화성 함백산추모공원 봉안담 설치…3월 1일부터 운영 시작

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

화성도시공사가 장사문화의 변화에 맞춰 함백산추모공원 내 봉안담을 새롭게 설치하고 3월 1일부터 운영에 들어갔다.함백산추모공원은 현재 화장로 18기, 실내 봉안당 3만 270기, 자연장지 1만 6,455기를 갖추고 있으며, 화성시를 포함해 부천시, 안산시, 안양시, 시흥시, 광명시, 군포시 등 7개 지방자치단체가 공동으로 이용하고 있다.이번에 마련된 봉안담은 벽과 담 형태의 봉안시설로, 늘어나는 안치 수요에 대응하고 시민들에게 다양한 선택지를 제공하기 위해 도입됐다. HU공사는 2월 중 제1봉안담 개인단 4,568기를 완공해 3월 1일부터 운영을 시작했다. 이어 6월까지 개인단 1,267기와 부부단 1,470기를 추가로 설치해 7월 1일부터 순차적으로 운영할 예정이다.제1봉안담은 사망일 기준 6개월 이상 7개 공동 이용 지자체에 주민등록이 되어 있는 경우 이용이 가능하다. 사용료는 화성시 거주자는 50만 원, 부천·안산·안양·시흥·광명·군포시 거주자는 100만 원으로 책정됐다.HU공사는 "안치 수요가 지속적으로 증가하고 있는 만큼 봉안시설을 체계적으로 확충하고 안정적으로 관리·운영해 시민들이 보다 편안하게 이용할 수 있는 장사환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.향후 HU공사는 7월까지 추가 봉안담 설치를 완료하고 순차적으로 운영을 확대할 계획이다.