. 공직 출마나 임명이 아닌 사적 친문이 있는 행사 참여한 지극히 시민적인 활동만으로 지탄받고 있다."고 말했다. 일상적인 시민권이 박탈당하고 있다는 의견이다.이에 대해 대전여성단체연합은 "안희정이 박정현 부여군수 출판기념회에 참석하여 기념 촬영하는 등의 정치적 활동이 언론에 보도되고 있다. 공적 공간에서 복귀하려는 시도는 우리 사회가 어렵게 쌓아온 성폭력 인식과 책임의 기준을 훼손하는 행위"라며 비판의 목소리를 냈다.김지은 씨는 "피해자들이 바라는 것은 거창한 것이 아니다. 다시 일상으로 돌아가 안전하고 평범한 하루를 살아가는 일이다. 가해자의 얼굴을 다시 마주하지 않는 것, 선거철마다 2차 가해자들의 이름을 보지 않는 것, 피해자가 숨지 않아도 되는 사회에 사는 것이다. 밥을 먹고, 길을 걷고, 일을 하고, 뉴스를 보며 살아가는 평범한 하루가 침범당하지 않길 바랄 뿐이다."라고 말했다.김지은씨의 위 발언에 따르면 안 전 지사의 최근 행보는 단순 '시민 개인의 자유와 행위'라고 보기 어렵다. 안 전 지사는 개인 사적인 자리에서 지인과 인사를 나눈 것이 아니다. 정치계의 행사인 '출판 기념회'에 나와 정치계 인사의 지지를 현장에서 받았고, 본인의 지지자와 인사를 나누는 등 세력을 공고히 유지하는 행보를 보였다. 특히나 6월에 이뤄질 지방선거를 앞두고 참석한 것이라 '다시 정치권으로 복귀하려는 것이 아니냐?'는 해석될 여지도 있다. 권력형 성범죄의 가해자가 아무 일도 없다는 듯 지지를 받고 정치계에서 영향력을 행사한다면 피해자는 '평소처럼 일을 하고, 밥을 먹고, 뉴스를 보며 살아가는 평범한 하루'는 보장받지 못한다. 가해자의 지지자들에게 끊임없이 2차 가해를 당하고 숨어지내며 자신의 의견조차 내지 못하는 삶으로 돌아갈 수밖에 없다.김지은씨는 발언문에서 올해 6월 3일에 치러질 지방선거의 중요성에 대해 언급하였다. "우리는 선택의 자리에 선다. 성평등은 특별한 요구가 아니라 민주주의의 기본 조건이다. 여성의 안전한 일상이 정치의 중심에 서야 한다"라고 말했고, "권력형 성폭력 문제는 한 사람의 몫이 아니라 사회가 함께 짊어져야 할 과제"임을 알렸다. 시민의 투표를 통해 더는 정치권에서 성폭력 범죄가 일어나지 않길, 성폭력 가해자가 비호받는 세상이 오지 않길 바라는 메시지를 담고 있음을 짐작할 수 있다.김지은씨는 마지막으로 지난 8년동 자신과 함께한 연대자들에게도 감사의 마음을 언급하고 "지금 이 순간에도 자신의 자리에서 싸움을 이어가고 있을 누군가에게 진심 어린 연대의 마음을 전한다."고 말하며 발언을 마무리 하였다.한편, '2026년 3월 8일 세계여성의날기념 광주전남여성대회'에서는 김지은씨의 발언 외에도 '김복희 5·18 열매 대표', '강기정 광주광역시 시장'의 축사가 있었으며, '진혜순 민주노총 서비스연맹 전국학교비정규직노조 광주지부장'의 '학교 급식노동 실태'와 관련된 발언 등이 이루어졌다.